يتفوق نتس على الصدارة في وقت متأخر بخسارة قبيحة أمام بيسرز لكنه يكتسب دفعة في سباق الدبابات

بالنسبة للنتس، كانت نهاية اللعبة مزعجة.

لجهودهم في الدبابات، ربما كانت النتيجة النهائية جيدة.

فجر بروكلين تقدمًا كبيرًا في وقت متأخر وسقط 115-110 أمام منافسه إنديانا أمام حشد من 16779 شخصًا في مركز باركليز مساء الأربعاء.

وأهدر النيتس (15-38) تقدماً بفارق 18 نقطة، وأتيحت له فرصة أخيرة للتعادل، لكنه شاهد رمية ثلاثية نظيفة للمبتدئ إيجور دمين تبتعد عن المرمى.

لكن ربما كان من الممكن أن تتجنب بروكلين تحقيق نصر باهظ الثمن. ما زالوا يحتلون المركز الخامس في ترتيب اليانصيب، لكنهم الآن يتخلفون بفارق مباراة واحدة فقط عن واشنطن وإنديانا ونيو أورليانز/أتلانتا، وجميعهم متعادلون بشكل أساسي من المركز الثاني إلى الرابع. ويبتعد نتس بفارق 1.5 مباراة عن جاز صاحب المركز السادس في انتظار مباراة يوتا ضد ساكرامنتو.

بعد أن تقدم فريق Nets بفارق 18 نقطة، قام Day’Ron Sharpe بسرقة الكرة ورمي الكرة ليجعلها عند 110 نقطة قبل 38 ثانية من نهاية المباراة، لكن كام جونز ضرب مؤشرًا ثلاثيًا قبل سبع ثوانٍ من اللعب.

حصل Dëmin على نظرة مفتوحة ، لكنه أخطأ للتو وألصقته إنديانا على الخط.

وتفوق نتس على نتس بنتيجة 31-20 في الربع الرابع، وكان هدفه الوحيد من أصل 7 من العمق.

لعب بروكلين بدون ثلاثة لاعبين أساسيين. لكن الصاعد نولان تراوري قاد المباراة الكبيرة الأخرى، حيث سجل 20 نقطة وثماني تمريرات حاسمة. وقف شارب في مركز البداية نيك كلاكستون بثنائية مزدوجة (19 نقطة و 12 كرة مرتدة)، بينما أضاف ديمين 13 نقطة وخمس لوحات وخمس تمريرات حاسمة.

جاءت الجولة الأولى لبروكلين في منتصف الجولة الأولى. تمسكوا بحافة 13-9، وقاموا بتركيب 12-2، متوجًا بدلو شارب ليقدموا 25-11.

كان لا يزال 74-64 بعد أن وجد بن شيبارد لاعب إنديانا كوبي براون لرمية الكرة.

انتزع بروكلين ثماني نقاط دون إجابة ليعزز الفارق إلى 82-64 في منتصف الشوط الثالث. ركل شارب إلى Ziaire Williams لمؤشر ثلاثي أعطى النيتس أكبر تقدم لهم في المساء.

كان لا يزال 86-70 بعد تمريرة تراوري إلى ويليامز قبل 4:31 من نهاية الشوط الثالث. لكن بروكلين لم تستطع حماية هذا الرصاص، وشاهدته ينزف بلا حول ولا قوة.

وتلقت شباك النيتس سلسلة ممتدة 30-11 امتدت في المركزين الثالث والرابع. لقد شاهدوا إنديانا يعقدونها عند 97 نقطة بمؤشر بيتر الثلاثي ويأخذون زمام المبادرة إلى الأبد بآخر بواسطة بوتر. ترك الأخير بروكلين متراجعًا 100-97 قبل 7:11 من نهاية المباراة.

عادل تراوري النتيجة عند 105 نقاط بعد تحول شديد الصعوبة في الممر، وأعاد نتس التقدم 108-106 بعد رمية ركنية من ديمين، قبل 2:04 دقيقة من نهاية المباراة.

قام شارب بسرقة الكرة ورمي الكرة ليحققها عند 110 قبل 38 ثانية من نهاية المباراة، ولكن تبين أن مؤشر جونز الثلاثي قبل سبع ثوانٍ من اليسار هو الفائز.

وقاد جاراس ووكر فريق بيسرز مسجلا 23 نقطة.