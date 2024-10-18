يتعامل برادن شنايدر مع تحدي رينجرز الأخير بثقة بالنفس

ديترويت – كانت قدرة برادن شنايدر على التكيف واحدة من أكثر أصوله قيمة منذ أن اقتحم دوري الهوكي الوطني في عام 2022.

سواء كان الأمر يتعلق بتغيير شركاء الدفاع بقدر ما قام بتغيير الشريط الموجود على عصاه خلال أول موسمين له أو دفعه إلى دور الأربعة الأوائل العام الماضي وسط الإصابات، فإن لاعب الدفاع الشاب كان يتأقلم دائمًا بسرعة إلى حد ما وكان قادرًا على التكيف نفسه ليتناسب مع أي موقف واجهه في الحملات الثلاث السابقة.

ومع ذلك، فإن التحول إلى الجانب الأيسر لبدء هذا الموسم ربما يكون أصعب عملية تأقلم لشنايدر حتى الآن.

وقال شنايدر لصحيفة The Post قبل أن يواجه رينجرز فريق Red Wings للمرة الثانية خلال أربعة أيام مساء الخميس: “إن القدرة على تعديل لعبتك أمر مهم للغاية – خاصة على هذا المستوى”. “أريد أن أكون رجلاً قادرًا على التكيف مع أشياء مختلفة. أعتقد، في نهاية المطاف، إنها ريشة في قبعتك لتقول إن بإمكانك اللعب بطريقة مختلفة.

“أعتقد أنها كانت جيدة. أعتقد أنه ساعدني بالتأكيد في القيام بهذه الوظيفة على الجانب الأيسر. أنا فخور جدًا بالطريقة التي تمكنت بها من التعامل مع الأمر”.

عندما سقط ريان ليندغرين خلال فترة ما قبل الموسم بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم تركزت حول وجهه / فكه، وضعه الرينجرز في الاحتياط المصاب واضطروا إلى الخلط بين الأزواج “D”.

لقد جربوا العديد من المجموعات في الألعاب الاستعراضية النهائية قبل نقل شنايدر إلى يسار جاكوب تروبا عمليًا، مما سمح لكاندريه ميلر باستبدال ليندغرين على يسار آدم فوكس.

لم تكن هناك حاجة لأي مباريات، كانت هذه هي الطريقة التي سيبدأ بها رينجرز الموسم.

سجل شنايدر تروبا وقتًا أقل على الجليد بمقدار 37 ثانية فقط من ميلر فوكس (42:46) قبل مباراة ليلة الخميس، وكان شنايدر تروبا على الجليد وسجل ثلاثة أهداف لرينجرز وهدفين ضده، وفقًا لـ Natural Stat Trick.

لقد سجلوا أيضًا 17-9 في الفرص عالية الخطورة عندما يكونون على الجليد.

من المؤكد أنه كانت هناك بعض الأخطاء عندما أصبح شنايدر أكثر دراية بالجانب الأيسر، ولكن مع كل مباراة، أصبح الاختيار العام التاسع عشر لفريق رينجرز في عام 2020 أكثر ثقة على نحو متزايد.

قال شنايدر، الذي يقوم بخمس غرز أسفل شفته السفلية مباشرةً بعد أن لحق بعصا الخصم في إحدى المباريات السابقة: “كان أكبر تعديل هو إعادة التجمع في المنطقة المحايدة”. “من الواضح أن الأمر أصعب بعض الشيء لأنك تريد أن ترفع أصابع قدميك الجليد، ولكنك تريد أيضًا الإمساك به بضربتك الأمامية. استمر في استخدام يدك الأمامية، فمن المحتمل أنك لا تبحث عن الجليد. تنظر إلى الجليد، وتمسك به بيدك الخلفية، لذا عليك أن تصنع مقبضًا إضافيًا للعصا.

“ربما كان هذا أكبر تعديل، وبعد ذلك أخذ الإطارات الصلبة وكل كرات الصولجان الأكثر قذارة في اللعبة – أصبح من الصعب التعامل معها.”

لعب شنايدر على الجانب الأيسر في ظل ظروف مماثلة – عندما كان أحد الأشخاص خارج الملعب – خلال أيامه الأولى في دوري الهوكي الغربي مع براندون ويت كينغز.

ربما بلغ ذلك حوالي 30 مباراة.

يعد إجراء التبديل على هذا المستوى أكثر صعوبة بطبيعة الحال بسبب وتيرة اللعبة وسرعتها.

وقال بيتر لافيوليت، المدير الفني للفريق: “كل مباراة تكون أفضل، لقد تحدثت معه حول هذا الموضوع”. “اعتقدت أن المباراة الأولى كانت هناك القليل من التعديل، ولكن أعتقد أنهم أصبحوا أفضل في كل مباراة. لقد كان هو وتروبا ثنائيًا جيدًا حقًا بالنسبة لنا، ولعبوا معًا بشكل جيد حقًا. أعتقد أنه بالنسبة لأي شخص، حتى الشخص الذي يجد نفسه في كثير من الأحيان يلعب على كلا الجانبين، أعتقد أنه عندما تصل إلى الجانب السلبي، فإن اللعبة تنتهي ويجب عليك معرفة كيفية فتحها قليلاً. … أعتقد أن الأمور أصبحت أفضل في كل مباراة.