يتذكر نجوم الطائرات باعتزاز الفترة التي قضاها مايك لافلور مع الفريق

ارتدى مايك لافلور ابتسامة ما بعد المباراة يوم الأحد والتي نادرًا ما شوهدت عندما وصف ملعب ميتلايف بأنه منزله بدوام كامل.

تخلل منسق هجوم رامز عودة ناجحة عبر البلاد من خلال الاحتفال بهدوء مع عائلته في أحشاء الملعب بعد فوز 19-9 على جيتس.

تم طرد LaFleur من منصب منسق هجوم Jets بعد موسم 2022 – بناءً على طلب المالك وودي جونسون – ولكن انتهى به الأمر بالانتقال الفوري شبه الجانبي إلى Rams، حيث لا يستدعي المسرحيات ولكنه جزء من ثقافة الفوز التي أنشأها شون ماكفاي.

كان نجما Jets Garrett Wilson و Breece Hall من الناشئين خلال الموسم الثاني من موسمين لـ LaFleur في محاولة لتطوير لاعب الوسط Zach Wilson وكلاهما أحرز نقطة للحاق بمدربهما السابق في الملعب.

قال ويلسون: “إذا نظرنا إلى عامي الأول، فقد كان وقتًا خاصًا وربما كنت أعتبره أمرًا مفروغًا منه”. “أنا أحبه. لرؤية كيف يساعد في هذا الهجوم ومشاهدتهم اليوم بخطتهم لتشغيل الكرة والطريقة التي ينفذون بها، أنا سعيد من أجله. آمل أن يستمر ذلك طوال التصفيات لأنني أقدره حقًا.

ظل ويلسون وهال على اتصال منتظم مع لافلور.

كانت الطائرات بالقرب من قاع اتحاد كرة القدم الأميركي، بمتوسط ​​17.8 نقطة لكل مباراة خلال عامين من اللعب في LaFleur على طاقم المدرب روبرت صالح.

منذ أن حل صالح محل LaFleur، بلغ متوسط ​​​​الطائرات 17.5 نقطة تحت قيادة كل من ناثانيال هاكيت وبديل هاكيت الذي تم تخفيض رتبته في الموسم تود داونينج على الرغم من مبادلة آرون رودجرز بويلسون.

لكن الأمر لا يتعلق دائمًا بالأرقام. أوضح ويلسون أنه ربما يعتبر بعض العلاقات التي أقامها في بداية حياته المهنية أمرًا “مسلَّمًا به”.

كان لدى الكباش 242 ياردة فقط من الهجوم ضد الطائرات ولكن كان يتمتع بميزة جانبية واضحة.

قال ويلسون: “أنظر حولي ولا يوجد الكثير من الوجوه المألوفة من (2022).” “هكذا تسير الأمور عندما لا تفوز بالمباريات. فقط تلك العلاقات والطريقة التي يمكننا بها التحدث مع بعضنا البعض والطريقة التي كانت بها أشياء معينة.

يستدعي McVay اللعب لفريق Rams – كما يفعل العديد من المدربين ذوي العقلية الهجومية في جميع أنحاء الدوري – لكن LaFleur له دور رئيسي في تخطيط اللعبة.

أصبحت شجرة التدريب الخاصة بشركة McVay – وهي فرع من شجرة التدريب الوفيرة في شاناهان – وجهة مفضلة للمديرين العامين الذين يتطلعون إلى التوظيف.

حقق Hall أفضل موسم في مسيرته التي استمرت ثلاث سنوات تحت قيادة LaFleur.

قال هول: “لقد أجرينا محادثة جماعية مع غاريت حيث كنا نمزح دائمًا”. “سوف يرسل لنا رسالة نصية ويسألنا عن أحوالنا بين الحين والآخر. من الرائع أن نحافظ على علاقة مع رجل كنا معه لمدة عام واحد فقط ولكنه كان أحد اللاعبين المحوريين في مسيرتنا المهنية ليمنحنا الثقة لوضع الكرة في أيدينا.