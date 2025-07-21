يتزوج ماثيو تكاتشوك لإنهاء لفة كأس ستانلي

ظهرت لفة كأس ستانلي في كأس ماثيو تكاتشوك كلمتين خاصتين للغاية هذا العام: “أنا أفعل”.

تزوجت شركة Star Panthers Forward من خطيبها إيلي كونيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وفقًا لمقاطع الفيديو المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد شهر تقريبًا من الفوز بكأس ستانلي للموسم الثاني على التوالي.

قام الزوجان بتبادل الوعود في كنيسة حيث كان Tkachuk ، الذي كان ينظر إلى التوكس في توكس داكنة ، غمس عروسه لقبلة أثناء مشيتهم في الممر.

لقد فاجأ كونيل ، الذي قيل إنه منخرط مع NHL All-Star مرتين في عام 2024 ، في ثوب بدون حمالات مع خط العنق الحبيب.

بمجرد أن بدأ الحفل في حفل الاستقبال ، كان والد العريس ، قاعة الهوكي ، Keith Tkachuk ، الذي سرق الأضواء وهو يرفع على كرسي بينما كان “Pink Pony Club” من Chappell Roan في الخلفية.

كانت الأغنية شهيرة جزءًا من أحدث كأس ستانلي في أويلرز ، والتي أحبطها فريق The Panthers في السنوات المتتالية.

هزم فلوريدا إدمونتون في ست مباريات هذا العام بعد الذهاب إلى سبع عام 2024.

وقال تكاتشوك في يونيو: “يجب أن نكون سلالة الآن”. “ثلاث سنوات متتالية ، بطولتين. هذه مجموعة خاصة.”

وصل الفهود إلى نهائي كأس ستانلي منذ عام 2023 ، وخسر في خمسة في ذلك العام أمام الفرسان الذهبيين.

تم تداول Tkachuk إلى الفهود قبل بداية موسم 2022-23 بعد أن أمضى السنوات الست الأولى من مسيرته في NHL مع Flames.

على الرغم من أن Tkachuk كان عاملاً في سباق كأس هذا العام-فقد سجل ثمانية أهداف عبر 23 مباراة فاصلة-بدا توافره بعد الموسم غامضًا بعد أن أصيب بضربة منخفضة من الجسم خلال مسابقة مواجهة الأمم الأربع.

لم يلعب منذ فبراير.

قال تكاتشوك: “لقد حصلت على بعض الصعود والهبوط في جميع أنحاء التصفيات ، (لكن الآن) أشعر بأفضل ما شعرت به”. “شخصيا ، أنا سعيد جدًا بمكان الصحة وكل شيء.”

والآن ، سيكون لديه خاتم بطولة للاقتران مع فرقة زفافه.