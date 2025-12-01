يتقدم OG Anunoby في تعافي نيكس مع بقاء العودة غير مؤكدة

كان لدى نيكس تحديث إيجابي لـ OG Anunoby.

شهد يوم الأحد مرور أسبوعين على تعرضه لشد في أوتار الركبة اليسرى، وهو التاريخ الذي حدده الفريق لإعادة تقييم حالته.

وقال المدرب مايك براون إنه لم يتم السماح له بعد بالاتصال الكامل، لكنه يقوم بعمل خاضع للرقابة في الملعب، بما في ذلك المشاجرة 3 ضد 3.

وقال براون قبل مواجهة نيكس ضد رابتورز مساء الأحد في ماديسون سكوير جاردن: “إنه يقوم بعمله في الملعب، وهي خطوة جيدة بالنسبة له في هذه العملية”. “نحن مستمرون في مراقبته. ولن نستعجله”.

لا يزال براون ليس لديه جدول زمني محدد لعودة أنونوبي.

كانت مباراة الأحد هي المباراة السابعة على التوالي التي لعبها نيكس بدون أنونوبي.

في الستة الأولى، ذهب نيكس 4-2.

قال براون إنه تعلم المزيد عن قائمته أثناء غياب أنونوبي.

قال براون: “عليك أن تلعب دور اللاعبين الآخرين”. “في بعض الأحيان، يتعين عليك لعب لاعبين أصغر حجمًا ضد لاعبين أكبر لأن OG هو جناح كبير. تكتشف من يمكنك رمي الكرة إليه، ومن يمكنك منحه دقائق طويلة، ولكنك أيضًا لا تبحث عن لاعب واحد ليحل محل OG في أي من طرفي الملعب. يجب أن يكون جهدًا جماعيًا.”

إلى حد بعيد، أفضل مدافع لديهم، والذي عادة ما يحرس أفضل هدافي الخصم، كان غياب أنونوبي أكبر ضربة في هذا الطرف من الملعب.

على الرغم من أن الدفاع لم يكن قوة الفريق هذا العام، إلا أن نيكس لم يشهد تراجعًا كبيرًا في هذا القسم بدون أنونوبي.

العكس في الواقع.

خلال أول 12 مباراة لعب فيها أنونوبي، سجل نيكس تقييمًا دفاعيًا 114.3 – المركز السادس عشر في الدوري الاميركي للمحترفين.

عبر المباريات الست دون دخول أنونوبي يوم الأحد، تحسنت هذه العلامة فعليًا إلى 113.3 – المركز الثاني عشر في الدوري الاميركي للمحترفين.

بدون القدرة على الاعتماد على أنونوبي، تحسن دفاع فريق نيكس بشكل عام.

إنه تطور إيجابي يمكنهم الاستفادة منه حتى عندما يعود Anunoby.

قال براون: “يجب أن أعطي الفضل لرجالنا. لقد أصبح دفاع فريقنا أفضل”. “إنهم يحاولون الصعود. سنواجه بعض الفواق ونذهب في الاتجاه الآخر، لكنهم كانوا يحاولون بذل قصارى جهدهم في الجانب الدفاعي على الأرض. ليس فقط من خلال خطة اللعب، ولكن من خلال تركيزهم وجهودهم وكل تلك الأشياء، واللياقة البدنية دون أي خطأ.”