يترك اثنان من مذيعي راديو بوسطن الرياضيين بينما تتفاقم فضيحة مايك فرابيل

أجرت محطة WEEI الإذاعية الرياضية في بوسطن تغييرًا ملحوظًا بشكل مفاجئ في برنامجها بعد الظهر.

تمت إزالة المضيفين آندي هارت ونيك “فيتزي” ستيفنز من برنامج “WEI Afternoons” الخاص بالشبكة والذي يتم بثه من الساعة 2 إلى 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، كما أكدت شركة Barrett Media.

استضاف الثنائي العرض جنبًا إلى جنب مع لاعب خط الوسط السابق باتريوتس تيد جونسون.

لا تقوم WEEI ببث ألعاب Patriots، لكن الثنائي استضافا عرض ما بعد اللعبة “6 Rings” للشبكة.

تسرده السيرة الذاتية لـ Hart’s X على أنه “مضيف WEEI سابق ومحلل Patriots.com. وكيل مجاني لمفترق الطرق الوظيفي الحالي!” واستضاف جونسون العرض بنفسه يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته باريت ميديا.

ويقال أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي حول مستقبل العرض يوم الاثنين.

قام هارت بتغطية موقع فريق باتريوتس على الويب لمدة عقدين من الزمن قبل انضمامه إلى WWEI في عام 2019، وفقًا لملف تعريف Tufts، وانضم ستيفنز أيضًا إلى WEEI في نفس العام.

قامت WEEI بترقية هارت إلى عرض ما بعد الظهر في عام 2024 وانضم جونسون إلى العرض بعد عام واحد لتقديم ثلاثة مضيفين.

لعب هارت دور الظهير لفريق تافتس في أواخر التسعينيات، وأخبر موقع المدرسة على الإنترنت أن الانتقال من العمل من فريق إلى محطة إذاعية لم يكن أمرًا صعبًا.

“بصراحة، الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة لي. لقد كنا دائمًا موضوعيين جدًا،” قال لموقع tufts.edu. “لقد قدمنا ​​برامج إذاعية تشبه إلى حد كبير ما أقوم به الآن في WEEI. كنا نناقش سبب خسارتهم، وما لم يكن جيدًا، ومن لم يكن يلعب بشكل جيد، وهذا النوع من الأشياء. لذا، في كثير من الأحيان أخبر الناس أنني أقوم بنفس الوظيفة التي قمت بها لمدة عقدين من الزمن، فقط لصاحب عمل مختلف ومنفذ مختلف.”

يبدو أن ستيفنز يمزح بشأن طرده يوم الأربعاء في قصته على Instagram، قائلًا أثناء مراجعة البيرة كيف “كسب” هذه الجعة و”حصل على الفأس” قبل الترويج لبيرة Juicy Axe.

كما أعاد نشر مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يمدحه بعد علمه بالخبر.

“إذا كنت ستحصل على الفأس، فمن الأفضل أن تجعله عصيرًا”، قال ستيفنز بينما كان يستعرض المشروب المخصص للبالغين.

يأتي هذا التغيير في محطة بوسطن أثناء تداعيات تصوير مايك فرابيل مع ديانا روسيني، المطلعة على اتحاد كرة القدم الأميركي، كما كشفت حصريًا الصفحة السادسة.

أخبر فرابيل ESPN في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أنه سيغيب عن اليوم الثالث من مسودة NFL 2026 يوم السبت لطلب المشورة.

“كما قلت في ذلك اليوم، لقد وعدت عائلتي وهذه المنظمة وهذا الفريق بأنني سأقدم لهم أفضل نسخة مني يمكن أن أقدمها لهم. ومن أجل القيام بذلك، التزمت بطلب المشورة، بدءًا من نهاية هذا الأسبوع،” قال فرابيل لـ ESPN. “هذا شيء فكرت فيه كثيرًا وهو شيء أنصح اللاعب بفعله إذا كنت أنصحه.”

كشفت الصفحة السادسة بعد ذلك يوم الخميس عن صور جديدة للزوجين “في كل مكان” في إحدى حانات مانهاتن في عام 2020 بينما كان فرابيل يدرب فريق Titans وكان روسيني يعمل في ESPN.