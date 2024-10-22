يتطلع كين غريفي الأب والابن لرؤية تاريخ ليبرون وبروني جيمس في المباراة الافتتاحية لفريق ليكرز

أصبح كين غريفي الأب والابن أول ثنائي أب وابنه في تاريخ دوري البيسبول الرئيسي، وسيكون الترادف في متناول اليد لرؤية فريق آخر من الأب والابن من المحتمل أن يلعب في نفس مباراة الدوري الاميركي للمحترفين يوم الثلاثاء.

أكد كين غريفي جونيور في مقابلة على SiriusXM هذا الأسبوع أنه ووالده سيكونان هناك لرؤية ليبرون جيمس وبروني جيمس يلعبان معًا مع فريق ليكرز عندما يواجهون تيمبروولفز في المباراة الافتتاحية للموسم.

قال غريفي جونيور: “سأذهب بالفعل إلى المباراة وسأصطحب والدي”. “أول أب وابنه يلعبان البيسبول، والآن أول أب وابنه يلعبان كرة السلة، لذلك يعد وجودي أنا وأبي هناك أمرًا كبيرًا. لقد صنعنا التاريخ، والآن علينا أن نشاهد التاريخ”.

شارك الأكبر والأصغر جيمس الملعب مرة واحدة خلال فترة ما قبل الموسم، لكن لم يتصلوا للحصول على مساعدة ولا يزال الأمر غامضًا بعض الشيء حول ما إذا كان الاثنان سيلعبان معًا أم لا.

وقال جي جي ريديك، مدرب ليكرز، للصحفيين: “لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد،” وفقًا لشبكة ESPN.

أخبر بروني جيمس المنفذ أنه سيكون “تجربة مجنونة” أن يحضر فريق Griffeys المباراة يوم الثلاثاء.

قال بروني جيمس: “سيكون الأمر جنونياً”. “فقط عائلتين للقيام بذلك، لذلك ستكون تجربة مجنونة، خاصة مع ما فعلوه.”

كان كين غريفي الأب والابن زملاء في الفريق في عامي 1990 و1991 عندما لعب الثنائي معًا في فريق مارينرز.

لعب الاثنان معًا للمرة الأولى في الفوز 5-2 على رويالز في 31 أغسطس 1990، واشتهر الاثنان بضربات متتالية على أرضهما في الشوط الأول من الخسارة أمام الملائكة في 14 سبتمبر. ، 1990.

من المقرر أن ينطلق فريق ليكرز في الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي.