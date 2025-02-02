يتفوق نجل بيتون مانينغ البالغ من العمر 13 عامًا مارشال في برو بول

هل ننظر إلى نجم كرة القدم في مانينغ القادم؟

كان نجل بيتون مانينغ البالغ من العمر 13 عامًا مارشال مانينغ يظهر براعته في مجال الأعمال العائلية خلال احتفالات برو بول في نهاية هذا الأسبوع في أورلاندو.

في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل Colts-رجل أولد مارشال الذي قام به فريق مارشال لمدة 13 عامًا-تم تسجيل المراهق وهو يرمي بعض التمريرات المثيرة للإعجاب إلى جعمر تشيس لاستقبال البنغال.

يُظهر المقطع الذي يبلغ مدته 48 ثانية مارشال وهو يرمي ثلاث تمريرات منفصلة لتشيس ، حيث كان أفضل المظهر هو الأول له حيث يجد نجم سينسيناتي على الجانب الأيسر من منطقة النهاية.

يمكن سماع الشخص الذي يصور جزءًا من الفيديو يدعو مارشال “الماعز الشاب” و “المستقبل” بعد إلقاء تمريرين أكثر إثارة للإعجاب.

“رجل مارشال مانينغ ، المستقبل هنا” ، قال الشخص. “لقد أراها في ألعاب 2025 NFL Pro Bowl. المستقبل هنا. هيا الآن ، كل ما أراه “.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها مارشال فيروسيًا أثناء رمي التمريرات في Pro Bowl.

قبل عامين ، فعل ذلك في سن الحادية عشرة من عمره عندما تم تسجيله وهو يرمي تمريرة إلى نهاية المهور السابقة ماركوس بولارد ، الذي قضى سبعة مواسم في التقاط تمريرات من بيتون مانينغ بينما زملاء الفريق في إنديانابوليس.

كان هناك العديد من مقاطع الفيديو من 2023 Pro Bowl of Marshall التي تظهر مهاراته في قورتربك.

وقد ظهر مارشال أيضًا على مانينجاست في عام 2023 بينما انهار بيتون مسرحية استخدمها الـ 49 من الفايكنج.

النسب Manning لديه قائمة طويلة من قورتربك.

“اذهب لأداء واجبك ، أيها الأولاد” 😂 pic.twitter.com/1bnxgkw7rp – Omaha Productions (Omahaprod) 24 أكتوبر 2023

من المتوقع أن يبدأ Arch Manning ، ابن عم مارشال وابن بيتون وإيلي مانينغ ، كوبر ، هذا العام في جامعة تكساس.

لا ينبغي أن يتفوق على ، نجل إيلي ، شارلي ، 6 سنوات ، يمكن أن يكون QB طموح في المستقبل بعد أن نشر والده مقطع فيديو على X يظهر ابنه “Get First Start” في سبتمبر.