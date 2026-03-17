يتفاعل غابي بيرولت للانتقال إلى وحدة لعب القوة الثانية لفريق رينجرز

في ذلك الوقت، كان بمثابة خطوة غير عادية.

انزلق غابي بيرولت، اللاعب السابق في الجولة الأولى وأحد أكثر لاعبي رينجرز إنتاجية منذ الاستراحة الأولمبية، إلى وحدة اللعب القوية الثانية عندما عاد جيه تي ميلر – كابتن فريق بلوشيرتس المتعثر – من الاحتياطي المصاب الأسبوع الماضي.

أصر المدرب الرئيسي مايك سوليفان على أنه لم يكن تخفيضًا للرتبة، حتى لو أشارت البصريات إلى ذلك.

قال بيريولت إنه لم يتفاجأ بالقرار، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته وحدة لعب الطاقة العليا من قبل كسبب لذلك.

وقال بيريولت لصحيفة The Post يوم الاثنين عندما سئل عما إذا كان متفاجئًا: “ليس حقًا”. “لقد كان هؤلاء الرجال جيدين حقًا طوال العام. إنهم موجودون هناك لسبب ما، وعندما يكونون هناك، لدينا ثقة كبيرة في هؤلاء الرجال. أعني أن ألعاب القوة كانت واحدة من أفضل الألعاب في الدوري لفترة من الوقت الآن.

“فقط عندما أحصل على فرصتي، كن مستعدًا للانطلاق وحاول ألا تبطئهم كثيرًا.”

وقال سوليفان يوم الجمعة إن ميلر “كان جزءًا كبيرًا من النجاح الذي تمتعت به لعبة القوة هذه”، وأدرج اسمه إلى جانب فنسنت تروشيك وميكا زيبانيجاد وآدم فوكس على طول الدعائم الأساسية في وحدة لعب القوة العليا. الإصابات وقلة الإنتاج – فقط 14 هدفًا و 38 نقطة خلال 52 مباراة – لم تعرض ذلك للخطر.

حمل بيرولت خطًا من أربع نقاط في مباراة ليلة الاثنين ضد الملوك في ذا جاردن، ونقاطه العشر منذ 7 مارس احتلت المركز السابع في دوري الهوكي الوطني، وفقًا للفريق.

بدأ اختيار الجولة الأولى في عام 2023 أخيرًا في تشكيل دور ثابت في الخط الأول أيضًا، جنبًا إلى جنب مع زيبانيجاد وأليكسيس لافرينيير أيضًا.

ومع ذلك، حتى بعد انتقاله إلى وحدة اللعب القوية الثانية، وجد Perreault طريقة لصنع الهدف، حيث يحوم أسفل الجناح الأيسر بينما مرر نواه لابا كرة عرضية إلى داخل المنطقة قبل أن يصل إلى وسط فريق Blueshirts ويشاهد تقدمهم 1-0 أمام وايلد بعد دقائق فقط من المباراة.

قال بيريولت عن الهدف الذي أعقب التحول: “من الواضح أنه في كل مرة تريد فيها الخروج، خاصة في اللعب القوي، تريد التسجيل، لذلك كان من الجيد بالنسبة لنا أن نحصل على هدف ونساعد الفريق”.

تم اختيار Lafrenière كنجم NHL الأول لهذا الأسبوع بعد أن جمع خمسة أهداف وسبع نقاط في أربع مباريات عبر هذا الامتداد.

قال سوليفان صباح يوم الاثنين: “لقد أجريت عددًا من المحادثات معه هذا العام حول الدخول أكثر”. “إذا كنت تريد تسجيل 30 هدفًا في هذا الدوري، فلن تحصل على 30 هدفًا من المحيط. لن تحصل على 30 هدفًا مميزًا تنتهي في نهاية المطاف على ESPN. يجب أن تحصل على قدر لا بأس به من هذه الأهداف التي تكون عبارة عن انحرافات ونصائح ومرتدات. إنهم يخرجون من التزلج ويدخلون لأنك تقاتل من الطلاء الأزرق. … أعتقد أن هذا جزء كبير من اللعبة، حيث التزم لاف حقًا هناك باحتضان هذا العنصر من اللعبة، وأعتقد أنه حصل على مكافأة على ذلك.

بدأ إيجور شيستيركين بدايته الثانية والأربعين للموسم مع فريق رينجرز، ومثل فريق بلوشيرتس، كان يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي. لقد دخل الليل بنسبة حفظ بلغت 0.936 خلال تلك الفترة. … كان جوسو بارسينن وفنسنت يوريو وجوني برودزينسكي هم الخدوش ضد الملوك.