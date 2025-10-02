يتقاعد كولتس Xavien Howard فجأة من اتحاد كرة القدم الأميركي قبل الأسبوع 5

تقاعدت برولير الرامي السابقة الرابعة أربع مرات Xavien Howard من اتحاد كرة القدم الأميركي.

أعلن المهور يوم الأربعاء أنهم وضعوا All-Pro لمرة واحدة على القائمة الاحتياطية/المتقاعدة بعد أداء صعب أثناء خسارة الكباش يوم الأحد.

لعب هوارد ، 32 عامًا ، تسع سنوات في اتحاد كرة القدم الأميركي وقضى ثمانية مواسم مع الدلافين قبل الانضمام إلى المهور كعميل حر في أغسطس بعد عدم اللعب في عام 2024.

واصل بدء أول أربع مباريات من الموسم لإنديانابوليس ، حيث سجل 11 مباراة واستعادة واحدة.

“عندما كنت بعيدًا عن اللعبة في عام 2024 ، وقعت في حب اصطحاب أطفالي إلى المدرسة ، وأقوم بالأنشطة معهم ومشاهدتهم يكبرون” ، كتب هوارد في منشور وداع على Instagram.

“حتى هذه النقطة ، كنت أضع عائلتي دائمًا بعد كرة القدم. لم أعد على استعداد للقيام بذلك. لذا فإنني أتقاعد اليوم من الدوري الوطني لكرة القدم.

“لقد تم تحقيق هدفي في هذه الرياضة ، لكن أطفالي أكثر أهمية بالنسبة لي ثم كرة القدم. لقد كان لدي جحيم في مهنة ، وعلى الرغم من أنها تنتهي بطريقة فريدة من نوعها ، فأنا رائع مع ذلك لأنني لمرة واحدة أضع عائلتي في المرتبة الأولى وأنا فخور بهذا القرار.”

كافح هوارد بشدة ضد الكباش أثناء مطابقة المتلقي النجم بوكا ناكوا.

أشارت إحصائيات الجنرال التالية إلى أن هوارد تخلى عن سبع عمليات إكمال في 10 محاولات لـ 112 ياردة وهبوط. وفقًا لـ Pro Football Focus ، احتل هوارد المرتبة 156 من أصل 164 زاوية هذا العام.

قال هوارد بعد الخسارة أنه “لم يلعب) لقدرتي”.

دافع منسق دفاع كولتس لو أنارومو عن هوارد في وقت سابق من الأسبوع ، مشيرًا إلى أن دفاع إندي بأكمله يجب أن يكون أفضل.

“مزيج من كل ذلك” ، قال أنارومو عن الدفاع ، لكل نجم إندي. “أنت تلعب ضد لعبة النخبة التي تمر مع استقبال اثنين من النخبة ورباع قورتربك ، وفي مرحلة ما ، الصدأ أو لا الصدأ ، يجب أن نتأكد من أننا هناك ونحرس اللاعبين الذين نكلفهم حراسة. علينا جميعًا القيام بعمل أفضل. ليس فقط X ، ولكن أنا.”

قاد هوارد سابقًا اتحاد كرة القدم الأميركي في اعتراضات في عام 2018 (سبعة) ومع 10 في عام 2020 ، وهو العام الذي قاد فيه الدوري في التمريرات (20).

حصل هوارد على المركز الثالث والثلاثين من قبل الدلافين في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2016 وأمسك 29 اعتراضًا مع 342 معالجة عبر حياته المهنية.

بدون هوارد ، يأخذ المهور (3-1) المغيرين (1-3) في المنزل في الأسبوع 5.