يتزوج ماثيو تكاتشوك لإنهاء لفة كأس ستانلي

رياضة
يتزوج ماثيو تكاتشوك لإنهاء لفة كأس ستانلي

ظهرت لفة كأس ستانلي في كأس ماثيو تكاتشوك كلمتين خاصتين للغاية هذا العام: “أنا أفعل”.

تزوجت شركة Star Panthers Forward من خطيبها إيلي كونيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وفقًا لمقاطع الفيديو المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد شهر تقريبًا من الفوز بكأس ستانلي للموسم الثاني على التوالي.

قام الزوجان بتبادل الوعود في كنيسة حيث كان Tkachuk ، الذي كان ينظر إلى التوكس في توكس داكنة ، غمس عروسه لقبلة أثناء مشيتهم في الممر.

لقد فاجأ كونيل ، الذي قيل إنه منخرط مع NHL All-Star مرتين في عام 2024 ، في ثوب بدون حمالات مع خط العنق الحبيب.

بمجرد أن بدأ الحفل في حفل الاستقبال ، كان والد العريس ، قاعة الهوكي ، Keith Tkachuk ، الذي سرق الأضواء وهو يرفع على كرسي بينما كان “Pink Pony Club” من Chappell Roan في الخلفية.

كانت الأغنية شهيرة جزءًا من أحدث كأس ستانلي في أويلرز ، والتي أحبطها فريق The Panthers في السنوات المتتالية.

هزم فلوريدا إدمونتون في ست مباريات هذا العام بعد الذهاب إلى سبع عام 2024.

وقال تكاتشوك في يونيو: “يجب أن نكون سلالة الآن”. “ثلاث سنوات متتالية ، بطولتين. هذه مجموعة خاصة.”

وصل الفهود إلى نهائي كأس ستانلي منذ عام 2023 ، وخسر في خمسة في ذلك العام أمام الفرسان الذهبيين.

تم تداول Tkachuk إلى الفهود قبل بداية موسم 2022-23 بعد أن أمضى السنوات الست الأولى من مسيرته في NHL مع Flames.

على الرغم من أن Tkachuk كان عاملاً في سباق كأس هذا العام-فقد سجل ثمانية أهداف عبر 23 مباراة فاصلة-بدا توافره بعد الموسم غامضًا بعد أن أصيب بضربة منخفضة من الجسم خلال مسابقة مواجهة الأمم الأربع.

لم يلعب منذ فبراير.

قال تكاتشوك: “لقد حصلت على بعض الصعود والهبوط في جميع أنحاء التصفيات ، (لكن الآن) أشعر بأفضل ما شعرت به”. “شخصيا ، أنا سعيد جدًا بمكان الصحة وكل شيء.”

والآن ، سيكون لديه خاتم بطولة للاقتران مع فرقة زفافه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية