يتساءل محلل اتحاد كرة القدم الأميركي عن سبب “استثمار” الفريق في آرون رودجرز

يواجه آرون رودجرز وجيتس موسمًا مروعًا، ويتساءل أحد النقاد في اتحاد كرة القدم الأميركي عن سبب رغبة أي فريق في الحصول على لاعب الوسط المخضرم العام المقبل.

تحدث بريان بالدينجر من NFL Network مع ستيف سيربي من The Post وقال إنه غير متأكد من الذي يريد “الاستثمار” في آرون رودجرز في الوقت الحالي.

قال بالدينجر: “إنه ليس لاعبًا جيدًا في الوقت الحالي”. لقد شهدنا وفاة بيتون (مانينغ)، ودرو (بريس)، وبريت فافر. نحن نشاهد زوال آرون رودجرز الآن. ومجرد مشاهدته وهو يركض، فإنه يجهد عندما يركض عندما يضطر إلى ذلك. اتخاذ قراره أمر مشكوك فيه. لا أعرف لماذا يستثمر أي شخص في اللاعب الآن”.

رودجرز، بعد عودته من إصابة في وتر العرقوب في نهاية الموسم العام الماضي، لديه مباراة واحدة فقط تزيد مساحتها عن 300 ياردة هذا الموسم حيث يجلس جيتس عند 4-12 قبل المباراة النهائية ضد الدلافين يوم الأحد.

بلغ من العمر 41 عامًا في أوائل ديسمبر، وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يريد قضاء بعض الوقت في هذا الموسم لمعرفة ما يخبئه مستقبله الكروي.

واعترف بأن مستقبله قد لا يشمل اللعب لفريق جيتس الذي يستعد لـ”التغيير”.

“فقط أكثر استسلاماً لواقع الوضع. وقال رودجرز للصحفيين: “سيكون هناك تغيير هنا”. “إذا كنت جزءًا من التغيير، فأنا أريد فقط التأكد من أن الجميع يعرفون أنني لا أملك سوى الامتنان للوقت الذي أمضيته هنا.

“أشعر بخيبة أمل بشأن الأداء، سواء على المستوى الشخصي أو كفريق، لكنني ممتن حقًا لهذه الفرصة. إذا شعرت أنني بحالة جيدة عند عودتي وأرادوا القيام بجولة أخرى في هذا المجال، فسيكون ذلك رائعًا، لكنني لست ساذجًا تجاه الوضع الذي نحن فيه”.

قام رودجرز برمي مسافة 3623 ياردة و 24 هبوطًا هذا العام، والتي، مع دخول الأسبوع 18، هي أقل إجماليات موسمية له في عام لعب فيه 16 مباراة على الأقل.

يعتقد بالدينجر أن الفريق الذي يبحث عن لاعب وسط مخضرم لبدء المباريات في عام 2025 قد يرغب في البحث في مكان آخر.

وأضاف المحلل: “إنه ليس لاعبًا جيدًا، ولا يرفع من مستوى أي شخص من حوله في الوقت الحالي”. “أعتقد أن شخصًا ما سيستثمر في كيرك كوزينز باعتباره لاعب الوسط في الجسر قبل أن يستثمر في آرون رودجرز الآن.”