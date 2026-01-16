يتعثر ريلينج نيكس بدون خسارة جالين برونسون أمام ووريورز لينهي رحلة برية مخيبة للآمال

سان فرانسيسكو – أنهى نيكس رحلة برية كئيبة بخسارة لا حياة فيها.

مع ارتداء جالين برونسون لملابس الشارع بسبب التواء في الكاحل، أهدروا تقدمًا مبكرًا بفارق 17 نقطة وسمحوا لجولدن ستايت بإملاء شروط الشوط الثاني من خلال التسديد والقوة البدنية وتصرفات درايموند جرين الغريبة.

كان كارل أنتوني تاونز في دائرة الضوء بدون برونسون ولعب ضد اثنين من أعدائه القدامى، جرين وجيمي بتلر. استجابت المدن بشكل سيئ في الهزيمة 126-113 يوم الخميس، حيث شعرت بالإحباط (مرة أخرى) بسبب مشكلة خاطئة أثناء محاولتها 14 طلقة فقط. وكان وسط نيكس قويا في الشوط الأول بهدفين مزدوجين، لكنه اختفى وجمع ست نقاط فقط بعد الاستراحة.

واختفى دفاع مايك براون مرة أخرى.

ومن ثم خسر نيكس المترنح (25-16) للمرة السابعة في مبارياته التسع الأخيرة، وأنهى رحلته في المنطقة الغربية برصاصتين فاشلتين في شمال كاليفورنيا.

وتقدم ستيفن كاري على واريورز (23-19) برصيد 27 نقطة فيما لعب جرين دور الخصم.

لقد تحولت إلى شيب في الربع الرابع.

مع بقاء الساعة 11:01، سقط جرين في الملعب أثناء حراسة تاونز. ثم أمسك جرين بساق تاونز بينما كان مركز نيكس يقود سيارته. تم إطلاق صافرة على جرين لارتكابه خطأً صارخًا وقفز حرفيًا من الفرح عندما أضاع تاونز الرمية الحرة الثانية.

تمت مراجعة المدن بعد ذلك لارتكاب خطأ صارخ على Brandin Podziemski الذي لم يستوفي المعايير. في مسرحية لاحقة، كان وجه OG Anunoby ملطخًا بالدماء بعد خطأ كرة سائبة من Podziemski.

وكانت النتيجة سقوط نيكس على امتداد الملعب بينما كان برونسون، الذي أصيب بالتواء في كاحله الأيمن خلال خسارة ليلة الأربعاء أمام الملوك، يراقب. سخر جرين من تاونز في النهاية من خلال القفز بدوار خارج الملعب في وقت القمامة.

لم يبدأ الأمر بشكل قبيح جدًا بالنسبة لنيكس. وتقدموا بفارق 17 نقطة في الربع الأول.

لكن ذلك تلاشى بسرعة عندما استيقظ كاري في الربع الثالث، مما دفع العجز في نيويورك إلى رقمين. لم يتعاف نيكس أبدًا.

حصل ماكبرايد على البداية عند نقطة حراسة بدلاً من برونسون، وهي خطوة كان من المفترض نظريًا أن تعزز الدفاع بأربعة مدافعين إضافيين في التشكيلة – ماكبرايد، أو جي أنونوبي، ميكال بريدجز وجوش هارت.

ولعب ماكبرايد بشكل جيد (25 نقطة) وأبقى مهمته، كاري، محتواة إلى حد ما. لكن دفاع نيكس ظل فظيعا.

لقد خرجوا من أداء سيئ يوم الأربعاء في سكرامنتو، وهي خسارة فادحة أكدت من جديد أنهم فريق دفاعي معيب وغالبًا ما يكون دون المستوى. بعد خيبة الأمل هذه، أصدر هارت تحديًا لزملائه لإعادة اكتشاف أنفسهم في غولدن ستايت.

وقال هارت: “سيكون هذا تحديًا جيدًا بالنسبة لنا فيما يتعلق بكيفية استجابتنا له”. “في مرحلة ما علينا أن نتحمل المسؤولية ونقبل التحدي على الجانب الدفاعي. لقد وضعنا الكثير من التركيز ونتحدث عن الهجوم وأدوار اللاعبين وكل هذه الأشياء. لكن في الشهر الماضي كنا فريقًا دفاعيًا سيئًا.

“في مرحلة ما علينا أن نتوقف عن اختلاق الأعذار. علينا أن نستيقظ. علينا أن نتأكد من أننا ملتزمون بخطة اللعب ونبذل جهدًا في هذا الجانب من الكرة. عندما نفعل ذلك، سنزدهر هجوميًا، وسنحصل على المزيد من الاستحواذ، وسنركض بشكل أسرع، وسنلعب بأسلوبنا، وسيحصل الجميع على الكرة، وسيسجل الجميع، وسيأكل الجميع. ونحن “يجب أن يفعل الرجال ما يريدون بشكل فردي ولكن يجب أن يكون الفريق أولًا، ويجب أن يكون الجانب الدفاعي من الكرة ونأمل أن نواجه هذا التحدي، لذلك سنرى نوع الشخصية التي لدينا (أمام واريورز).”

وصلت شخصيتهم وتركت نفس الشيء – بلا حياة.