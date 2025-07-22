يتلقى Knicks إذنًا للتحدث إلى Timberwolves ‘Pablo Prigioni

طلب فريق Knicks وتلقى إذنًا للتحدث إلى مساعد بابلو بريجيوني في مينيسوتا حول مكان على موظفي مايك براون الذي تم تعيينه حديثًا.

تم الإبلاغ عن الأخبار لأول مرة من قبل SNY ، وأكدتها المنشور عبر مصدر الدوري.

Prigioni ، 48 عامًا ، هو حارس نقطة سابق طور سمعة طيبة في دوائر الدوري الاميركي للمحترفين لفطوته.

لعب الأرجنتين في الحديقة من 2012-15 ، في الواقع سجل NBA كأقدم الصاعد في تاريخ الدوري عندما ظهر لأول مرة مع Knicks في 35.

كما شغل منصب مدرب مساعد في بروكلين نتس في 2018-19.

كان Prigioni مع Timberwolves منذ مغادرته بروكلين. لكنه يمكن أن يعود إلى نيويورك ، حيث طلب براون والحصول على إذن للتحدث معه للحصول على دور في موظفيه الجدد.