يتفاعل العالم حتى وفاة Ozzy Osbourne

في 22 يوليو ، 2025 ، توفي رجل الأمامي الأسطوري Ozzy Osbourne عن عمر يناهز 76 عامًا. بصفته المغني الرئيسي للسبت الأسود المظلم والبغيض ، ومن خلال مسيرته الفردية الناجحة بشكل مذهل ، أنشأ أوسبورن الصوت والمظهر والمعادن الثقيلة. كان بصوت عالٍ ومهدد وخارج ، كل ذلك في فرحة الملايين. كان صوت أوسبورن لا لبس فيه ، حيث كان يحمل ملعبًا عاليًا في العالم ، وغالبًا ما انقطع مع وجود خوف مخيف بينما كان يتدفق على حكايات موسيقية مثل “War Pigs” و “Iron Man” و “Paranoid و” Crazy Train “و” Mama ، أنا أعود إلى المنزل “.
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عاد أوسبورن بالفعل إلى المنزل في يوليو 2025 ، عندما جمع شمله مع Black Sabbath لتصدر تكريمًا في كل النجوم والأداء النهائي ، مهرجان “العودة إلى البداية” في برمنغهام ، إنجلترا. بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين ، توفي أوزبورن المتقاعد للتو على بعد سنوات قليلة من السلسلة من المشاكل الصحية والتشخيص المدمر للحالة التنكسية العصبية التقدمية ، مرض باركنسون. أثبتت رسالة أوسبورن النهائية للجماهير في عرضه الأخير أكثر مأساوية.
في حين أن الكثير من النجوم لم يستطعوا الوقوف في أوزبورن ، فإن شخصية استقطابية ومثيرة للجدل يجب أن تكون متأكدة ، فإن تحية أيقونة المعادن الثقيلة والموسيقى وثقافة البوب بشكل عام تراكمت بعد وفاته. كلهم كانوا مؤثرين ، وقلصين ، وقدروا كيف غير المغني العالم. فيما يلي جميع ردود الفعل من الشخصيات العامة والموسيقيين والمشاهير على الموت المأساوي لأوزبي أوزبورن.
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نجوم النجوم من المعادن الثقيلة والصخور الصلبة النجم
فقدت فقدان أوزي أوزبورن مجتمع المعادن. وقالت كيس سيمونز جين سيمونز على تويتر “لقد كان عملاقًا. لقد أعجب به ومحبة ملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم”. نشر حساب Metallica X الرسمي صورة في عهد الثمانينات للفرقة وراء الكواليس مع Osbourne ، والتي تم التعليق عليها مع exoji “Broken Heart”.
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وضع سكوت إيان من الجمرة الخبيثة ، على مشروع القانون في حفل أوزبورن وداع ، تأثير أوزبورن. وكتب إيان على إنستغرام: “السلام والحب والامتنان لأحد العمالقة ، أحد المهندسين المعماريين الفعليين لهذا النوع ، أحد الأصول الأصلية. الملك” ، كتب إيان على Instagram. “كنا معه في برمنغهام منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع نتحدث عن مدى” العودة إلى البداية “المذهلة … … هذه التجربة المشتركة المفجعة واضحة”. أبقى مشارك “العودة إلى البداية” ، توم موريلو من الغضب ضد الآلة ، بسيطًا في منشوره في Instagram: “بارك الله فيك ، Ozzy”. في مكان آخر ، ساهم ديفيد درايمان من Distived عبر X ، ووصفه بأنه “المعلم العزيز” و “الأب لنا جميعًا”.
وقالت فرقة المعادن يهوذا بريست في بيان مشترك لصحيفة هوليوود ريبورتر “قلوبنا مكسورة مثل الملايين حول العالم”. “موسيقاك أبدية.” تحدثت أليس كوبر أيضًا إلى المنفذ ، ووصفت أوزبورن بأنها “تقاطع بين أمير الظلام … والمنح المهدئ” الذي سيستمر في أن يكون أسطورة موسيقى الروك أند رول “.
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أشاد به الروك الكلاسيكي
امتدت مسيرة Ozzy Osbourne لسبعة عقود رائعة ، مما يضعه هناك مع أعظم نجوم موسيقى الروك وأكثرهم دائمًا لالتقاط ميكروفون أو أداة. على هذا النحو ، تعتبر الأخوة غير الرسمية للأخوة الكلاسيكية لموسيقى الروك أن تكون واحدة خاصة بهم ، وعلى الرغم من أن موسيقاهم لم تكن صعبة وثقيلة ، فقد كان هناك الكثير من الاحترام والمودة بالنسبة له. “من المحزن للغاية سماع أخبار أوززي أوزبورن التي توفي” ، نشر التون جون على Instagram. “لقد كان صديقًا عزيزًا ودربًا ضخمًا حصل على مكانه في بانتيون من الآلهة الصخرية – أسطورة حقيقية. لقد كان أيضًا أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق. سأفتقده كثيرًا”.
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وافق روني وود ، عازف الجيتار على فرق مثل الوجوه و Rolling Stones. وأضاف وود على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter: “أنا حزين للغاية لسماع موت أوزي أوزبورن”. “يا له من حفلة موسيقية وداعا جميلة في” العودة إلى البداية “في برمنغهام.” زميل فرقة وود في الوجوه ، السير رود ستيوارت ، وهو اسم مألوف مثل أوزبورن ، وداعًا أيضًا لتوديعه. وكتب السير رود ستيوارت على إنستغرام: “وداعًا ، وداعًا. النوم جيدًا ، يا صديقي. سأراك هناك – لاحقًا بدلاً من العيار”.
أعرب موسيقيو موسيقى الروك البديلين إلى تقدير أوزي أوزبورن أيضًا
صخرة البديلة القائمة على الجيتار التي اندلعت كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات تحمل تأثير المعادن الثقيلة أيضًا. من المفهوم أن العديد من أنظمة النجوم في هذا النوع شاركوا دمرهم على وفاة Ozzy Osbourne. وكتب مايك ماكريدي من بيرل جام على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter: “كان صوت Ozzy هو الذي أخذني بعيدًا إلى عالم مظلم … … شكرًا على الموسيقى ، فإنه يجعل رحلتنا في الحياة أفضل”. كما أشاد الموسيقيون المقيمين في برمنغهام دوران دوران على Instagram ، قائلين إنه “من الصعب تخيل عالم بدون” The Frontman ، الذي “جلب الكثير من الفرح والفكاهة والقوة الخام إلى العالم”. ردد المغني وكاتب الأغاني ريان آدمز هذه المشاعر. وكتب على Instagram: “من الصعب أن تستيقظ في جولة في عالم بدون أوزي”.
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“لم أكن أعتقد أنك ستغادر قريبًا … (y) ستكون OU في كل ملاحظة واحدة أغنيها ومعي في كل مرة أمشي على خشبة المسرح ، قال Singer و Osbourne Acolyte Yungblud على X.
نشرت أعمال البوب المعدنية الأخرى تحية
كان أحد الأشكال الموسيقية الشعبية السائدة في الثمانينيات من القرن الماضي هو المعدن الثقيل لحني ، والذي كان مناسبًا للراديو و MTV. تداخل أكثر السنوات الفردية من Ozzy Osbourne منفردة مع العقد ، وأدت شعبيته إلى إجراء أعمال أخرى مماثلة لإيجاد الشهرة ، بما في ذلك الأخت الملتوية ، بقيادة Dee Snider. “وداع ، أوزي أوزبورن” ، أعلن سنايدر على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter. “لقد غيرت أنت وعصاباتك حياتي. شكرًا لك على الرحلة.”
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سار بيلي أيدول أيضًا على الطريق الذي نحت فيه أوزبورن ، وكان معجبًا طويلًا ومساعد. “رأيت Black Sabbath قبل شهر واحد من ظهور الألبوم الأول في Worthing Town Hall في عام 1968 ،” تذكرت Idol على Instagram. “كنت على حق في المقدمة وكان شراباته يلمسني! تجسد أوزي روح موسيقى الروك أند رول ، وقد قام بالأداء حتى النهاية كما رأينا جميعًا.” شريك مؤلف الأغاني في أيدول وعازف الجيتار ، ستيف ستيفنز ، يحسب أوزبورن كصديق. وكتب ستيفنز على Instagram: “بصراحة ، لا يمكن لأي كلمات أن تصف ما كان الشرف الذي كان يقضيه وقتًا مع Ozzy”. “لقد كان أكبر من الحياة ولكنه دافئ ومضحك بشكل لا يصدق.”
شارك الكثير من النجوم غير الصخرية حبهم لأوزبي أوزبورن
استمتع Ozzy Osbourne بأكثر من مجرد عشاق معدني ثقيل – كان تأثيره محسوسًا عبر مجال الترفيه والعالم بشكل عام. أعلن أحمير “Questlove” Thompson ، قائد فرقة The Roots and Music الوثائقي ، “Live Live The Oz” ، على صفحة Instagram الخاصة به. كانت الرسالة محاطًا من قبل “أنا أحبك” في التوقيع اليدوي وإيماءة “قرون الشيطان” المتشابهة للغاية التي تومض بشكل متكرر بأفعال معدنية ثقيلة. وأضاف طومسون “الباقي في لحن”. Flavor Flav ، زميله في تلفزيون الواقع ونجم Hype Man في العدو الجماعي الجماعي للهيب هوب في الثمانينات ، أوزبورن على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter. “رجل ، القلب الحقيقي مكسور فوق وفاة أوزي أوزبورن” ، كتب. “لقد عادنا إلى الوراء وكان شرفًا حقيقيًا لمشاهدته يتم تجنيده في قاعة موسيقى الروك العام الماضي. أرسل حبي والصلوات إلى شارون والأطفال والأسرة بأكملها.”
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اللغة الإنجليزية بالولادة ، عاش أوزبورن في كاليفورنيا على معظم العقود القليلة الماضية من حياته ، وحاكم الولاية ، غافن نيوزوم ، اعترف بمساهمات الموسيقي وخصائصه عند وفاته. وكتب نيوزوم على X. من مراحل كاليفورنيا إلى التأثير العالمي ، إن تأثيره لا يمكن إنكاره: “كان Ozzy Osbourne رجلًا متعدد الجماع: أكبر من العمر ، ولكن بصراحة إنسانية.
دفع نجوم هوليوود احترامهم
لم يتم محاذاة أي من المشاهير مع الشيطانية أكثر من Ozzy Osbourne ، ما يسمى “Prince of Darkness”. عندما قام آدم ساندلر بعمل كوميديا شيطان عام 2000 “ليتل نيكي” ، ألقى أوزي أوزبورن بنفسه ، الذي أعاد إنشاء اللحظة الشهيرة التي قام بها رأس الخفافيش. ربما لم يتحدث أحد إلى ما يعنيه أوسبورن لجماهير المراهقين المعدنيين في السبعينيات والثمانينيات أكثر من ساندلر ، الذي تذكر المغني في منشور على Instagram. “لم يكن أحد أكثر بدس لرفع مكبرات الصوت لدينا أكثر من أمير الظلام – Ozzy Osborne!” كتب ساندلر. “لقد أحببته كثيرًا كما فعلنا جميعًا! إرسال الحب للعائلة وسعداء جدًا بقضاء بعض الوقت مع الأسطورة نفسه.”
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تحول أوسبورن إلى حجاب آخر في كوميديا أخرى خارقة للطبيعة ، وهو إعادة تشغيل امتياز 2016 لـ “Ghostbusters”. أخرج بول فيج الفيلم ، وتحدث عن أوزبورن بعد وفاة الموسيقي. وكتب فيج على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter: “من المحزن جدًا أن نسمع عن وفاة Ozzy”. “سأعتز دائمًا بالوقت الذي قضيته معه على” Ghostbusters “. لقد كان هذا الرجل اللطيف ، وكان من المتعة مع شخصيته.
ستفتقده العائلات الحقيقية والعمل في Ozzy Osbourne كثيرًا
تزوج Ozzy Osbourne من مديره ، Sharon Arden السابق ، في عام 1982 ، وأنشأوا ثلاثة أطفال: Aimee و Kelly و Jack. تم الإعلان عن وفاة أوسبورن في يوليو 2025 للعالم من خلال بيان من عائلة المغني. “إنه بحزن أكثر من مجرد الكلمات يمكن أن تنقل أنه يتعين علينا الإبلاغ عن توفيه أوزبي أوزبورن المحبوب هذا الصباح” ، كما تقول (وفقًا لـ Variety). “كان مع عائلته وتحيط بالحب.”
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كان أوزبورن جزءًا من عائلة أخرى من نوع ما: السبت الأسود. غنى مع فرقة أستون ، برمنغهام للمعادن الثقيلة طوال السبعينيات ، ثم في بعض الأحيان ، بما في ذلك في حفل وداع قبل أسابيع فقط من وفاته. بعد اندلاع أخبار وفاة أوزبورن ، نشر حساب Black Sabbath X صورة للموسيقيين الذين يبتسمون على نطاق واسع على خشبة المسرح مع التعليق “Ozzy Forever”.
قام عازف الجيتار في الفرقة ، توني إيمي ، بتسليم بعض الملاحظات المؤثرة على صفحته X الخاصة. كتب إيمي: “لا أستطيع أن أصدق ذلك! لقد توفي صديقي العزيز العزيز أوزي بعد أسابيع فقط من عرضنا في فيلا بارك”. “إنها مجرد أخبار مفجعة لدرجة أنني لا أستطيع العثور على الكلمات حقًا ، لن يكون هناك مثله مثله. قام عازف الجيتار جيزر بتلر أيضًا بتثبيته على Instagram: “وداعًا يا صديقي العزيز – شكرًا على كل تلك السنوات – استمتعنا ببعض المرح الرائع. 4 أطفال من أستون – الذين فكروا ، إيه؟ … أحبك”.
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