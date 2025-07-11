يتضمن النظام الغذائي اليومي لـ Pete Hegseth عادة الأكل المثيرة للجدل

قد لا ترغب في أخذ نصيحة النظام الغذائي من بيت هيغسيث إذا كنت تتطلع إلى تناول الطعام بطريقة ودية للبيئة. أثناء عمله كمضيف مشارك لـ Fox & Friends Weekend ، أخذ ضربة في ما يسمى بـ “Climavores”-الأشخاص الذين يختارون الأطعمة ذات البصمة الكربونية الأصغر. اقترح هيغسيث ، الذي ليس من أخصائي تغذية أو طبيب مسجل ، أن يلتزم الأشخاص فقط بـ “الأشياء التي تنمو ، والأشياء التي تتحرك” ، مما يعني أن النباتات واللحوم المصنعة الحد الأدنى.

لا يشارك Hegseth الكثير في نظامه الغذائي على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن زملائه السابقين في Fox News لم يتمكنوا من مقاومة إحضاره خلال مقطع على قاعدة 5 ثوان. استضاف مضيف Ainsley Earhardt كيف لم يثبت هيغسيث تمامًا على صحة الطعام. ضحكت: “كان لدى بيت هيغسيث خبز مع جبنة كريمة. كان سيسقطه ، وسوف يهبط رأسًا على عقب مع جبنة كريم على الأرض ، وتلتقطها”. “وقال انه مجرد انطلق في فمه.” قام Earhardt بتنظيف السلوك ، وتوخّله حتى كونه هيغسيث “رجلًا للجيش”.

قد تضحك على قاعدة 5 ثوان-أو ربما تعيش بها بنفسك. بعد كل شيء ، كم عدد الجراثيم التي يمكن أن يلتقطها الطعام حقًا في بضع ثوانٍ على الأرض؟ هل هذه عادة الأكل المثيرة للجدل آمنة بالفعل؟