يتفاعل العالم مع وفاة تشارلي كيرك

كان لدى تشارلي كيرك أذن الأشخاص الأقوياء في واشنطن العاصمة خلال حياته المهنية ، وعندما توفي في عام 2025 ، حزن كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية الخسارة علانية. وكتب الرئيس دونالد ترامب ، وهو أحد الناجين من محاولة اغتيال متعددة ، على الحقيقة الاجتماعية: “لقد مات تشارلي كيرك العظيم ، وحتى الأسطوري ،”. “لم يفهم أحد أو كان لديه قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي. لقد كان محبوبًا ويعجب به الجميع ، وخاصةً أنا ، والآن ، لم يعد معنا. ميلانيا وتعاطفتي تخرج إلى زوجته الجميلة إريكا ، وعائلته. نحن تشارلي ، نحن نحبك!” وتحدث ترامب أيضًا إلى مراسل ABC News جوناثان كارل ، واصفًا بالقتل بأنه “مروع”. وأضاف الرئيس “لقد كان رجلاً طيباً”. “لقد كان رجلاً لا يصدق. لا أحد يحبه.” في ذكرى كيرك ، أمر ترامب بأعلام النقل في نصف الصاري حتى 14 سبتمبر.

أعاد نائب الرئيس JD Vance إعادة نشر بيان الرئيس ترامب من Truth Social على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، إلى جانب المشاعر الدينية القصيرة. وكتب فانس: “منحة الراحة الأبدية له يا رب”. حزن رئيس مجلس النواب مايك جونسون على الوفاة على X: “مدمر تمامًا. كان تشارلي صديقًا مقربًا ومقربًا. سيفتقده الكثير من قبل الكثير. يجب على كل زعيم سياسي أن يفسد هذا العنف بصوت عالٍ.”