يتضمن النظام الغذائي اليومي لـ Pete Hegseth عادة الأكل المثيرة للجدل

قد لا ترغب في أخذ نصيحة النظام الغذائي من بيت هيغسيث إذا كنت تتطلع إلى تناول الطعام بطريقة ودية للبيئة. أثناء عمله كمضيف مشارك لـ Fox & Friends Weekend ، أخذ ضربة في ما يسمى بـ “Climavores”-الأشخاص الذين يختارون الأطعمة ذات البصمة الكربونية الأصغر. اقترح هيغسيث ، الذي ليس من أخصائي تغذية أو طبيب مسجل ، أن يلتزم الأشخاص فقط بـ “الأشياء التي تنمو ، والأشياء التي تتحرك” ، مما يعني أن النباتات واللحوم المصنعة الحد الأدنى.
لا يشارك Hegseth الكثير في نظامه الغذائي على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن زملائه السابقين في Fox News لم يتمكنوا من مقاومة إحضاره خلال مقطع على قاعدة 5 ثوان. استضاف مضيف Ainsley Earhardt كيف لم يثبت هيغسيث تمامًا على صحة الطعام. ضحكت: “كان لدى بيت هيغسيث خبز مع جبنة كريمة. كان سيسقطه ، وسوف يهبط رأسًا على عقب مع جبنة كريم على الأرض ، وتلتقطها”. “وقال انه مجرد انطلق في فمه.” قام Earhardt بتنظيف السلوك ، وتوخّله حتى كونه هيغسيث “رجلًا للجيش”.
قد تضحك على قاعدة 5 ثوان-أو ربما تعيش بها بنفسك. بعد كل شيء ، كم عدد الجراثيم التي يمكن أن يلتقطها الطعام حقًا في بضع ثوانٍ على الأرض؟ هل هذه عادة الأكل المثيرة للجدل آمنة بالفعل؟
يمكن أن تعتمد قاعدة 5 ثانية على عدة عوامل
الأرضيات يمكن أن تؤوي عددًا مفاجئًا من الجراثيم. تشق البكتيريا والملوثات الأخرى من الخارج بسهولة في الداخل على الأحذية والملابس. حتى لو كنت تبقي طوابقك نظيفة في المنزل ، فإن الأرضيات العامة مسألة مختلفة ، وقد لا يكون الطعام الذي تم إسقاطه آمنًا لتناول الطعام. اختبرت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة طب المجتمع وأبحاث الصحة العامة مدى سرعة التقاط الغذاء البكتيريا عن طريق إسقاط مكعبات الجبن على الأرضيات في مقصف للطلاب ومستشفى. بعد ثانية واحدة فقط ، كان الجبن الذي سقط على أرضية المستشفى ملوثة بالفعل بالبكتيريا ، بما في ذلك E. coli. كانت نتائج مقصف الطلاب أكثر خلطًا ، مع بعض العينات أنظف من غيرها ، ولكن لا يزال هناك تلوث.
درست دراسة أجريت عام 2016 في علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية كيف تؤثر الأسطح والأطعمة المختلفة على نقل البكتيريا. وجد الباحثون أن السجاد نقل أقل البكتيريا ، بينما نقل البلاط والخشب والفولاذ المقاوم للصدأ أكثر. نوع الطعام يهم أيضا. التقطت الأطعمة الرطبة مثل البطيخ معظم البكتيريا ، في حين أن الأطعمة الجفاف مثل الحلوى الصمغية التقطت أقل ما يلتقط. وعلى غرار الخبز Hegseth مع جبنة كريم ، جذبت الخبز مع الزبدة أيضًا المزيد من التلوث.
الوقت لعب دور. كلما بقي الطعام الأطول على السطح ، زادت البكتيريا التي التقطتها ، مما يعطي بعض الدعم لقاعدة 5 ثوان. ومع ذلك ، حتى الطعام انخفض لأقل من ثانية أظهرت علامات التلوث. لذا ، في حين أن الوقت مهم ، فإنه ليس العامل الوحيد. الأرض ونوع الطعام لا تقل أهمية.
اعترف هيغسيث بهذه العادة القذرة الأخرى
ربما لم يمرض هيغسيث من تناول هذا الخبز بالجبن الكريمي قبالة الأرض ، لكنه اعترف بنظافة نظافة أكثر شيوعًا. في عام 2019-قبل جائحة Covid-19 مباشرة-قال مازحًا أنه لم يغسل يديه منذ 10 سنوات. كانت ملاحظته في الغالب موجهة إلى السخرية مما رأيه كاعتماد مبالغ فيه على اليدين. ومن المفارقات أن رئيسه في المستقبل ، الرئيس دونالد ترامب ، قد اعترف بأنه مهووس بالأيدي النظيفة (عبر بي بي سي).
على الرغم من أن تناول الطعام خارج الأرض قد لا يكون عادة منتظمة ، عندما لا تغسل يديك ، فإنك تزيد بشكل خطير من فرصك في الإصابة بالمرض ونشر المرض للآخرين. الجراثيم لا تتسكع فقط على الأرضيات. إنهم أيضًا على مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأسطح. فكر في كل ما تلمسه في الأماكن العامة ، مثل الشاشة التي تعمل باللمس ، والدرابزين ، ومضخات الغاز ، وعربات التسوق.
وفقًا لوزارة الصحة في مينيسوتا ، يمكن للبكتيريا مثل E. coli و Salmonella البقاء على قيد الحياة على هذه الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين. حتى لو لم تلمس عينيك أو أنفك أو فمك على الفور ، فيمكن أن تغسل يديك نقل تلك الجراثيم إلى أشخاص آخرين. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن غسل اليدين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالإسهال بنسبة 30 ٪ وتقليل التهاب الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد بنسبة 20 ٪. (ها هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن تغسل يديك.)