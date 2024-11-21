يتعهد تومي ديفيتو بمواصلة التركيز على كرة القدم فقط خلال الفترة الثانية كبداية لفريق العمالقة

انها ليست هي نفسها.

قال تومي ديفيتو: “نعم، أعتقد أن الفرصة التي أتيحت لي العام الماضي لأتمكن من اللعب في المباريات كانت بمثابة الفارق عما كانت عليه الآن”. “لدي سنة تحت حزامي. لقد لعبت في مباريات ما قبل الموسم، والتدريبات والمباريات الحقيقية، لذا فالأمر مختلف قليلاً هذه المرة.

هذه المرة هي المرة الثانية بالنسبة لـ DeVito، الذي انتقل فجأة من لاعب الوسط رقم 3 في القائمة إلى لاعب العمالقة الأساسي في مباراة الأحد مع القراصنة.

تم سحب القابس أخيرًا من دانيال جونز، وهو ما لم يكن تطورًا صادمًا.

إن اختيار DeVito للمدرب الرئيسي Brian Daboll، قبل النسخ الاحتياطي Drew Lock، لم يكن النتيجة المتوقعة.

قال ديفيتو: “لن أقول أنني مندهش، لقد كنت منفتحًا على كل النتائج”. “إنه نوع من الأشياء التي كنت أستعد لها منذ العام الماضي. أنت تقول دائمًا: “ابق مستعدًا، على الرغم من أنك لاعب الوسط الثالث”. ابق مستعدًا، فأنت لا تعرف أبدًا”.

بهذه الطريقة تمامًا، التقط ديفيتو لقطات للفريق الأول خلال تدريب يوم الأربعاء وعقد جلسة داخل غرفة خلع الملابس وسط حشد كبير من وسائل الإعلام.

ذهب ديفيتو 3-3 في ست مشاركات متتالية الموسم الماضي باعتباره مبتدئًا غير مصقول، بعد إصابة جونز ثم تيرود تايلور.

لقد كانت بضعة أشهر عاصفة بالنسبة إلى مواطنه سيدار جروف بولاية نيوجيرسي، حيث كان وقتًا مليئًا بإيماءات اليد الإيطالية والميمات والتوقيعات في مطاعم البيتزا وبعض لحظات كرة القدم الجيدة.

لقد كانت قصة لطيفة.

الآن لديه سبع مباريات ليلعبها مع العمالقة، الذين تتراوح أعمارهم بين 2-8، وهذه فرصة كبيرة له لإثبات أنه ينتمي إلى البقاء في القائمة في عام 2025.

قال ديفيتو: “كان العام الماضي قصة جيدة، وكان الأمر يشبه إلى حد ما ما حدث، ولكن كل المرح والألعاب في الخارج، كانت ممتعة، كان الأمر كذلك في العام الماضي، لقد تجاوزت ذلك نوعًا ما”. “أنا ملتزم بكرة القدم الآن، ليس لأنني لم أكن كذلك من قبل، ولكني أركز حقًا على ذلك، فالأمور الخارجية ستتوقف مؤقتًا. لقد أجريت بالفعل محادثات مع الجميع من حولي، دائرتي الداخلية، وسوف أبقى متماسكًا للغاية وأتأكد من أن كل شيء يتعلق بالإنتاج يوم الأحد.

سيقوم Daboll بتعديل الجريمة لتسليط الضوء على ما يفعله DeVito بشكل أفضل.

وقال دابول: “إنه يتمتع بقيادة جيدة”. “أعتقد أنه مر عام على النظام حيث أصبح يفهم الأمور بشكل أكبر. لقد قام بعمل جيد منذ مجيئه إلى هنا، منذ أن كان معنا العام الماضي، وسنعمل بأقصى ما نستطيع معه حتى يكون جاهزًا للرحيل.

ليس هناك شك في أن DeVito يجلب طاقة مختلفة.

جونز هو الرياضي المتفوق، الأكبر والأقوى. يحمل DeVito نفسه بموقف جيرسي، والشعور بالانتماء.

قال المتلقي الواسع داريوس سلايتون: “شخصية مختلفة، نوع مختلف من الرجال، عملية تفكير مختلفة”. وأضاف: “لديه بعض السلوك، وبعض التباهي به، لذلك أتوقع منه أن يلعب بشكل جيد، وأعتقد أنه سيفعل ذلك”.

ديفيتو، 26 عامًا، يتقبل المزاج الذي يأخذه معه إلى الملعب.

في بعض الأحيان، كان ذلك يؤثر على زملائه في الفريق الموسم الماضي – على الرغم من أن إيمانه بنفسه في كثير من الأحيان لم يكن من الممكن أن يعوض قلة خبرته، مما أدى إلى مسرحيات سلبية وخسارة الكثير من الأكياس.

وفي المرة الثانية، تظل ثقته جزءًا من هويته.

وقال ديفيتو: “نعم، أعتقد أنني أحمل قدرًا معينًا من الثقة والطاقة والغنيمة، أيًا كان ما تسميه، للفريق وللأشخاص من حولي”. “أعتقد أنني كنت أتمتع دائمًا بهذا النوع من النمو منذ أن كنت أصغر سناً، لذا فأنا أحمل هذه الطاقة نوعًا ما. الأمر كله يتعلق بالاستمتاع به حقًا بالنسبة لي. إنها مثل لعبة للأطفال، ومن الواضح أن هناك الكثير من المال والكثير من المخاطر فيها، ولكن في الوقت نفسه، إذا كنت لا تستمتع بالخروج إلى هناك، فلن تلعب بنفس النوع من الشغف أنك لو فعلت. لذلك أحاول حقًا الحفاظ على الروح المعنوية العالية للجميع، والاستمتاع بها، وجلب الطاقة عندما أكون هناك.