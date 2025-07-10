يتقيأ Adrian Houser من White Sox في Dugout ، يبقى في الفوز

أقيمت أدريان هاوس مرة أخرى – على التل وخارجه.

وسط موسم قوي مع White Sox ، تقيأ Righty داخل المخبأ يوم الأربعاء ، لكنه بقي في اللعبة ليحققوا فوزًا في مجال المعدل المضمون.

وقال لين كاسبر ، مذيع راديو وايت سوكس ، “أن أدريان هاوس كان يعاني من مشكلة في مخبأ وايت سوكس ، وأعتقد أنه فقد غدائه ، إذا جاز التعبير”. “لكن هذا ليس من غير المألوف بالنسبة لأدريان هاوسر. لأي سبب من الأسباب ، يعاني من اضطراب في المعدة.”

قام Houser برفع الشوط الأول بدون أهداف ضد Blue Jays ، لكنه تركه يطير بعد فترة وجيزة من عودته إلى المخبأ.

تكرار Regurgitator ، حذر Houser فريق التدريب حول Brewing Barf.

“أوه نعم ، هذا على الأرجح عن المرة الخامسة” ، قال هاوسر يوم الأربعاء بعد إلقاؤه سبعة أدوار والسماح بالركض واحد فقط في الفوز 2-1.

“هذا ليس شيئًا جديدًا. عرف المدربون. أخبرتهم عندما دخلت. كنت مثل ،” مهلا ، هذا احتمال “. لذا ، فإنني على استعداد للوصول إلى الروك أند.

قبل هذا الحادث ، ألقى مرتين خلال مباراة في يونيو 2018 ضد فيليز.

وقال كريج كونسيل ، مدير شركة Milwaukee Brewers ، المدير الفني لـ Milwaukee Brewers ، للصحفيين في ذلك الوقت: “بالنسبة إلى أدريان اليوم ، كان مجرد مزيج من مجموعة من العوامل”. “لم يكن تحت الطقس على الإطلاق ، لكنه كان دعوة في وقت مبكر للاستيقاظ ، وليس كافية من الطعام ، والحرارة ، وربما القليل من الأعصاب من الوصول إلى البطولات الكبرى اليوم.”

قام Houser بذلك مرة أخرى في الموسم التالي ، وتهب القطع – بعد لحظات من ارتكاب خطأ – خلال مباراة أغسطس ضد رينجرز.

وقال للصحفيين بعد تلك اللعبة “بصراحة ، لا أعرف كيف أشرح ذلك”. “ربما فقط مريض مع نفسي لعدم القيام بهذه المسرحية.”

بقي هوسر في كلتا المباراتين على الرغم من رسم التل.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا الآن بنهضة مهنية في مدينة Windy City ، حيث سجل رقمًا قياسيًا 5-2 مع 1.56 عصرًا في تسع بدايات.

تم تعيين Hourser لتخصيص Mets في الموسم الماضي بعد نشر عصر 5.84 مخيبة للآمال في سبعة مباريات بعد تجارة خارج الموسم من Brewers.

بعد تركها من قبل الأمازيين ، قضى Houser وقتًا في Triple-A مع الأشبال والأوريولز والرنجر.

تم استدعاء Houser من قبل White Sox في 20 مايو ، ويمكن أن يجعل موسمه القوي مرشحًا قويًا ليتم التعامل معه في الموعد النهائي للتجارة من قِبل القبو المركزي.