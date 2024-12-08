يتلقى راندي موس الدعم من طاقم ESPN NFL وسط غياب صحي

افتتح طاقم “Sunday NFL Countdown” حلقة نهاية هذا الأسبوع من خلال تقديم التمنيات الطيبة لزميله راندي موس، الذي ابتعد عن ESPN يوم الجمعة للتعامل مع مشكلة صحية لم يتم الكشف عنها.

قبل بدء عرض يوم الأحد رسميًا، استغرق المضيف مايك جرينبيرج وأعضاء اللجنة ريكس رايان وأليكس سميث وتيدي بروشي وآدم شيفتر من اتحاد كرة القدم الأميركي لحظات لتقديم ملاحظات مدروسة إلى قاعة مشاهير اتحاد كرة القدم الأميركي البالغ من العمر 47 عامًا.

“نبدأ بكلمة عن صديقنا، زميلنا في الفريق، راندي موس، الذي ربما سمعتم أن راندي سيبتعد لبعض الوقت للعناية بصحته. “راندي، نرسل كل حبنا لك ولعائلتك اليوم وكل يوم، ولا يمكننا الانتظار حتى تعود إلى هنا حيث تنتمي،” افتتح المضيف مايك جرينبيرج عرض يوم الأحد.

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موس، الذي انضم إلى ESPN كمحلل NFL في عام 2016، قدم لأول مرة تحديثًا صحيًا في الإصدار الأول من ديسمبر من البرنامج وطلب الصلاة.

قال موس، الذي نشر أيضًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل رسالة مماثلة: “أردت فقط أن أخبر المشاهدين أنني وزوجتي، أنا وعائلتي، نقاتل شيئًا داخليًا”.

“لدي بعض الأطباء العظماء من حولي. لم أستطع تفويت العرض. أردت أن أكون هنا معكم يا رفاق. أشعر بالارتياح.

“لكن إذا رأيتموني جميعًا مرتديًا نظارات ميشيغان التي أرتديها، فهذا ليس قلة احترام لأنني على شاشة التلفزيون، يا رجل. أنا أقاتل شيئا. أحتاج إلى كل محاربي الصلاة.

بعد أيام، أعلنت ESPN أن موس سيتنحى “لفترة طويلة للتركيز على تحدي الصحة الشخصية”.

“على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، كان راندي عضوًا لا يقدر بثمن في الفريق، حيث كان يرتقي باستمرار بـ “العد التنازلي” ببصيرته وشغفه. وقالت الشبكة في بيان يوم الجمعة: “إنه يحظى بدعم ESPN الكامل، ونحن نتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى عندما يكون جاهزًا”.

ردد زملاء موس في فريق “Sunday NFL Countdown” هذه المشاعر.

وقال سميث في برنامج يوم الأحد: “راندي، نحن نحبك يا رجل، ولا يمكننا الانتظار حتى تعود”. “نحن نعلم أنك في أيد أمينة ونعلم أنك ستركل بعض المؤخرة.”

وأضاف بروشي أنه تحدث إلى موس هذا الأسبوع وروى قائلاً: “لقد قلت يا برو، لديك عرض لتفعله مع جميع الرفاق”. سنفعل ذلك وسنفعل ذلك بأفضل ما نستطيع بدونك. أنت تعلم أننا نحبك يا موس.

اختتم جرينبيرج الجزء المؤثر من خلال الإشارة إلى أن موس كان يضبط الصوت من بعيد.

“في الوقت الحالي، نعلم أنه يراقب وهو يصرخ، “يا رفاق، اذهبوا إلى العرض!”” قال جرينبيرج بينما كان الطاقم يتمحور حول قائمة الأسبوع 14.

انتقل موس إلى X أثناء بث البرنامج يوم الأحد ونشر: “أنا أحب زملائي في الفريق والمعجبين !! #سكول”

يعتبر Moss، وهو لاعب Pro Bowler ست مرات، واحدًا من المتلقين المتميزين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق، حيث حصل على أربع إيماءات من First-Team All-Pro على مدار 14 موسمًا.

لقد لعب مع فريق الفايكنج – الذي اختاره في المركز 21 بشكل عام في مسودة NFL لعام 1998 – رايدرز، باتريوت، جبابرة و49ers.