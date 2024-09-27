يتلقى العمالقة تذكيرًا صارخًا بأن مالك نابرز يحتاج إلى المساعدة من حوله

إنه التفاحة المبكرة لعين كرة القدم في التفاحة الكبيرة، رقم 1 لسبب ما.

وكان مالك نابرز قد فعل العجائب بالفعل لدانيال جونز، وحافظ على السماء من السقوط في موسم العمالقة 2024.

لقد جعل مالك نابرز اللعب ممتعًا مرة أخرى لبريان دابول.

لقد أعطى مالك النبرس الأمل لقاعدة المعجبين المضطربة.

لقد جعل نابرز العمالقة قابلين للمشاهدة مرة أخرى.

لقد حاول مرة أخرى إرادة العمالقة في تجاوز رعاة البقر الكبار السيئين وكاد أن يفعلوا ذلك.

سينتهي بـ 12 عملية صيد لمسافة 115 ياردة … وأول ارتجاج في المخ في دوري كرة القدم الأمريكية.

كان يقف في خزانة ملابسه وهو يتحدث مع نائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في شركة Giants Robbie Barnes و Jalin Hyatt بعد Cowboys 20 و Giants 15.

قال جون رونيان جونيور: “مالك قوي… إنه رجل”. “إنه يقدم كل ما في وسعه في كل مباراة، ويسدد الكرة بقوة، ويتلقى بعض الضربات القوية، ثم يعود سريعًا. أحب أن أرى ذلك كمبتدئ. أعتقد أنه أحد قادة هذا الفريق لأنه صغير جدًا. يضع كل شيء هناك، ويلعب بقوة، ونحن نحب أن نرى ذلك. وهذا يحفزنا نوعًا ما عندما يكون هناك في الخارج ويقدم مسرحيات مع الكثير من العاطفة.

عانى نابرز من أول ارتجاج في المخ في دوري كرة القدم الأمريكية بعد رمية جانبية رابعة وسادسة من جونز في NYG 45 مع بقاء 3:30 مع تريفون ديجز على ظهره والذي تم الحكم عليه بأنه غير مكتمل. يبدو أنه قد وضع قدميه في الحدود واعتقد العمالقة أن ذلك كان بمثابة صيد.

قال جونز: “يبدو أنه فعل ذلك من وجهة نظري”. “لقد لعب مباراة صعبة مرة أخرى وظهر لنا بشكل كبير. استمر في الثقة به.”

ونشر نبرس، وهو يحمل ذقنه بيده، على إنستغرام بعد ذلك: “كل الخير (رموز تعبيرية للصلاة) شكرًا على الدعاء”.

لكن لا يمكنك أن تكون البطل عندما لا يتمكن فريقك من تشغيل الكرة ولا يمكنك تهديد الملعب بأكمله ولا يستطيع لاعب الوسط الخاص بك إيصال فريقك إلى منطقة النهاية.

كان جونز قد خسر 12 من 13 في وقت الذروة واستخدمه رعاة البقر باعتباره بينياتا في إذلال افتتاح المنزل 40-0 2023.

لقد تعرض للسخرية بلا رحمة أثناء وبعد المباراة الافتتاحية لعام 2024.

لقد نزل من الحصيرة.

كان هناك خمس مجموعات FGs من جريج جوزيف ولكن لم يكن هناك TDs من جونز.

كانت هذه فرصته ليكون داني ديمتايم. داني برايم تايم.

كان هناك 11 عملية اصطياد من Wan’Dale Robinson لمسافة 71 ياردة ولكن لم يكن هناك TDs من جونز.

لذلك لم يكن نابرز في الملعب عندما كان جونز، من 49 له قبل 28 ثانية متبقية بعد إهدار نادر لـ FG من براندون أوبري، تم اعتراض قنبلة يائسة لصالح حياة في دالاس 4.

كان دابول يتمتع بظهر لاعب الوسط. وقال دابول: “اعتقدت أن لاعب الوسط ألقى الكرة حيث كان يحتاج إلى رميها إلى اللاعبين الذين كان يحتاج إلى رميها لهم”.

ولعب جونز (29 من 40، 281 ياردة) بدون أخطاء حتى النهاية المريرة. لقد اتخذ قرارات جيدة. لقد قدم الكثير من المسرحيات الصغيرة لروبنسون ونابرز.

ولكن لا توجد مسرحيات كبيرة عندما يكون الأمر مهمًا حقًا.

لا الهبوط.

كانت هناك الجروح المألوفة التي ألحقها بنفسه وتمريراته، وخلاصة القول هي أن جونز يجب أن يكون قادرًا على التغلب على الشدائد التي غالبًا ما تحوم حوله.

سألت جونز عن مدى إحباطه لعدم وصول فريقه إلى منطقة النهاية.

وقال “محبط للغاية”. ”محبط للغاية. من المتوقع أن نسجل نقاطًا ونضع نقاطًا على السبورة… لقد حركنا الكرة جيدًا، وقمنا بتنفيذ الكثير من الأشياء بشكل جيد، ولم ننفذ عناصر المنطقة الحمراء، ولم نسددها، وهذا أمر محبط.

سيحتاج نابرز إلى مزيد من المساعدة من حوله قبل أن يتمكن العمالقة من البدء في سد الفجوة بين رعاة البقر والنسور.

جونز ، الذي منح لعبًا مجانيًا مبكرًا في المركزين الثالث والرابع عشر في الشوط الأول ، حصل على تسديدة سفلية لداريوس سلايتون تم اعتراضها.

كانت القنبلة الطويلة لنابرز عبارة عن السلام عليك يا مريم في تغطية مزدوجة تم اعتراضها تقريبًا. قال جونز: “يجب أن أضربهم وأعطي الرجل فرصة للعب مسرحية”.

منع رعاة البقر Nabers من إحراقهم بعمق لكن داك بريسكوت تمكن من تحميص Deonte Banks على مسافة 55 ياردة من TD إلى CeeDee Lamb.

كان Nabers يلتقط التمريرات في LSU من Jayden Daniels عندما ركض فريق Cowboys بقسوة على العمالقة في إذلال 40-0 مما أدى إلى ظهور نغمة محبطة ومحبطة للمعنويات للموسم الماضي.

لقد كان يبهر الكشافة عندما كان مشجعو العمالقة الغارقون في اليأس يخرجون من ملعب WetLife. عندما كان الكثير من مشجعي رعاة البقر يغنون تحت المطر.

وقال جونز: “لم نفعل ما يكفي لتحقيق الفوز”.

لا ميداليات للمحاولة. لا ميداليات لعدم الهبوط.