يتفاعل العالم مع إعلان يوم خليج أمريكا الجديد في دونالد ترامب

قبل التوجه إلى Super Bowl Lix ، كان لدى الرئيس دونالد ترامب مهمة أخيرة للترشح. بينما كان يرتفع على ارتفاع القوات الجوية ، كان ترامب مشغولاً بالخربشة باسمه على أحد التغييرات الكبيرة التي ستجلبها رئاسته – الأعمال الورقية لإعادة تسمية “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”. ومع ذلك ، طغت هذا الإجراء التنفيذي من قبل أبهة وظروف الساحة الرياضية. ما إذا كان هذا مقصودًا للطيران تحت الرادار ، لا يزال البعض قد لاحظ ذلك.

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تعلن الصحف الرسمية في 9 فبراير 2025 ، وهي أول “يوم خليج أمريكا”. كتب ترامب ، “أدعو الموظفين العموميين وجميع سكان الولايات المتحدة لمراقبة هذا اليوم من خلال البرامج والاحتفالات والأنشطة المناسبة.” حسنًا ، التوجه إلى الساحة الرياضية هو بالتأكيد طريقة واحدة لركل اليوم. بدأ خفر السواحل الأمريكي في استخدام مصطلح “خليج أمريكا” بمجرد تجفيف الحبر من قلم ترامب أثناء طريقه في الطريق ، مما يمثل المرة الأولى التي تم فيها استخدامه بصفته الرسمية. ومع ذلك ، كان هذا تغييرًا كان ترامب يخطط لفترة طويلة. على الرغم من مواجهة الرؤساء مقابل النسور في Super Bowl ، لم يستطع الإنترنت إلا أن يزن – وتم خلط ردود الفعل.

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