يتغلب البيسبول USC على Texas A&M للبقاء على قيد الحياة في بطولة NCAA

طوال الأسبوع، كان السؤال الكبير الذي يواجه فريق البيسبول التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا هو كيفية مواءمة تناوب رمي الكرة استعدادًا لمواجهة فريق تكساس إيه آند إم.

بدلاً من الذهاب مع الآس ميسون إدواردز في المباراة الافتتاحية لبطولة كوليج ستيشن الإقليمية لبطولة NCAA، تحول أحصنة طروادة إلى جرانت جوفيل مع الحفاظ على إدواردز تحسبًا لمواجهة Aggies في اليوم التالي.

ولكن بعد أن انزعجت جامعة جنوب كاليفورنيا في تلك المباراة الافتتاحية، كذلك كانت خطتها الترويجية.

بحلول الوقت الذي واجه فيه فريق أحصنة طروادة المصنف الأول Texas A&M في مباراة الإقصاء ليلة الأحد، لم يكن إدواردز ولا جوفيل متاحين.

اتضح أنه ربما كان أندرو جونسون هو الرجل الذي أرادوه طوال الوقت.

في البداية الأكثر أهمية في حياته المهنية، حير طالب السنة الثانية صاحب اليد اليمنى فريق Aggies خلال هزيمة USC 14-3 والتي تميزت باستمرار هجوم أحصنة طروادة الهجومية.

بعد تراكم 14 إصابة خلال هزيمة ولاية تكساس 15-4 في وقت سابق من اليوم، جمعت USC (46-16) 17 إصابة ضد Aggies، بما في ذلك الركض المنزلي من أوجي لوبيز وأندرو لامب.

بعد تسجيل أربعة أشواط في الشوط الأول وثلاثة أخرى في الشوط الثالث، تقدم فريق طروادة بنتيجة 7-1. أخذها جونسون (8-2) من هناك، مما سمح بتسع ضربات وثلاثة أشواط في 7⅓ أدوار رائعة قبل أن يقطع المخلص روهان كاساناجوتو بقية الطريق.

ماذا يعني

بعد الانزعاج من ولاية تكساس في المباراة الافتتاحية الإقليمية، حققت USC ثلاثة انتصارات متتالية لتضع نفسها على وشك التقدم إلى أول بطولة إقليمية كبرى لها منذ عام 2005.

نقطة تحول

أسكت الشوط الأول لجامعة جنوب كاليفورنيا المكون من أربع جولات حشدًا من 6934 شخصًا كانوا يتوقعون حفلة ولكنهم بدلاً من ذلك شهدوا ما يعادل أعقاب البيسبول.

أفضل لاعب: أندرو جونسون

بدا جونسون وكأنه آص أكثر من كونه لاعبًا رقم 3، فقد ضرب أربعة أهداف وسار واحدًا فقط.

التالي

يواجه فريق أحصنة طروادة فريق Aggies مرة أخرى يوم الاثنين، مع فرصة لإكمال عودة نادرة من خسارة المباراة الافتتاحية الإقليمية إلى تحقيق مباراة إقليمية فائقة.