يتعثر مارفن هاريسون جونيور المصاب بالارتجاج على الأرض في مشهد مخيف

تعثر الكاردينالز على نطاق واسع مارفن هاريسون جونيور يوم الأحد بعد اصطدام رأسه بفخذ أحد مدافعي باكرز خلال خسارة أريزونا في الأسبوع السادس أمام جرين باي، والتي شهدت خروج الصاعد مبكرًا بسبب ارتجاج في المخ.

مع تراجع الكاردينالز 17-0 في الشوط الأول، حاول هاريسون جونيور الإمساك بالكرة لكنه رأى الكرة تنزلق من بين يديه، حيث اصطدم رأسه بالجزء السفلي من جسد لاعب خط الوسط في جرين باي أشعيا ماكدوفي في أعقاب ذلك.

وأخذ المشهد منعطفًا مخيفًا بعد فترة وجيزة عندما وقف هاريسون جونيور، 22 عامًا، من الملعب وتمايل قبل أن يتراجع إلى الأرض.

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تم بعد ذلك فحص نجم ولاية أوهايو السابق في الخيمة الطبية وتم استبعاده لما تبقى من المباراة، بخسارة 34-13 أمام باكرز.

قال ماكدوفي عن المسرحية التي شارك فيها هاريسون جونيور: “لقد انتهى به الأمر مثل ضرب ساقي”. لقد كانت مسرحية غريبة.”

قال المدرب الرئيسي جوناثان غانون إن مدى خطورة ارتجاج هاريسون جونيور غير واضح، وفقًا لـ ESPN.

نجل مارفن هاريسون، المتلقي الواسع في Hall of Fame، والاختيار العام الرابع في مسودة هذا العام، سجل هاريسون جونيور 17 حفل استقبال لمسافة 279 ياردة وأربعة هبوط في ست مباريات هذا الموسم.

سيستضيف الكرادلة، الذين يبلغ عددهم حاليًا 2-4، فريق الشاحن (3-2) الأسبوع المقبل في برنامج “Monday Night Football”.

يبقى أن نرى ما إذا كان هاريسون جونيور سيكون متاحًا لمباراة الأسبوع السابع.