يتعهد جيري جونز بالإنفاق في وكالة NFL الحرة مع جفاف Super Bowl الذي يعاني منه Cowboys والذي يبلغ الآن 30 عامًا

جيري جونز جاهز للعودة إلى الوكالة المجانية.

بعد بعض فترات الراحة الهادئة بشكل ملحوظ والتي أعطى فيها رعاة البقر الأولوية للاحتفاظ بمواهبهم الخاصة بدلاً من التعاقد مع وكلاء مجانيين، قال مالك دالاس إنه مستعد لفتح محفظته.

قال جونز يوم الجمعة في NFL Scouting Combine: “أستطيع أن أرى أنني عدواني، وأستطيع أن أرى أننا عدوانيون في الوكالة الحرة”. “أراهن أننا سننفق المزيد من الأموال في الوكالة الحرة أكثر مما لدينا”.

كان موسم 2025 هو الموسم الثلاثين بدون لقب – أو حتى ظهور في بطولة NFC – وأوضح جونز يوم الجمعة أن الجفاف يأكله.

بعد ثلاث مباريات فاصلة متتالية امتدت لموسم 2021-23، غاب دالاس الآن عن مرحلة ما بعد الموسم في كل من العامين الماضيين.

بذل جونز ما في وسعه للحفاظ على قلب دالاس معًا من خلال الاحتفاظ بالنجم الوسطي داك بريسكوت والمتلقي الواسع CeeDee Lamb في صفقات ضخمة، من بين عمليات الاحتفاظ الأخرى، لكنه لم يوزع عقودًا ضخمة على الوكلاء الأحرار على أمل تحصين مناطق أخرى من القائمة.

لقد أحرقت هذه الفجوات دالاس في النهاية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع في الموسم الماضي في حملة 7-9-1.

حقق دالاس أسوأ رقم في الدوري بلغ 30.1 نقطة في المباراة الواحدة خلال الموسم الماضي، مما أدى إلى إقالة المنسق الدفاعي مات إيبرفلوس، بينما احتل المركز 30 في عدد الياردات المسموح بها لكل مباراة.

بعض أفضل الوكلاء الأحرار الذين يمكنهم مساعدة دالاس هم المتسابقون المتميزون جايلان فيليبس وتري هندريكسون، بالإضافة إلى الظهير ديفين لويد.

“أنظر إلى ما نحن فيه مع داك وأنظر إلى ما هو عليه في حياته المهنية. وألقي نظرة على بعض الإيجابيات التي لدينا في جبهتنا وما نعتقد أنه يمكننا القيام به هناك. وقال جونز، لكل ESPN: “وما يمكننا القيام به مع (جورج) بيكنز ولامب وما يمكننا القيام به مع عودتنا التي وقعنا عليها للتو (جافونتي ويليامز).” “أريد أن أفعل كل ما في وسعنا لإيقاف شخص ما والفوز بشكل أساسي ببعض الهزائم الثالثة أكثر مما فعلنا في العام الماضي. … أعتقد أن هذا هو المجال الذي ستراني فيه أخرق الميزانية. حيث تراني أفعل ذلك هو ما نفعله دفاعيًا.

“وأتوقع من أي شخص من محبي رعاة البقر أو منتقدي رعاة البقر أن يقول: “دوه، ليس من الصعب رؤية ذلك يا جيري”. لكن أعتقد أن ما أفعله هو أنني أقول نعم، أنوي القيام بذلك إذا أتيحت لي الفرصة.

للقيام ببعض التحركات الملحوظة، سيتعين على دالاس أولاً إخلاء مساحة الحد الأقصى للرواتب، حيث من المتوقع أن يصل الامتياز إلى ما يقرب من 56 مليون دولار فوق الحد الأقصى المحدد بـ 301 مليون دولار لعام 2026، وفقًا لـ Over The Cap.

وقال جونز للصحفيين إنه سيعيد هيكلة بعض العقود لتحرير بعض الإنفاق لهذا الموسم. أفاد آدم شيفتر من ESPN أن دالاس ستعيد صياغة صفقات بريسكوت ولامب والحارس تايلر سميث لتوفير 66 مليون دولار في مساحة الحد الأقصى.

سيكون لدى Cowboys أيضًا اختياران في الجولة الأولى في مسودة 2026، رقم 12 ورقم 20، والأخير من Green Bay بسبب تجارة Micah Parsons.

ستتأثر قدرة دالاس على الإنفاق بكيفية تعامل الفريق مع محادثات العقد مع بيكنز بعد وضع علامة الامتياز البالغة 28 مليون دولار على جهاز الاستقبال الواسع يوم الجمعة.

يمكن للامتياز أن يخفض الحد الأقصى للرواتب من خلال التفاوض على صفقة طويلة الأجل.

وقال جونز: “لدينا سجل حافل بالعمل مع اللاعبين خلال هذا الوقت”. “يريد رعاة البقر أن يكون جورج بيكينز جزءًا من مستقبلنا.”

احتل دالاس المركز الثاني في NFC East العام الماضي، لكن مشاريع القسم ستكون أقوى في عام 2026 منذ أن أضاف العمالقة المدرب الأول جون هاربو وامتلكوا الاختيار رقم 5 في مسودة NFL 2026 وتأمل واشنطن في الحصول على موسم صحي من قورتربك جايدن دانيلز.

“أنا حقًا لا أستطيع قبول مجرد فكرة الفوز بلقب Super Bowl وماذا بعد ذلك؟” قال جونز، لكل ESPN. “لدي وقت في ساعتي أكثر من ذلك في ذهني. ولذلك لا أرى الأمر بهذه الطريقة. أرى فرصة لتجميع فريق معًا والتوصل إلى حافة الهاوية والحصول على فريق آخر أو الحصول على فرصة لفريق آخر.

“لا تخطئ في الأمر الآن، إذا أخبرتني أنني أستطيع ذلك، لأنني قمت بالكثير من التنقل في حياتي. … سأبدأ هنا معك الآن وأعود إلى دالاس للفوز بلقب سوبر بول.”