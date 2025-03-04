يتعلم “حول القرن” تاريخ الهواء النهائي ESPN بعد تشغيل عقدين

أعلنت الشبكة يوم الثلاثاء أن برنامج ESPN منذ فترة طويلة من النقاش “حول القرن” سيوقع للمرة الأخيرة في 23 مايو.

سيتم بث الحلقة الأخيرة قبل عطلة نهاية الأسبوع التذكارية ، مع إصدار إصدار مدته 30 دقيقة من “SportsCenter” حتى يتمكن ESPN من اكتشاف بديل أكثر دائمة ، حسبما ذكرت شركة Front Office Sports.

ذكرت الكاتب السابق لوسائل الإعلام ريان جلاسبيجل في يوليو أن ESCS EXECs كانوا يدرسون مستقبل العرض وكسروا الأخبار في نوفمبر أن العرض كان بالفعل منتهيًا.

ديبو صموئيل للقادة: “فوز كبير لواشنطن” أو دفع مبالغ زائدة؟courtneyrcronin & & billbarnwell اذهب وجها لوجه pic.twitter.com/nod7aig8oj – حول القرن (@AROUNDTHERORN) 3 مارس 2025

وقال ديفيد روبرتس ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ESPN ، المحرر التنفيذي ، Sports News and Entertainment ، في بيان: “كان حول القرن شوطًا رائعًا لأكثر من عقدين”. “هذا النوع من طول العمر في وسائل الإعلام أمر نادر الحدوث بشكل لا يصدق ، ونتطلع إلى الاحتفال بإنجازات العرض العديدة قبل التسجيل النهائي في مايو.”

“ما وراء توني (Reali) وفريق المساهمين على الهواء ، نشعر بالامتنان بشكل خاص لفريق الإنتاج بقيادة إريك ريدهولم وآرون سولومون ، اللذان كانا فعالين في نجاح ATH المتسق منذ البداية.”

لقد كان على الموجات الهوائية منذ 4 نوفمبر 2002 ، ليحل محل “غير محصور” الذي استضافته كريس كونيلي ، وقد أنتجت الآن أكثر من 4900 حلقة.

على مدار العامين الأولين ، استضاف ماكس كيلرمان العرض قبل تولي ريالدي في عام 2004 بعد أن غادر كيلرمان لاستضافة العرض “I ، Max” على شبكة Fox Sports السابقة.

يتضمن تنسيق “ATH” ، الذي يتم بثه قبل “العفو عن الانقطاع” في الساعة 5-6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، قائمة دوارة من أعضاء اللجنة من جميع أنحاء الوسائط الرياضية الذين يتنافسون للحصول على نقاط للحصول على أفضل موضوع رياضي معين.

تضمنت قائمة أعضاء اللجنة الذين أصبحوا في المعرض على مر السنين بوب ريان ، وودي بايج ، وتيم كاوليشاو ، وكيفن بلاكستون ، وجا أداندي ، وبيل بلاسككي.

كما أن الأسماء الشائعة مثل Jemele Hill و Pablo Torre و Bomani Jones و Ramona Shelburne كانت منتظمة في العرض خلال فترة عملها.