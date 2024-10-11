يتمتع جيريت كول بلحظة مؤثرة مع زوجته إيمي بعد ALDS الرائعة

كان لدى جيريت كول قصة قصيرة تنتهي ليلته البطولية على التل، والتي قادت فريق يانكيز إلى الفوز 3-1 على العائلة المالكة في فوز ALDS ليلة الخميس.

قبل نجم MLB All-Star ست مرات زوجته إيمي كول في الملعب في ملعب كوفمان في مدينة كانساس سيتي بعد أن قاد فريق يانكيز إلى ALCS، كما يظهر في الصورة التي نشرتها على Instagram Story.

كتبت إيمي: “ALCS ملزمة”، مضيفة رمزًا تعبيريًا لزجاجة شمبانيا.

الزوجان، اللذان التقيا خلال أيام دراستهما الجامعية في جامعة كاليفورنيا، تزوجا منذ عام 2016 ولديهما ولدان، كادن جيريت، 4 سنوات، وإيفريت، عام واحد.

وشاركت آشلي رودون، زوجة لاعب فريق يانكيز كارلوس رودون، صورًا مماثلة مع زوجها.

قبل الزوجان تحت الأضواء في ملعب كوفمان، كما يظهر في الصورة التي نشرتها آشلي على حسابها على إنستغرام.

شارك كل من Ashley و Amy أيضًا صورة لفريق Yankees WAGs أمام حافلة الفريق.

قضى كول، الحائز على جائزة Cy Young، ليلة قوية على التل، حيث أبقى العائلة المالكة في جولة واحدة على مدى سبع أدوار.

وقال في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: “لقد كانت معركة رائعة”. “مجرد معركة عظيمة.”

حقق كول – الذي وقع عقدًا ضخمًا مدته تسع سنوات بقيمة 324 مليون دولار مع فريق نيويورك يانكيز في ديسمبر 2019 – ستة ضربات فقط ليتحسن إلى 11-6 مع 2.94 عصرًا وظيفيًا لما بعد الموسم.

قال: “أنا مشتعل”. “كان لدي اثنين من وكالات ترويج الاستثمار مع الأولاد، ورشوا بعض الشمبانيا. هذا هو الأعظم!

سوف يلعب فريق يانكيز مع فريق Guardians أو Tigers في ALCS ابتداءً من ليلة الاثنين على ملعب Yankee Stadium.

المباراة الخامسة من ALDS ستكون ليلة السبت في كليفلاند.