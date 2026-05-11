يتراجع ميلز ماكبرايد مع تسديدة قوية ليحدد النغمة مبكرًا لنيكس

فيلادلفيا – كان مايلز ماكبرايد، على حد تعبيره، “مرتاحًا للغاية” لدور موسع طالما كان OG Anunoby خارجًا.

لقد أثبت ذلك في عيد الأم.

بدأ ماكبرايد بدلاً من أنونوبي، واستمتع بأفضل أداء في التصفيات، حيث تغلب نيكس على سفنتي سيكسرز 144-114 ليعود إلى نهائيات المنطقة الشرقية للمرة الثانية خلال عدة سنوات.

وسجل ماكبرايد 25 نقطة وسدد سبع رميات ثلاثية في تسع محاولات، أربع منها جاءت في هجوم مبكر أوضح أن هذه السلسلة ستنتهي دون رحلة عودة إلى مدينة نيويورك.

في 29 دقيقة له، تفوق نيكس على 76ers بفارق 33 نقطة.

قال ماكبرايد: “أشعر دائمًا أنني سأقوم بالتقاط الصور”. “أنا أثق في عملي، وأثق في استعداداتي. لقد تركوني مفتوحاً.”

كان ماكبرايد في حالة تسديد مهزوزة، ودخل اللعبة 5 مقابل 19 من نطاق 3 نقاط خلال المباريات الخمس السابقة.

ومع ذلك، لم يترك ذلك يؤثر على ثقته.

قال المدرب مايك براون: “إنه مجرد شخص متشدد”. “لكي تنجح في أي شيء تفعله في الحياة، عليك أن تكون لديك ذاكرة قصيرة، وهو بالتأكيد لديه ذاكرة قصيرة.”

مع فرصة لاكتساح 76ers من التصفيات، تألق ماكبرايد. لقد قصف مبكراً وسجل 12 نقطة في أول 5:01 من المباراة.

كان ماكبرايد أيضًا رائعًا، كالعادة، في الجانب الدفاعي، وكان جزءًا كبيرًا من عرض التسديد المذهل الذي قدمه نيكس.

لقد حققوا 25 رميات ثلاثية في 44 محاولة، مسجلين رقمًا قياسيًا في مباراة فاصلة للامتياز ومعادلة علامة الدوري الاميركي للمحترفين التي حددها سابقًا باكس في عام 2021 وكافالييرز في عام 2016.

كانت هناك هتافات بصوت عالٍ “Deuce” بعد أن حقق كل ثلاثية تقريبًا من الجمهور المؤيد لنيكس.

قال براون: “ديوس، لقد كان لا يصدق”. “إن قدرته على تمديد الأرضية وخلق مساحة للآخرين لا مثيل لها. لديه ثقة به وفي نفسه مما يجعلنا ننتقل إلى مستوى آخر على طرفي الأرضية.”