يتفوق “رامز” على “بانثرز” ليفوز بإثارة الجولة الجامحة

تشارلوت ، نورث كارولاينا – ألقى ماثيو ستافورد تمريرة لمس الضوء الأخضر بطول 19 ياردة إلى كولبي باركنسون مع 38 ثانية لرفع فريق لوس أنجلوس رامز إلى فوز دراماتيكي 34-31 على كارولينا بانثرز في المباراة الافتتاحية لتصفيات دوري كرة القدم الأمريكية يوم السبت.

أنهى ستافورد 24 من 42 لمسافة 304 ياردات بثلاث تمريرات لمس، بينما كان لدى Puka Nacua 10 حفلات استقبال لمسافة 111 ياردة وهبوطين إجماليين حيث تقدم رامز (13-5)، الذين كانوا مفضلين 10 1/2 نقطة، إلى تصفيات الأقسام.

رمى برايس يونغ مسافة 264 ياردة وهبط وركض ليسجل نتيجة أخرى لكارولينا (8-10)، التي أنهت الموسم بخسارة أربع من مبارياته الخمس الأخيرة.

حقق جالين كوكر أعلى مستوياته المهنية مع تسع حفلات استقبال لمسافة 134 ياردة مع هبوط وركض تشوبا هوبارد لمسافة 46 ياردة وهبوطين.

تأخر فريق Panthers بنتيجة 14-0 مبكرًا ، لكنهم عادوا ليتقدموا 24-20 في الهبوط الثاني لهبارد في مباراة الجري في وقت مبكر من الربع الرابع.

قاد ستافورد، الذي تم اختياره ليكون All-Pro في وقت سابق من اليوم، فريق رامز إلى الملعب ووجد كيرين ويليامز لضربة هبوط بطول 13 ياردة فوق المنتصف ليقدم 27-24.

بدا أن لوس أنجلوس هو المسؤول بعد أن أوقف الدفاع وأعاد الكرة إلى ستافورد.

لكن ركلة جزاء ثابتة وضعت الكباش خلف العصي وأجبرت على ركلة جزاء، والتي تصدى لها إشعياء سيمونز ليضع الفهود في المقدمة في رامز 30.

بعد أربع مسرحيات ، وجد يونج كوكر في الزاوية اليسرى من منطقة النهاية ليسجل هدفًا من 7 ياردات ليمنح كارولينا التقدم 31-27 قبل 2:39 من اليسار ، مما أرسل جمهور المنزل إلى حالة من الجنون.

لكن ستافورد قام بسرعة بتحريك رامز 71 ياردة في سبع مسرحيات مع فريق Panthers مرتين في Pro Bowl Cornerback Jaycee Horn على الخط الجانبي بسبب ارتجاج في المخ، وأنهى الأمر بتمريرة موضوعة بشكل مثالي إلى باركينسون بالقرب من الجانب الأيمن من خط المرمى. شق باركنسون، الذي كان لديه اثنين من TDs الأسبوع الماضي، طريقه إلى منطقة النهاية ليسجل النتيجة.

كانت هذه هي المرة الثانية تقريبًا هذا الموسم التي يخسر فيها الكباش أمام الفهود باعتباره مستضعفًا بمقدار 10 1/2 نقطة. فازت كارولينا بنتيجة 31-28 في 30 نوفمبر.

انتهت محاولة كارولينا الأخيرة للانتقال إلى نطاق المرمى الميداني عندما أسقط جيمي هورن تمريرة رابعة لأسفل من يونج.

كانت كارولينا تأمل في عودة لاعب الوسط السابق كام نيوتن إلى ملعب بنك أوف أمريكا ليضرب طبلة “استمر في القصف” قبل أن تمنح المباراة الفهود سحرًا إضافيًا في وقت مبكر، لكن الأمور لم تبدأ بشكل جيد.

بعد أن توقف دفاع رامز في المركز الرابع في خط الوسط في حملة كارولينا الافتتاحية، قام ستافورد بسرعة بتحريك الهجوم إلى أسفل ووجد Nacua لتمريرة لمس 14 ياردة فوق المنتصف ليقدم 7-0.

جعل Nacua النتيجة 14-0 في مسافة 5 ياردات بعد اعتراض يونج.

قطعت كارولينا التقدم 17-14 في الشوط الأول بعد هبوط لمسافة 1 ياردة بواسطة هوبارد وتدافع يونج لمسافة 16 ياردة ، وهي ثاني أطول مسافة TD في حياته المهنية.

أتيحت الفرصة لفريق رامز للبناء على التقدم، لكن ناكاو أسقط هدفًا ثالثًا محتملاً بعد تمريرة أسفل الخط الجانبي الأيمن من ستافورد قبل نهاية الشوط الأول.

ستافورد يضع علامة رامز

تجاوز ستافورد كيرت وارنر في معظم ساحات التمرير والإكمال لما بعد الموسم في تاريخ رامز.