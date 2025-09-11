يتفاعل العالم مع وفاة تشارلي كيرك

كان تشارلي كيرك ، المعلق المحافظ ، الناشط ، المؤثر الفكر ، والمؤسس المشارك لشركة Turning Point USA ، شخصية رئيسية في التحول المحافظ في السياسة الأمريكية على مدار العقد الماضي. ظهر كيرك أمام الآلاف في جامعة وادي يوتا في أوري ، يوتا ، في 10 سبتمبر 2025. يبدو أنه تم إطلاق النار عليه في الرقبة وتم نقله بعيدًا لتلقي اهتمام طبي في حالات الطوارئ. بعد ساعات ، أعلن وفاة كيرك عن عمر يناهز 31 عامًا.
كان كيرك شخصية إعلامية شائعة إذا كانت مثيرة للجدل ، وعند وفاته ، أصدرت مشاهيره من عوالم السياسة والترفيه والرياضة بيانات لوسائل الإعلام أو عبروا عن حزنهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. إليكم كيف كان رد فعل الشخصيات العامة على موت تشارلي كيرك المفاجئ المفاجئ.
المسؤولون الفيدراليون الأعلى
كان لدى تشارلي كيرك أذن الأشخاص الأقوياء في واشنطن العاصمة خلال حياته المهنية ، وعندما توفي في عام 2025 ، حزن كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية الخسارة علانية. وكتب الرئيس دونالد ترامب ، وهو أحد الناجين من محاولة اغتيال متعددة ، على الحقيقة الاجتماعية: “لقد مات تشارلي كيرك العظيم ، وحتى الأسطوري ،”. “لم يفهم أحد أو كان لديه قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي. لقد كان محبوبًا ويعجب به الجميع ، وخاصةً أنا ، والآن ، لم يعد معنا. ميلانيا وتعاطفتي تخرج إلى زوجته الجميلة إريكا ، وعائلته. نحن تشارلي ، نحن نحبك!” وتحدث ترامب أيضًا إلى مراسل ABC News جوناثان كارل ، واصفًا بالقتل بأنه “مروع”. وأضاف الرئيس “لقد كان رجلاً طيباً”. “لقد كان رجلاً لا يصدق. لا أحد يحبه.” في ذكرى كيرك ، أمر ترامب بأعلام النقل في نصف الصاري حتى 14 سبتمبر.
أعاد نائب الرئيس JD Vance إعادة نشر بيان الرئيس ترامب من Truth Social على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، إلى جانب المشاعر الدينية القصيرة. وكتب فانس: “منحة الراحة الأبدية له يا رب”. حزن رئيس مجلس النواب مايك جونسون على الوفاة على X: “مدمر تمامًا. كان تشارلي صديقًا مقربًا ومقربًا. سيفتقده الكثير من قبل الكثير. يجب على كل زعيم سياسي أن يفسد هذا العنف بصوت عالٍ.”
الديمقراطيين البارزين
بينما كان تشارلي كيرك شخصية مستقطبة تتماشى مع السياسة المحافظة ، أعرب مسؤولون رفيع المستوى المرتبط بالحزب الديمقراطي عن حزنهم وغضبهم وحزنهم واشتعالهم على إطلاق النار على المعلق والبراعة. وكتب الرئيس السابق جو بايدن نيابة عن نفسه والسيدة الأولى السابقة: “لا يوجد مكان في بلدنا لهذا النوع من العنف”. “يجب أن تنتهي الآن. جيل وأنا نصلي من أجل عائلة تشارلي كيرك وأحبائهم.” وكتبت على X. (W) (W) (W) ، يجب أن تعمل كامالا هاريس ، أيضًا: “أنا منزعج للغاية من إطلاق النار في ولاية يوتا.
عمل غافن نيوزوم ، الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا ، مع كيرك على بودكاست ، وبينما لم يوافقوا سياسيا ، احترم السياسي الناشط. كتب نيوزوم على X.
أعضاء الكونغرس
قادة الكونغرس من كلا الحزبين السياسيين الأمريكيين حزن على تشارلي كيرك أيضًا. وقال قائد الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان (عبر أخبار ABC): “العنف السياسي من أي نوع وضد أي فرد غير مقبول وغير متوافق تمامًا مع القيم الأمريكية”. “نصلي من أجل عائلته خلال هذه المأساة.” بعد أن اندلعت الأخبار عن وفاة كيرك ، عقد مجلس النواب لحظة صمت على شرفه.
من غرفة الكونغرس الأخرى ، كتب السناتور مايك لي من يوتا على X: “كان تشارلي كيرك وطنيًا أمريكيًا ، وهو مصدر إلهام لعدد لا يحصى من الشباب للوقوف والدفاع عن الحقائق الخالدة التي تجعل بلدنا عظيمة”. في حديثه إلى ABC News ، قال إن كيرك أظهر “حشمة حقيقية واحترام” للآخرين ، حتى خلال المناقشات المكثفة حيث اختلف معهم. وقال لي: “لا أعتقد أنني أستطيع أن أتذكر أبدًا رؤيته يرد على الكراهية بالكراهية ، أو بأي شيء آخر غير الاحترام”.
الرياضيين المحترفين
بعد إطلاق النار على تشارلي كيرك في الهجوم في جامعة يوتا فالي ، انتقل الرياضيون البارزين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة الفعل وإظهار دعمهم للمؤثر. وأضاف: “كان إطلاق النار على تشارلي كيرك مزعجًا ومثيرًا للاشمئزاز والخطأ”. وافق جوليان إيدلمان لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي المتقاعد ، على الكتابة على X ، “لا يهم المكان الذي تهبط فيه في المشهد السياسي. مثل هذا العنف ليس مقبولًا أبدًا”.
على X ، أطلق على لاعب NBA السابق اينز كانتر فريدوم إطلاق النار على “واحدة من أكثر الأشياء الرعب” التي رآها على الإطلاق ودعا الجمهور إلى الاتحاد ضد مثل هذا العنف. شارك تيم تيبو الفائز بجائزة Heisman Trophy ، Tim Tebow ، في أفكاره. “لقد صدمت ودمرت للتعرف على وفاة تشارلي كيرك ، وكتب على X.” لقد كان رجلًا شغوفًا وشجاعة وكرس حياته لإحداث تأثير أبدي “.
مضيفي التلفزيون والممثلين
يمكن أن تتبع التداعيات السياسية والاجتماعية في بعض الأحيان حدوث صدمة أو عنيفة. بالتنبؤ بذلك ، دعا الممثل الكوميدي جيمي كيميل ، وهو مضيف برنامج حواري وليس غريبًا على المأساة ، إلى سبب وفاة تشارلي كيرك. “بدلاً من تهيئة الأصابع الغاضبة ، هل يمكننا فقط أن نتفق على أنه من الرهيب والوحش أن نطلق النار على إنسان آخر؟” طلب كيميل بخطاب على Instagram. “نيابة عن عائلتي ، نرسل الحب إلى كيركس وجميع الأطفال والآباء والأبرياء الذين يقعون ضحية للعنف المسلح الذي لا معنى له.”
شارك المشاهير الآخرون ، وخاصة أولئك المعروفين بوجهات نظرهم السياسية المحافظة أو المليئة باليمين ، أفكارهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب الممثل كانديس كاميرون بور على إنستغرام: “نحن نحبك يا تشارلي”. “أحسنت خادم جيد ومخلص.” كما أشاد كوميك روب شنايدر كيرك على عمل حياته على X: “كان تشارلي كيرك أبنا المؤسس الحديث … لقد كان رجلاً لائقًا لخوفًا”. كتبت ميغان ماكين المشاركة لمرة واحدة في “The View” Meghan McCain على X ، “الراحة في سلام ، تشارلي كيرك. العلامة التي صنعتها في العالم ستكون إلى الأبد نعمة وذاكرة.”