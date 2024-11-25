يتفاعل Alex Anzalone من Lions مع تقليد Tommy DeVito من Baker Mayfield

ربما كان انطباع تومي ديفيتو من بيكر مايفيلد مبالغًا فيه للغاية بالنسبة للبعض.

لم يمض وقت طويل بعد أن أصبح لاعب الوسط في فريق Buccaneers منتشرًا يوم الأحد لتقليده إيماءة يد توقيع متصل الإشارة للعمالقة خلال فوز 30-7 على Big Blue، رد لاعب خط وسط Lions Alex Anzalone على احتفالات Mayfield بالهبوط في منشور على X.

نشر أنزالون جنبًا إلى جنب مع مقطع فيديو لمايفيلد وهو يرفع يديه في الهواء بعد أن سجل هبوطًا سريعًا: “آه يا ​​أخي، هل كان ذلك عدوانيًا بعض الشيء بالنسبة لي؟”.

وقال مايفيلد، الذي خاض 24 مقابل 30 ضد فريق العمالقة الفاتر 2-9، للصحفيين بعد ذلك، إن هذه الخطوة كانت بمثابة تكريم لديفيتو، اللاعب المفضل لدى الجماهير لعام 2023 والذي تم اختياره كبداية على دانييل جونز، الذي أطلق سراحه من قبل الفريق. الجمعة الماضية.

“لقد كان تكريما. قال مايفيلد، وفقًا لقناة ESPN: “تحية لتومي”. “… “في معظم الأحيان، لا أعرف ما الذي سأفعله… أشياء عفوية.

“عشاق نيويورك يحبون تومي هنا، لذا أعطهم شيئًا يحبونه.”

قال ديفيتو، الذي أقيل أربع مرات في الخسارة السادسة على التوالي للعمالقة، إنه لم يكن مطلعًا على احتفالات مايفيلد إلا بعد مسابقة الأسبوع 12.

وكان لاعب الوسط قد قال في وقت سابق إن الاحتفال مرتبط بتراثه الإيطالي.

“لقد كانوا يقدمون مباراة جيدة. “لقد احتفلوا” ، قال المحترف في السنة الثانية لكل ESPN. “هذا هو ما هو عليه. حدث ما حدث في العام الماضي. أعتقد أن ذلك سيحدث».

استجاب العديد من مستخدمي X لأخذ Anzalone’s Mayfield، مع لفت البعض الانتباه إلى خسارة ديترويت الوحيدة لهذا الموسم: هزيمة الأسبوع الثاني أمام القراصنة.

أجاب أحد المستخدمين: “كان يجب أن أفعل شيئًا حيال ذلك في الأسبوع الثاني 🤷‍♂️، يمكنك الاحتفاظ بحرف L بدلاً من ذلك”.

“مازلت تتألم من الـ L هاه؟” نشر آخر.

بالإضافة إلى التعليق على مايفيلد، قام أنزالون – الموجود حاليًا في الاحتياط المصاب بعد كسر ساعده في فوز الأسبوع 11 على جاكوار – بإثارة إعجاب الأسود على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن حققوا فوزهم العاشر هذا العام، بفوزهم 24-6 على المهور.

“فخور بالرجال اليوم !!!” صرخ على X.

وأكد المدرب دان كامبل الأسبوع الماضي أن أنزالوني سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

تمتلك الأسود المصنفة رقم 1 في NFC، بينما يبحث القراصنة 5-6 عن نقطة فاصلة بعد سحقهم على العمالقة.