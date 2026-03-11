يتصارع المحاربون مع مصير اللعب بعد تراجعهم إلى المركز التاسع

سان فرانسيسكو – خسر فريق ووريورز مباراتين “يمكن الفوز بهما”، على حد تعبير ستيف كير. نتيجة لذلك، سيتعين عليهم الآن الفوز بمباراتين أصعب بكثير للهروب من اللعب.

أدت الخسائر المتتالية أمام فريقي جاز وبولز – 48 فوزًا بينهما – إلى تراجع فريق ووريورز إلى أقل من .500 ونصف مباراة من فريق لوس أنجليس كليبرز الصاعد، الذي لا يبدو أنه على استعداد للتخلي عن المصنف رقم 8 الآن بعد أن تجاوزوا فريق B-Dubs قبل 17 مباراة متبقية.

ما الذي يرمز إليه الحرف “ب”؟ اختر ما يناسبك: الضرب؟ محاصر؟ فريق ب؟

في كلتا الحالتين، بين حالة قائمة فريق Warriors ونتائج الليلتين الماضيتين، لا يبشر ذلك بالخير بالنسبة لفرصهم في تجنب تلك المباراة المخيفة التي تنتهي بنتيجة 9-10 والمسار الصعب الذي يصاحبها.

وأكد كير قبل خسارة الوقت الإضافي 130-124 أمام بولز يوم الثلاثاء: “إنها صفقة كبيرة”. “هناك سبب وراء قيام الدوري بذلك. سبعة (أو) ثمانية، تحصل على شقين فيها. ميزة كبيرة. إنها بالتأكيد محور اهتمامنا.”

كان المحاربون يرغبون في تجنب اللعب بالكامل. لديهم ثاني أقدم قائمة في الدوري الاميركي للمحترفين – أصغر من فريق ليكرز فقط – وهم حاليًا من بين الأكثر إصابة.

كان ذلك بعيدًا عن الطاولة إلى حد كبير عندما اندلعت ركبة ستيف كاري اليمنى في نهاية شهر يناير. اعترف كير مؤخرًا أنهم “متجهون” إلى اللعب.

خرج فريق Warriors من المباراة العام الماضي وأزعج فريق Rockets في الجولة الأولى. بصفته المصنف رقم 7، لم يكن عليهم سوى التغلب على غريزليز على أرضهم للحصول على فرصتهم ضد الفريق رقم 2 في الغرب.

سيكون الأمر أكثر تعقيدًا إذا لم يتمكنوا من الصعود فوق المركز التاسع.

وقال بات سبنسر، الذي سجل 17 هدفاً من مقاعد البدلاء في الخسارة أمام شيكاغو: “أعني أن هذا هو الفارق بين الاضطرار إلى الفوز بمباراة واحدة مقابل الاضطرار إلى الفوز بمباراتين”. “يجب أن تكون واقعيًا: الدخول في مباراة 7-8 أسهل بكثير من الدخول في مباراة 9-10.”

لم يتمكن كاري من اللعب لمدة دقيقة أخرى ولا يزال من غير المرجح أن يتراجع فريق ووريورز إلى ما بعد المركز العاشر ويصل إلى مجموعة الفرق التي تحتهم. ولكن إذا لم يتمكنوا من تجاوز كليبرز (32-32) أو صنز (38-27)، فإن ذلك من شأنه أن يضعهم في موعد حياة أو موت مع تريل بليزرز (31-35)، الذي يحتل المركز العاشر حاليًا بـ 1.5 مباراة.

وهذا يؤدي فقط إلى إعداد لعبة أخرى للفوز أو العودة إلى المنزل. من سيفوز في مباراة 9/10 يجب عليه بعد ذلك أن ينطلق ليلعب مع الخاسر في مباراة 7/8، والتي تقام في الليلة السابقة أيضًا.

كل ذلك من أجل الحق في اللعب مع المصنف الأول، والذي من المحتمل أن يكون حامل اللقب ثاندر.

لا عجب لماذا تأهلت أربعة فرق فقط من المباراة رقم 9-10 منذ أن اعتمد الدوري الاميركي للمحترفين الشكل الحالي في عام 2021. ولم يفز أي منهم على الإطلاق بمباراة الجولة الأولى.

قال غاري بايتون الثاني: “لا يمكننا أن نشعر بالأسف على أنفسنا”. “… علينا فقط أن ننهي المباراة بقوة ونجد طريقنا للعودة إلى المركز الثامن أو السابع.”

لقد جعلوا المهمة أكثر صعوبة على أنفسهم من خلال ترك المباريات ضد خصوم أقل مثل Jazz و Bulls تفلت من أيديهم. بعد أن فقدت يوتا بالفعل معظم أفضل لاعبيها، جلست يوتا في صدارة الهدافين في وقت عصيب بخسارة 119-116. كان فريق Warriors على خط الرمية الحرة مع التقدم في اللحظات الأخيرة من التنظيم ضد فريق Bulls ولم يتمكنوا من إبعادهم.

وعزا بايتون الخسائر إلى “الانهيارات العقلية البسيطة”. اعتقد سبنسر أن المحاربين كانوا “دفاعيين، سلبيين بعض الشيء”. كان كير جيدًا في تنفيذه في نهاية اللعبة.

وقال: “لم تسقط الطلقات”. “لم نسجل.”

الآن، يتمتع فريق Warriors بسجل خاسر للمرة الأولى منذ أن كان عمرهم 14-15 عامًا في 20 ديسمبر/كانون الأول. ولا تزال لديهم مباريات على أرضهم ضد Nets وWizards وKings. لديهم اثنان آخران على الطريق في واشنطن وساكرامنتو. والمباراة 82 – 12 أبريل في إنجليوود – والتي تبدو أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.

قال كير: “عليك أن تنتهي”. “ولم ننتهي من أي من الليلتين الماضيتين.”

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية