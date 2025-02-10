يتفاعل العالم مع إعلان يوم خليج أمريكا الجديد في دونالد ترامب

قبل التوجه إلى Super Bowl Lix ، كان لدى الرئيس دونالد ترامب مهمة أخيرة للترشح. بينما كان يرتفع على ارتفاع القوات الجوية ، كان ترامب مشغولاً بالخربشة باسمه على أحد التغييرات الكبيرة التي ستجلبها رئاسته – الأعمال الورقية لإعادة تسمية “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”. ومع ذلك ، طغت هذا الإجراء التنفيذي من قبل أبهة وظروف الساحة الرياضية. ما إذا كان هذا مقصودًا للطيران تحت الرادار ، لا يزال البعض قد لاحظ ذلك.
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تعلن الصحف الرسمية في 9 فبراير 2025 ، وهي أول “يوم خليج أمريكا”. كتب ترامب ، “أدعو الموظفين العموميين وجميع سكان الولايات المتحدة لمراقبة هذا اليوم من خلال البرامج والاحتفالات والأنشطة المناسبة.” حسنًا ، التوجه إلى الساحة الرياضية هو بالتأكيد طريقة واحدة لركل اليوم. بدأ خفر السواحل الأمريكي في استخدام مصطلح “خليج أمريكا” بمجرد تجفيف الحبر من قلم ترامب أثناء طريقه في الطريق ، مما يمثل المرة الأولى التي تم فيها استخدامه بصفته الرسمية. ومع ذلك ، كان هذا تغييرًا كان ترامب يخطط لفترة طويلة. على الرغم من مواجهة الرؤساء مقابل النسور في Super Bowl ، لم يستطع الإنترنت إلا أن يزن – وتم خلط ردود الفعل.
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تم خلط ردود الفعل على الإعلان
كان حضور دونالد ترامب في سوبر بول كافياً لتحويل الرؤوس ، لكن الخطوة الجريئة التي اتخذها في طريقه إلى نيو أورليانز ، لويزيانا ، كان ينبغي أن تثير المزيد من الطنانة. مع تشتيت العديد من الأضواء المتلألئة في مجموعة Caesars Superdome و Taylor Swift ، ذهب تغيير الاسم الحاد تحت الرادار ، خاصة مع اضطراب النورز على الزعماء. ومع ذلك ، لم يستطع بعض المراقبين ذوي العيون الحادة إلا أن يلاحظوا عندما نشر البيت الأبيض على حسابه الرسمي X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، حول تصرف اسم الخليج.
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والجدير بالذكر أن المرشح الرئاسي السابق ماريان ويليامسون استجابت ببساطة مع “آه” ، بينما استجاب ملصق آخر مع صورة للخليج بعنوان “خليج الدول الأقل تعليماً”. احتفل Elon Musk باليوم الكبير بتغريد اثنين من الرموز التعبيرية من العلم الأمريكي ، في حين تمنى الممثل مارجوري تايلور غرين بحماس الجميع “يوم سعيد لخليج أمريكا !!”
ومع ذلك ، لم يكن من المفاجأ أي من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي هذا ترامب استخدام غلاف الهاء للدفع من خلال شيء ربما لا يكون شائعًا كما كان يتصور. إن التحول إلى “خليج أمريكا” وجعل Super Bowl الحالي يوم الأحد هو يوم رسمي للاحتفال هو وسيلة لدفن شيء ربما يفخر به الرئيس.
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كان ترامب يخطط لهذا التغيير لفترة من الوقت
بعد تشغيله في حملة لإلغاء التضخم وخفض الأسعار اليومية ، تزلج الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه مع بعض الوعود الأخرى التي تتخلف خلفه. كان أحدهما كبير الترحيل الجماهيري ، والذي يجري بالفعل إلى درجة مدمرة ، ولكن وراء ذلك كانت هناك مراسيم رمزية – أحدها هو الاحتفال بـ “يوم خليج أمريكا”. تم تسمية جثة المياه التي تعانق على ساحل جنوب وسط أمريكا الشمالية والوسطى على مر السنين ، لكن ترامب كان على حملة صليبية من أجل القدر الأمريكي الظاهر ، حيث حدد 9 فبراير ليوم واحد لتذكره.
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وفقًا لصحيفة نيويورك بوست ، فقد جعل ترامب نقطة لإعادة تسمية الخليج في 20 يناير ، وهو اليوم الذي تم فيه افتتاحه. كان الأمر الذي وقعه في ذلك اليوم يهدف إلى “(استعادة) أسماء تكرم العظمة الأمريكية”. ومع ذلك ، فإن هيئة المحلفين لا تزال خارج عن شعور المسؤولين المكسيكيين تجاه المفتاح. وقال ترامب “من المثير للاهتمام أنني لم أتحدث إليهم أبدًا. كانت دعوتنا”. تم بالفعل تحديث الخرائط عبر الإنترنت لتعكس التغيير ، ولكن بصرف النظر عن مشاهدة Super Bowl ، لا توجد كلمة حول نوع الاحتفالات التي يجب الاحتفال بها في اليوم.