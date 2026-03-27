يتعاون “لاري ديفيد” مع “مايكل كاي” في إعلان YES Network الجديد

من أجل تمثيل مشاعر الكثير من المشجعين حول الصعوبة المتزايدة في العثور على مكان لمشاهدة مباريات MLB، وجد فريق يانكيز المشتكي المثالي.

أصدرت YES Network إعلانًا تجاريًا جديدًا يوم الجمعة يضم العقل المدبر لـ “Seinfeld” ونجم “Curb Your Enthusiasm” Larry David لإظهار مدى سهولة مشاهدة الألعاب على شبكتهم. ديفيد، الذي يكافح من أجل العثور على مباراة يانكيز على شاشة التلفزيون، يستدعي مذيع اللعب عن طريق اللعب منذ فترة طويلة مايكل كاي لمساعدته في الإعلان التجاري.

يقول ديفيد: “يا مايكل، أحاول الحصول على مباراة اليانكي”. “كيف أحصل عليه؟”

يقول كاي: “فقط قل ذلك من جهاز التحكم عن بعد، وشاهد فريق يانكيز على شبكة YES.”

يأتي الإعلان مع بث المزيد والمزيد من ألعاب MLB على منصات البث المباشر، مما يبعد الألعاب عن المنافذ المحلية التقليدية مثل YES Network. لقد ترك المشجعين بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال لمنصات البث المباشر وجعل رؤوسهم تدور في محاولة لمعرفة مكان مشاهدة كل مباراة.

على سبيل المثال، تم بث فوز فريق يانكيز الافتتاحي على العمالقة على نيتفليكس.

“على المستوى الشخصي، من المحبط عدم القيام بمباراة كبيرة. وقال كاي لصحيفة The Post: “يوم الافتتاح هي مباراة كبيرة في الموسم العادي، والآن لم نقم بذلك لمدة عامين متتاليين”. “لذلك هذا بالتأكيد ليس مثاليًا. شبكة YES، نعتقد أننا نغطي اللعبة بشكل أفضل أو مثل أي شخص آخر. ولن نتمكن من القيام بذلك حتى يوم الجمعة.

“لكنني أفهم الأمر وأفهم اقتصادياته، عليك أن تشارك في خدمات البث، لذلك باعوا هذه اللعبة. وبالطريقة التي أنظر بها إلى الأمر، إذا كنت ستصبح مذيعًا لفريق يانكيز، فأنت تعلم أنهم سيأخذون كل مباراة وطنية يُسمح لهم بخوضها.”

تعود علاقة كاي مع ديفيد إلى عدة سنوات، عندما استضافت كاي ديفيد في برنامج “CenterStage” على شبكة YES Network.

قال كاي: “إنه من أشد المعجبين بالرياضة حقًا”. “إنه ليس مثل أحد هؤلاء المشجعين الرياضيين المشاهير. إنه يعرف حقًا ما يحدث. كان يرسل لي رسالة نصية أثناء المباريات: “لماذا فعلوا ذلك؟” الإعلان التجاري مبني على ذلك أيضًا.

“إذا شاهدت هذا المشهد، فمن الممكن أن تكون حلقة من مسلسل Curb.” أنا متأكد من أنه كان بإمكانهم بنائه لمدة نصف ساعة. He’s a guy who doesn’t suffer things easily. … الشيء الذي تعلمته عن لاري هو أنه ذلك الرجل في برنامج Curb، لكنه ليس لئيمًا. ليس لديه صبر كبير وأشياء من هذا القبيل. إنه لا يعاني من الحمقى بكل سرور. كان هذا الإعلان التجاري مناسبًا إلى حد ما في غرفة القيادة الخاصة به.