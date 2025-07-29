يترك مسلح NYC Shane Tamura موظفًا في اتحاد كرة القدم الأميركي في 345 Park Ave Shooting

موظف في اتحاد كرة القدم الأميركي هو من بين الجرحى في إطلاق النار المميت يوم الاثنين داخل ناطحة سحاب في وسط المدينة تضم مكاتب الدوري.

أخبر مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل موظفي الدوري في خطاب ، ينظر إليه بوست ، ليلة الاثنين ، أن أحدهم “أصيب بجروح خطيرة” في إطلاق النار في 345 بارك أفينيو الذي أخذ حياة ضابط في شرطة نيويورك خارج الخدمة وثلاثة آخرين.

وكتب جودل في الرسالة ، “إنه في المستشفى وفي حالة مستقرة. موظفو اتحاد كرة القدم الأميركي في المستشفى ونحن ندعم عائلته” ، بينما يؤكد لموظفي الدوري أن “جميع موظفينا آمنون على خلاف ذلك”.

اندلعت الفوضى في وسط المدينة عندما دخل مسلح يحمل بندقية ، والذي عرفه الشرطة بأنه شين تامورا ، إلى مبنى المكاتب المكون من 44 طابقًا والذي يضم مكاتب اتحاد كرة القدم الأميركي ، إلى جانب بلاكستون والشركات الأخرى وقتل أربعة أشخاص قبل أن يأخذ حياته.

لم يحدد المسؤولون ثلاثة من الضحايا ، لكنهم أصدروا اسم ضابط NYPD الساقط خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل مثل Didarul Islam البالغ من العمر 36 عامًا.

في رسالته إلى موظفي اتحاد كرة القدم الأميركي ، أشاد جودل بالرد السريع لإنفاذ القانون وبطولة الضابط الإسلام.

وكتب: “نحن ممتنون للغاية لضباط إنفاذ القانون الذين استجابوا لهذا التهديد بسرعة وحاسمة وللضباط الإسلام ، الذي أعطى حياته لحماية الآخرين”.

تحتل مكاتب اتحاد كرة القدم الأميركي أرضيات من خمسة إلى ثمانية داخل مبنى وسط المدينة.

طُلب من موظفي اتحاد كرة القدم الأميركي أن يذكروا في مكانه عندما بدأت الفوضى.

قام مسؤولو المدينة بتفصيل الأحداث المروعة التي تكشفت مساء الاثنين في 345 Park Avenue خلال مؤتمر صحفي.

دخلت تامورا ، وهي من سكان لاس فيجاس ، البالغة من العمر 27 عامًا ، إلى المبنى في الساعة 6:30 مساءً مسلحة ببندقية وبدأت في إطلاق النار في الردهة.

شق طريقه إلى الطابق الثالث والثلاثين ، حيث أخذ حياته في النهاية.

تم هز عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز ومفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي.

أخبر آدمز المراسلين أن رجلاً أصيب بجروح خطيرة وكان في حالة حرجة وأربعة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة أثناء فرارهم.

لا يوجد أي دافع لإطلاق النار معروف ، لكن لوحظ أنه كان لديه “تاريخ الصحة العقلية الموثقة”.

وقال تيش: “لا تزال دوافعه قيد التحقيق. نحن نعمل على فهم سبب استهداف هذا الموقع بالذات”.