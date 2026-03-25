يتمتع جوردان كلاركسون بلعبة قوية أخرى حيث يعود إلى دورة نيكس

كانت مشاعر مايك براون معبرة.

لقد بذل مدرب نيكس قصارى جهده للثناء على جوردان كلاركسون الصاعد، الذي يلعب في طريقه للعودة إلى المناورة.

وقال براون بعد فوز نيكس 121-116 على البيليكانز ليلة الثلاثاء في ماديسون سكوير غاردن: “كان الأردن يلعب بشكل جيد على طرفي الملعب”. “إنه يمنحنا الفرصة دفاعيًا ويمنحنا ذلك هجوميًا. أقول لك، إن قدرته على قراءة الدفاع وإجراء القطع في الوقت المناسب وإنهاء الكرة في تلك المنطقة المرسومة هي متعة كبيرة للمشاهدة. إنها تضيف بعدًا آخر لما نحاول القيام به.”

بدأ كلاركسون، الذي كان من المتوقع أن يكون إضافة رئيسية إلى وحدة مقاعد البدلاء عندما وقع عليه نيكس في هذا الموسم، العام بلعب دقائق مهمة لكنه بدا مدفونًا على مقاعد البدلاء في معظم فترات منتصف العام.

ومع ذلك، خلال سلسلة انتصاراته التي استمرت سبع مباريات، استعاد دورًا مهمًا. وأنهى المباراة برصيد 10 نقاط وخمس تمريرات حاسمة يوم الثلاثاء.

والأهم من ذلك أنه يستعرض جوانب مختلفة من لعبه، وخاصة دفاعه.

لقد كان معروفًا دائمًا بكونه هدافًا سعيدًا بالتسديد في الميكروويف، ولكن مجهوده – وتركيزه – على الجانب الدفاعي هو الذي أكسبه دقائق مرة أخرى.

وقال براون: “يمكنك أن ترى مستوى الوعي والشعور بالإلحاح الذي يلعب به الآن، خاصة في هذا الطرف من الأرضية”. “ما أحبه أكثر من أي شيء آخر هو قوته البدنية عند التعامل مع الكرة. تشعر به. إنه لا يلين في التعامل مع الكرة.”

تقدم مايلز ماكبرايد إلى مرحلة إعادة التأهيل من الجراحة لإصلاح فتق رياضي.

لقد كان بالفعل على اتصال في الممارسة العملية. لم يلعب ماكبرايد منذ 27 يناير.

وأجرى ماكبرايد تمرينا عاديا في الملعب قبل مباراة الثلاثاء.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بالتمرين قبل المباراة، لكنها لا تزال تمثل تطورًا إيجابيًا في عملية إعادة تأهيله.

تم بيع قميص محمد دياوارا من أول ظهور له كمبتدئ – والذي لعب فيه 34 ثانية فقط ولم يسجل أي إحصائية – في مزاد سوثبي مقابل 5376 دولارًا يوم الاثنين.

أرسل نيكس آرييل هوكبورتي إلى G-League ليلعب مع فريق ويستشستر نيكس بدلاً من إتاحته ضد البجع.

وسجل هوكبورتي 32 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع كتل مع وستشستر.

حصل كارل أنتوني تاونز على جائزة مساعدة المجتمع في الدوري الاميركي للمحترفين لشهر فبراير.

تم تكريمه “لقيادته حملة معطف رقمي لدعم الأسر المحلية المحتاجة، والاستثمار في مبادرات تنمية الشباب في جمهورية الدومينيكان والعمل كمدافع ثابت عن العدالة الاجتماعية والمجتمعات المحرومة”.

تم تقديم لوحة تاونز من قبل الرئيس ليون روز ونائب الرئيس التنفيذي ويليام ويسلي قبل مباراة الثلاثاء.

ستتبرع مؤسسة NBA وNBPA بمبلغ 20000 دولار لمركز تنمية المرأة الدومينيكية تكريمًا لجهود تاونز.