يتساءل Howie Rose عما إذا كان هناك “نوع من التحرك قادم” بعد سلسلة Mets الكارثية

يجب أن يتغير شيء ما في كوينز، وحتى البث الوردي لفريق ميتس لا يمكنه تجاهل ما يحدث لمجموعة كارلوس ميندوزا.

بدا الفريق بلا حياة أمام فريق Rockies، حيث تم اكتساحهم في سلسلة من ثلاث مباريات، بما في ذلك مباراة الأحد المزدوجة، وترك كل من البث الإذاعي والتلفزيوني المستمعين يتساءلون متى سيأتي تغيير جذري حيث انخفض عددهم إلى 10 مباريات تحت 0.500.

وقال روز في البث الإذاعي للفريق: “لم يكتف فريق كولورادو روكيز بالرأس المزدوج فحسب، بل اكتسح أيضًا سلسلة من ثلاث مباريات من نيويورك ميتس”. “اليوم، في 18 جولة، تمكنوا من تحقيق شوط واحد فقط. لقد سجلوا أربعة أشواط في ثلاث مباريات ضد كولورادو روكيز. كما تعلمون، مع يوم عطلة غدًا، عليك فقط أن تتساءل عما إذا كان هناك نوع من التحرك قادم، لأنه لا يوجد شيء يحدث هنا الآن لفريق نيويورك ميتس … اكتسحه فريق روكيز اليوم وفي السلسلة، وانخفض إلى 10 مباريات تحت علامة 0.500 في 9-19.”

في وقت سابق من المباراة على بث SNY خلال الشوط الرابع، بينما كان الفريق يتضاءل، ردد البث التلفزيوني لميتس مشاعر مماثلة.

“بين المباريات، كان كارلوس ميندوزا يشير ضمنًا إلى أنه لم يقدر الجهد المبذول في المباراة الأولى، هل تعلم؟ قال رون دارلينج بينما كان كارل إدواردز جونيور يعمل على إغاثة كوداي سينجا. “إنه أمر صعب حقًا أن أذكر ذلك. لأن أول شيء يقوله الناس: “حسنًا، أنت المسؤول عن ذلك”. حسنا، هذا ليس صحيحا تماما. الأمر متروك للاعبين للقيام بذلك. عندما تقول ذلك فهذا يدل على كل شيء.

بينما تساءل بث SNY كيف يمكن لفريق Mets هذا أن يلعب بشكل سيئ للغاية على مستوى الدوري الكبير براتب ضخم يبلغ ثلاثة أضعاف حجم فريق Rockies، أضاف غاري كوهين تعليقًا إضافيًا حول من سيكون مسؤولاً عن هذه الفوضى في كوينز.

وأضاف كوهين: “أعلم أن الإدارة هي عملية أكثر حساسية بكثير مما كانت عليه من قبل، ولكن في مرحلة ما يتعين عليك استدعاء الأشخاص”.

وتابع دارلنج: “عليك أن تستدعي الناس. في بعض الأحيان، يكون لدى المديرين مهام أقل مما كان عليه الحال قبل سنوات، ولكن هذا هو المكان الذي يقع فيه اللوم”. “سأفعل ذلك دائمًا.”

واختتم كوهين كلامه قائلاً: “دائماً. إن إقالة المدير أسهل بكثير من إقالة الأشخاص الذين هم فوقه”.

أخبر ميندوزا الصحفيين بعد المباراة أنه يبحث عن إجابات أيضًا بعد تعرضه للضرب على يد فريق روكي، وأصبح مقعده أكثر سخونة في كل دقيقة.

قال مندوزا: “لا أعتقد أنني رأيت شيئًا كهذا من قبل حيث تستمر الأمور لفترة طويلة، عندما يكون لديك الكثير من الرجال الذين يعانون في نفس الوقت”. “الشيء الوحيد الذي يقلقني هنا هو أنني يجب أن أجعل الرجال ينطلقون.”

قليلون سيجادلون في أن هذه مشكلة تتعلق ببناء القائمة، وأن اللوم يقع في الغالب على رئيس عمليات البيسبول، ديفيد ستيرنز، على الرغم من أن فريق ميتس هذا يجب أن يكون أفضل من الرقم القياسي 9-19 الذي يلعبون عليه حاليًا.

ومع ذلك، قال خوان سوتو للصحفيين إن هذا الأمر يقع على عاتق اللاعبين.

وقال سوتو: “هذا ليس خطأ ميندي أو خطأ ديفيد. لقد شكلوا فريقًا رائعًا معًا”. “علينا أن نكون من سيخرجون ويقدمون أداءً جيدًا. هذا ليس خطأ ميندوزا على الإطلاق.”

ومع ذلك، لم يتوقف نزيف ميتس منذ يونيو 2025، حيث وصل سجلهم إلى 47-73 محرجًا منذ 13 يونيو من الموسم الماضي.

لقد كانت القصة نفسها في كل مباراة منذ ذلك الحين، مع تراكم العروض الفاترة بمعدل ينذر بالخطر.

لدى ميتس يوم عطلة محدد ليوم الاثنين قبل أن يرحبوا بالمواطنين في المدينة، ويبقى أن نرى ما إذا كان الفريق سيصطحب ميندوزا معهم خلال الأسبوع.