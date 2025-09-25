يتفاعل آرون جلين “جيتس” بعد أن ترقص رقصة الاحتفال الجانبي بالفيروسية مع الأرض والرياح والحرائق

ربما يجب أن تكون الأغنية التالية التي يتم تقسيمها على حركات رقص آرون جلين هي نجاح سامي ديفيس جونيور “أنا يجب أن أكون أنا”.

أصبح مدرب Jets في السنة الأولى إحساسًا فيروسيًا عرضيًا هذا الأسبوع بسبب رد فعله الجانبي على عودة ويل ماكدونالدز المطلقة في الميدان من أجل الهبوط الذي أعطى الطائرات الصدارة ضد القراصنة مع بقاء دقيقتين في الربع الرابع.

انطلق غلين على الهامش ثم بدأ في تبختر أغراضه ويديه إلى السماء.

تُظهر بعض عمليات التقطيع المضحكة مقطع فيديو Glenn باعتباره مسرحية Earth و Wind & Fire “September” و “Let’s Groove”.

أظهر له أطفال غلين مقاطع الفيديو والميمات التي شق طريقها عبر منصات الوسائط الاجتماعية.

وقال جلين قبل الممارسة الأولى يوم الخميس: “هذا ما أعرفه: سأكون دائمًا أنا. اسمع ، هؤلاء الرجال يحتاجون إلى شخص سيظهر أنهم يؤمنون بهم وهذا سيظهر أنهم فخورون بهم عندما يقومون بتشغيل مسرحيات”. “إذا لم أفعل ذلك ، لكان زوجتي وأطفالي قد قالوا ،” ماذا يحدث؟ ما الذي يحدث معك؟ ” أنا سعيد لأنني لن أكون مزيفًا أبدًا “.

بالنسبة لأي شخص يعتقد أن المدرب الرئيسي يجب أن يكون أكثر روعة في الوقت الحالي-خاصة بالنظر إلى أن الطائرات استدارت وفقدت اللعبة على هدف ميداني-لا يهتم غلين.

قال جلين: “سأكون دائمًا أنا: بعض الناس يحبون ذلك ، بعض الناس لا يهمون”.

“أنا سعيد لأن الناس يمكن أن يروا نفسي الأصيلة بغض النظر عن ماذا. لا أعرف ماذا يعني ذلك عندما يقول شخص ما ،” هل من المفترض أن يتصرف مدرب رئيسي هكذا؟ ” كيف من المفترض أن يتصرف مدرب رئيسي؟

كان غلين يفعل نفس الرقص منذ أن كان لاعبًا في الطائرات التي تحتفل بالوجبات السريعة في التسعينيات.