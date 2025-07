يتفاعل العالم حتى وفاة Ozzy Osbourne

استمتع Ozzy Osbourne بأكثر من مجرد عشاق معدني ثقيل – كان تأثيره محسوسًا عبر مجال الترفيه والعالم بشكل عام. أعلن أحمير “Questlove” Thompson ، قائد فرقة The Roots and Music الوثائقي ، “Live Live The Oz” ، على صفحة Instagram الخاصة به. كانت الرسالة محاطًا من قبل “أنا أحبك” في التوقيع اليدوي وإيماءة “قرون الشيطان” المتشابهة للغاية التي تومض بشكل متكرر بأفعال معدنية ثقيلة. وأضاف طومسون “الباقي في لحن”. Flavor Flav ، زميله في تلفزيون الواقع ونجم Hype Man في العدو الجماعي الجماعي للهيب هوب في الثمانينات ، أوزبورن على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter. “رجل ، القلب الحقيقي مكسور فوق وفاة أوزي أوزبورن” ، كتب. “لقد عادنا إلى الوراء وكان شرفًا حقيقيًا لمشاهدته يتم تجنيده في قاعة موسيقى الروك العام الماضي. أرسل حبي والصلوات إلى شارون والأطفال والأسرة بأكملها.”

اللغة الإنجليزية بالولادة ، عاش أوزبورن في كاليفورنيا على معظم العقود القليلة الماضية من حياته ، وحاكم الولاية ، غافن نيوزوم ، اعترف بمساهمات الموسيقي وخصائصه عند وفاته. وكتب نيوزوم على X. من مراحل كاليفورنيا إلى التأثير العالمي ، إن تأثيره لا يمكن إنكاره: “كان Ozzy Osbourne رجلًا متعدد الجماع: أكبر من العمر ، ولكن بصراحة إنسانية.