يتمتع جالين برونسون بلحظة مرحة مع أحد مشجعي فريق رابتورز في الملعب

قد يكون من الأفضل لعشاق تورونتو عدم دس الدب.

لم يتراجع جالين برونسون أمام مشجع مزعج خلال الفوز 117-101 على رابتورز يوم الثلاثاء للتقدم إلى الدور قبل النهائي لكأس الدوري الاميركي للمحترفين، حيث قدم أحد أكثر عروضه المهيمنة هذا الموسم.

خلال الربع الأول، قال أحد المشجعين شيئًا لبرونسون ربما كان قد حفزه أكثر قليلاً، حيث هز رأسه وأجاب على أحد المارة الذي كان يرتدي قبعة خضراء يجلس بجانب الملعب.

استدار برونسون خلال تمريرة داخلية قبل ثلاث دقائق متبقية في الربع الأول لينبح عائداً إلى المشجع قبل أن يمررها إلى الوسط ميتشل روبنسون. ومرر روبنسون الكرة إلى برونسون الذي سجل ثلاثية ليمنح نيكس التقدم 28-25.

استدار برونسون نحو المشجع، وهز رأسه، واستمر في التحديق به أثناء عودته إلى الملعب للاستحواذ الدفاعي التالي.

سجل نجم نيكس 20 نقطة في الربع الأول وانتهى برصيد 35 نقطة، مسددًا 13 مقابل 19 من الملعب و6 من 9 من مدى 3 نقاط.

في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من زاوية مختلفة، بدا أن برونسون يدخل في مشادة كلامية أخرى مع بعض المشجعين الذين يتحدثون صفعًا ويجلسون بالقرب من نفس المكان مع الخصم الآخر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المشاجرة تتعلق بنفس المشجع.

“لماذا تضايقني؟” يقول برونسون لأحد المعجبين. رد المعجب على برونسون: “هذا فشل”.

“هذا خطأ. مجرد اللعب وفقًا للقواعد.” ورد برونسون قبل أن يواصل المعجب ترديده: “لا تتخبط يا ولدي. توقف عن التخبط”.

لا يحتاج برونسون إلى أي حافز إضافي في الوقت الحالي، حيث أن أفضل لاعب في نيكس يخضع للتدفئة.

يبلغ متوسط ​​​​كل النجوم مرتين 32.7 نقطة و 5.7 تمريرة حاسمة و 2.3 كرة مرتدة لكل مباراة في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث حقق نيكس أربعة انتصارات متتالية ويستعد لمباراة نصف النهائي مع ماجيك مع فرصة للتقدم إلى نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين.