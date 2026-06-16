يتطلع المحاربون إلى ثلاثة نجوم من ميشيغان مع اختيار مسودة الدوري الاميركي للمحترفين

يدخل فريق Golden State Warriors مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2026 في مواجهة أحد أهم القرارات في عصر ستيف كاري.

مع بلوغ كاري عامه الـ 39 في الموسم المقبل وما زال الامتياز يحاول تعظيم نافذة البطولة إلى جانب درايموند جرين وجيمي بتلر، فإن العثور على مساعدة فورية في المركز 11 بشكل عام قد يكون بنفس أهمية أي خطوة يتم إجراؤها في وكالة مجانية.

وفقًا لما ذكره بريت سيجل من شركة ClutchPoints، وهو أحد المطلعين على الدوري الاميركي للمحترفين، فقد ركز المحاربون على مجموعة من العملاء المحتملين من برنامج واحد على وجه الخصوص.

“من المضحك أن المصادر تقول إن جميع اللاعبين الثلاثة في ميشيغان يلعبون لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز مع الاختيار الحادي عشر.” كتب سيجل، في إشارة إلى البطل الوطني في ميشيغان، أداي مارا، وياكسيل لينديبورج، وموريس جونسون جونيور.

هذا الاهتمام ليس مفاجئا.

استضافت Golden State مؤخرًا جونسون وليندبورج لإجراء مسودة التدريبات المسبقة.

قضى فريق Warriors وقتًا طويلاً في تقييم جوهر بطولة ميشيغان، مما يشير إلى أن المكتب الأمامي يرى أشخاصًا محتملين يمكنهم المساهمة الآن وفي المستقبل.

قد يكون Lendeborg هو الأنظف.

يُنظر إلى المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 كواحد من أكثر اللاعبين جاهزين للدوري الاميركي للمحترفين في المسودة. يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو يفتقر إلى الإمكانات الصاعدة التي يتمتع بها بعض اللاعبين الأصغر سنًا، لكن تنوعه وارتداده وتمريره وغرائزه الدفاعية تتماشى بشكل وثيق مع نوع اللاعبين الذين يقدرهم ستيف كير تقليديًا.

تقدم مارا جاذبية مختلفة تمامًا. برز المركز الإسباني الذي يبلغ طوله 7 أقدام و3 أقدام كواحد من أكبر الناهضين خلال عملية المسودة بعد قيادة كرة السلة الجامعية في كتل ومساعدة ميشيغان على الفوز ببطولة وطنية.

كان الكشافة مفتونين بشكل خاص بمزيجه من حماية الحافة والتنقل والقدرة على التمرير، وهي السمات التي يمكن أن تسمح له بالازدهار في هجوم الحركة في Golden State.

قد يكون جونسون هو البطاقة الجامحة للمجموعة. بلغ متوسط ​​​​مركز الهجوم الرياضي 13.1 نقطة و 7.3 متابعات بينما حصل على مرتبة الشرف في All-Big Ten و All-Defensive. يمكن أن تلبي طاقته وارتداده وتعدد استخداماته الدفاعية العديد من احتياجات فريق Warriors الذي طالما بحث عن الروح الرياضية في الملعب الأمامي.

مما يؤدي إلى نقطة سيجل التالية. قد لا يبقى فريق Warriors في المركز 11 في نهاية المطاف.

أفاد سيجل أن شركة Golden State يمكن أن “ترتد، وتجمع المزيد من الأصول، وتستمر في الحصول على أحد اللاعبين الذين تريدهم”، مما يشير إلى أن سيناريو إعادة التجارة لا يزال قائمًا إلى حد كبير.

في فئة المسودة العميقة، قد يسمح الانتقال للأسفل بضع نقاط أثناء الحصول على أصول إضافية للمحاربين بتحسين حاضرهم ومستقبلهم.

الثلاثي في ​​ميشيغان ليس المجموعة الوحيدة قيد النظر. أفاد سيجل أيضًا أن الجناحين Nate Ament وBrayden Burries يحظيان باهتمام قوي.

استضاف الفريق أيضًا تدريبات لحارس إلينوي المتوقع كيلان بوسويل ومركز تينيسي فيليكس أوكبارا.

ومع ذلك، فإن الروابط المتكررة مع احتمالات ميشيغان بارزة.

بالنسبة لمايك دونليفي جونيور، تدور هذه المسودة حول ربط حقيقتين. لا يتعلق الأمر فقط بالعثور على شخص قادر على مساعدة كاري في المنافسة للحصول على بطولة خامسة مذهلة، بل يحتاج إلى منح الامتياز لبنة أساسية للحياة بعد تجاوز جوهر الأسرة الحاكمة.

لا يستطيع المحاربون تفويت الفرصة.