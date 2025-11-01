يتمتع جورج سبرينغر بليلة ناجحة مقابل تشكيلة بلو جايز

تورنتو – نظرًا لحجم مباراة الجمعة، كان فريق بلو جايز على استعداد لمنح جورج سبرينغر فائدة الشك.

عاد سبرينغر إلى اللعب في الصدارة، بعد ثلاثة أيام من مغادرته بسبب عدم الراحة الجانبية من التأرجح.

فاز فريق Blue Jays باللعبتين 4 و 5 من بطولة العالم بدون المخضرم DH.

قال جون شنايدر، مدير بلو جايز، قبل فوز دودجرز 3-1 على بلو جايز في المباراة السادسة من بطولة العالم: “لقد ساعدتنا التعليقات التي تلقيناها منه في اليومين الماضيين، ومشاهدته وهو يتأرجح”.

“ربما تكون القصة مختلفة إذا لم يكن الموسم لديه القدرة على أن يكون مباراتين فقط. إذا كانت لديه القدرة على أن يكون أسبوعين آخرين، فربما يكون الأمر مختلفًا بعض الشيء، لكنه مستعد للذهاب”.

حقق مضرب سبرينغر أكبر نجاح في فترة ما بعد الموسم هذه: هوميروس من ثلاث جولات ضد مارينرز في اللعبة 7 من ALCS والتي توجت بالعودة التي أعطت بلو جايز الراية.

دخل سبرينغر – الذي كان 2 مقابل 4 مع RBI يوم الجمعة – اللعب بـ .884 OPS في فترة ما بعد الموسم مع أربعة من أصحاب الأرض.

تلقى ميغيل روخاس (0 مقابل 3) أول بداية له في السلسلة، في القاعدة الثانية، حيث تحول تومي إيدمان (1 مقابل 3) إلى ميدان الوسط. كانت المباراة الثانية على التوالي لفريق دودجرز مع وجود آندي بيدجز على مقاعد البدلاء.

قال مدير دودجرز ديف روبرتس: “أردت حقًا وجود ميغي هناك”. “لقد كان حقًا رجلًا متماسكًا لنادينا هذا العام وأشعر أن وجوده في التشكيلة يضيف بعض القوة الإضافية والطاقة إلى التشكيلة – على الجانب الدفاعي أيضًا. أردت أن يكون في التشكيلة وليس ضد أي شخص آخر.”

تم نقل Slumping Mookie Betts (1 مقابل 2، اثنان من RBIs) من المركز الثاني إلى التنظيف وحقق نجاحًا كبيرًا، بينما تم إدخال Will Smith (1 مقابل 3، واحد RBI) في الحفرة رقم 2، خلف Shohei Ohtani (1 مقابل 3) وقبل فريدي فريمان (0 مقابل 3).

قال روبرتس: “شعرت أنني أردت أن يحظى هؤلاء الرجال الثلاثة بفرصة الانضمام إلى Mookie، والوصول إلى القاعدة وجعل هؤلاء الرجال ينفذون أكبر عدد من الضربات”. “هذا نوع من الرياضيات قليلاً.”

وتذكر شنايدر قبل المباراة كيف قضى عيد الهالوين السابق.

قال: “أجلس عند ممر جارتي، أشرب الجعة وأوزع الحلوى”. “هذه طريقة أفضل.”

قال شنايدر إنه لم يكن يرتدي زيًا.

وقال: “أعتقد أن عيد الهالوين هو عطلة وهمية على أي حال”. “أنا لا أرتدي ملابس أنيقة. إنها أشبه بعطلتي الأقل تفضيلاً لهذا العام. لذا، إذا أتيحت لي الفرصة للتسكع في الحي وقضاء بعض الوقت والضحك على بعض الأزياء، فأنا أؤيد ذلك تمامًا، لكني أحب هذا الزي أكثر بكثير.”