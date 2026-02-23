يتفوق نتس على تقدم مكون من رقمين مع تراجع الهجوم في وقت متأخر من الخسارة أمام هوكس

ومع استمرار الانفجارات الداخلية، كان هذا الانفجار مثيرًا للإعجاب.

وحطم نتس تقدمه في الربع الأخير من العام الماضي بخسارة 115-104 أمام أتلانتا أمام حشد بلغ 17121 متفرجاً في ستيت فارم أرينا.

كان بروكلين يتقدم 102-91 قبل 6:45 دقيقة من نهاية المباراة، لكنه تقدم 24-2 لينهي الانهيار.

لقد ذهبوا بدون سلة في الدقيقة 5:18 النهائية، مما أدى إلى فقدان معدل دوران بعد دوران – ويبدو أنهم حققوا فوزًا في الحقيبة.

من المؤكد أنه كان من الممكن أن يكون انتصارًا باهظ الثمن.

وكانت هذه النتيجة أفضل بكثير على المدى الطويل، وهي السباق على الدبابة.

ويحتل نتس (15-41) المركز الثالث في ترتيب اليانصيب، بفارق نصف مباراة فقط عن صاحب المركز الثاني إنديانا، في انتظار ميل بيسرز ضد دالاس.

وتقدم بروكلين بنقاط مئوية أكبر على المركز الرابع نيو أورليانز/أتلانتا (16-42).

خسر بروكلين أربع مباريات متتالية، و14 من آخر 15 مباراة على الطريق.

وتقدم مايكل بورتر جونيور بستة نتس بأرقام مزدوجة وسجل 18 نقطة وسبع متابعات وست تمريرات حاسمة.

لكنه كان فقط 1 من 8 من نطاق 3 نقاط لتمديد تراجعه، والآن فقط 8 من 49 في آخر ست مباريات له.

وسجل جالين جونسون 26 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة لصالح هوكس الذي خسر ست من تسع نقاط لكنه نجح في التأهل في الربع الرابع أمام نتس.

كان بروكلين قد تراجع عن 13 دون إجابة ليرتفع 49-44 مع بقاء 5:26 في الشوط الأول.

وما زالوا يتقدمون 83-79 بعد أن توجت رمية حرة دريك باول بنتيجة 7-0 قبل 3:54 من نهاية الشوط الثالث.

لكنهم تمكنوا من الحفاظ على التقدم، حيث استقبلوا 10-2 مما تركهم متراجعين 89-85.

دعا مدرب النيتس جوردي فرنانديز إلى مهلة بعد دلو سي جيه ماكولوم، وقام فريق النيتس بتثبيت السفينة.

لقد ردوا بعشر نقاط دون إجابة في جولة امتدت إلى الجولة الرابعة.

دخل الصاعد نولان تراوري (11 نقطة وخمس تمريرات حاسمة) إلى المسار مرة أخرى، وعلى الرغم من أنه غاب عن Day’Ron Sharpe كان هناك لتصحيح التراجع ليتقدم 95-89.

وعزز النيتس الفارق إلى 102-91 عندما مرر داني وولف كرة ثلاثية إلى تيرانس مان قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

لكن بروكلين تخلت عن اللعبة.

لقد أهدروا ست تسديدات متتالية وأعطوا بضع دورانات في شباكهم بنتيجة 6-0 هوكس، وشاهدوا تقدمهم يتقلص إلى خمسة.

هذا ضبط النغمة.

وسمح نتس لأتلانتا بتسجيل 24 نقطة من آخر 26 نقطة.

وجد جونسون ماكولوم للحصول على إشارة ثلاثية قبل 2:28 للعب، ولم يتعاف أبدًا.

وحقق جونسون وواحد النتيجة 108-104، وكانت بمثابة المسمار في نعش نتس.