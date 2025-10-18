يتقاعد مارتن مالدونادو ، صائد أستروس منذ فترة طويلة

أعلن مارتن مالدونادو، الذي امتدت مسيرته المهنية لمدة 15 عامًا ستة مواسم وحلقة واحدة من بطولة العالم مع فريق أستروس، عن اعتزاله، حسبما أعلن يوم السبت على موقع إنستغرام.

شارك مالدونادو مقطع فيديو يوثق رحلته من منزل طفولته في بورتوريكو إلى أول نجاح له مع فريق برويرز، كما سلط الضوء أيضًا على أول بطولة كبرى له وجائزة القفاز الذهبي في عام 2017 – بينما يظهر في نقطتين مختلفتين جميع قمصانه السبعة من الفرق المختلفة بجانب بعضها البعض.

وكتب مالدونادو في تعليقه المصاحب للفيديو: “أيها البيسبول، كنت في الرابعة من عمري فقط عندما وقعت في حبك”. “منذ اللحظة الأولى التي ارتديت فيها معدات الصيد هذه، كنت أعرف أن هذه اللعبة ستكون جزءًا مني إلى الأبد. كل شوط، وكل رمية، وكل لحظة خلف اللوحة كانت بمثابة نعمة. لمدة 34 عامًا، كان لي شرف ارتداء هذا العتاد – وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قمت بذلك على أعلى مستوى. اليوم، حان الوقت لتعليقها ونطلق عليها رسميًا مهنة.”

مالدونادو، الذي تم اختياره في الجولة السابعة والعشرين من قبل الملائكة في عام 2004، أمضى السنوات الست الأولى من حياته المهنية مع فريق برورز قبل الانضمام إلى الملائكة، ولعب الجزء الأخير من موسم 2018 مع أستروس.

بعد ذلك، في عام 2019، ظهر في مباريات فريق Royals and Cubs قبل أن يعود إلى هيوستن، حيث سيواصل البقاء حتى نهاية موسم 2023.

لقد حصل على ثلاثة لاعبين غير ضاربين في هيوستن وفاز ببطولة العالم في عام 2022، وتقاعد كمهنة .203 ضاربًا مع .620 OPS و119 ضيفًا.

أمضى مالدونادو موسمه الأخير في سان دييغو هذا العام، حيث شارك في 64 مباراة مع فريق بادريس قبل أن يتم تعيينه للمهمة في نهاية أغسطس، ثم وقع على صفقة دوري ثانوي بعد أسبوع.

وتابع مالدونادو في تعليقه على إنستغرام: “إلى زوجتي، جانيليز، وإلى أطفالي الرائعين – أنايا، وأيدن، وجيانا – يا لها من رحلة عشناها معًا”. “شكرًا لك على حبك، وصبرك، ودعمك الذي لا يتزعزع خلال كل الارتفاعات والانخفاضات. شكرًا لك على التضحيات، عامًا بعد عام، التي سمحت لي بمطاردة حلم بدأ عندما كنت طفلاً – وأصبح حلمنا كعائلة.

“لقد شاركنا الكثير من الذكريات – السفر من مدينة إلى أخرى، وتعبئة الحقائب، والاحتفال بالانتصارات، والتعلم من الخسائر، والضحك، والبكاء، والنمو معًا. لقد كنت قلب منزلي والقوة التي حملتني خلال كل ذلك. أحبك من كل قلبي.”

<br />

كما شكر مالدونادو والديه وأخيه وشقيقته على منحه “الأساس ليعيش هذا الحلم”.

في نهاية مقطع الفيديو الخاص به، ألمح مالدونادو إلى خطة للعب مع بورتوريكو في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية العام المقبل، وهو ما فعله أيضًا في عامي 2013 و2023.