يتفاعل العالم حتى وفاة Ozzy Osbourne

في 22 يوليو ، 2025 ، توفي رجل الأمامي الأسطوري Ozzy Osbourne عن عمر يناهز 76 عامًا. بصفته المغني الرئيسي للسبت الأسود المظلم والبغيض ، ومن خلال مسيرته الفردية الناجحة بشكل مذهل ، أنشأ أوسبورن الصوت والمظهر والمعادن الثقيلة. كان بصوت عالٍ ومهدد وخارج ، كل ذلك في فرحة الملايين. كان صوت أوسبورن لا لبس فيه ، حيث كان يحمل ملعبًا عاليًا في العالم ، وغالبًا ما انقطع مع وجود خوف مخيف بينما كان يتدفق على حكايات موسيقية مثل “War Pigs” و “Iron Man” و “Paranoid و” Crazy Train “و” Mama ، أنا أعود إلى المنزل “.

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عاد أوسبورن بالفعل إلى المنزل في يوليو 2025 ، عندما جمع شمله مع Black Sabbath لتصدر تكريمًا في كل النجوم والأداء النهائي ، مهرجان “العودة إلى البداية” في برمنغهام ، إنجلترا. بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين ، توفي أوزبورن المتقاعد للتو على بعد سنوات قليلة من السلسلة من المشاكل الصحية والتشخيص المدمر للحالة التنكسية العصبية التقدمية ، مرض باركنسون. أثبتت رسالة أوسبورن النهائية للجماهير في عرضه الأخير أكثر مأساوية.

في حين أن الكثير من النجوم لم يستطعوا الوقوف في أوزبورن ، فإن شخصية استقطابية ومثيرة للجدل يجب أن تكون متأكدة ، فإن تحية أيقونة المعادن الثقيلة والموسيقى وثقافة البوب بشكل عام تراكمت بعد وفاته. كلهم كانوا مؤثرين ، وقلصين ، وقدروا كيف غير المغني العالم. فيما يلي جميع ردود الفعل من الشخصيات العامة والموسيقيين والمشاهير على الموت المأساوي لأوزبي أوزبورن.

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