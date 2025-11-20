يتمتع كلاي طومسون لاعب مافريكس بذكريات جميلة مع مايك براون

دالاس ـ ما الذي يتذكره كلاي طومسون أولاً عن مايك براون؟

قال طومسون مبتسماً في مقابلة مع صحيفة The Post قبل أن يتمكن نيكس من تحقيق فوز 113-111 على مافريكس: “مجموعته الرائعة من هارلي ديفيدسون”.

في الواقع، يمتلك براون فريق هارليز، لكنه ترك أيضًا انطباعًا تدريبيًا قويًا لدى طومسون قبل وأثناء السنوات التي قضاها مع فريق ووريورز.

لقد كانت مسيرة أنتجت ثلاث بطولات، مع طومسون، الذي حصل على أربع حلقات مع غولدن ستايت، كحارس النجم وبراون كمساعد رئيسي تحت قيادة ستيف كير.

وقال طومسون الذي سجل 13 نقطة في خسارة دالاس: “وفوق (الدراجات النارية) الاهتمام بالتفاصيل”. قال طومسون: “لم يتم بذل أي جهد مع مايك بي”. “وبعد ذلك فقط طول عمره. لقد كان أمرًا لا يصدق. كنت أشاهده عندما كنت في المدرسة الثانوية “.

بدأ براون كمنسق فيديو في أوائل التسعينيات مع فريق Nuggets، ثم قام بجولة في الدوري الاميركي للمحترفين مع توقفات عديدة كمساعد أو مدرب رئيسي.

ومع ذلك، لم ينس طومسون جزء ناجتس من مسيرة براون المهنية.

قبل أن يلعب فريق Warriors مع فريق Denver، كان طومسون يحاول تحفيز براون من خلال تذكيره قائلاً: “إنهم لا يريدون الاحتفاظ بك”.

قال طومسون يوم الخميس: “إنها حيلة صغيرة للحصول على أفضل النتائج من زملائك في العمل”.

غادر براون فريق ووريورز في عام 2022. ثم غادر طومسون في عام 2024 لينضم إلى مافريكس في الوكالة الحرة.

واجهوا بعضهم البعض يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن أصبح براون المدير الفني لفريق نيكس.

قال طومسون: “كنت متحمسًا له (تم تعيينه في نيويورك). أعرف مدى اهتمامه باللعبة. إنه مدرب اللاعبين”. “وبدأ على مستوى مبتدئ، في وظيفة تنسيق الفيديو. وصولاً إلى رئاسة التدريب للعديد من الامتيازات. لذا فإن قصته هي قصة المثابرة والالتزام الذي لا مثيل له في عالم التدريب

“سيقوم بعمل رائع…. من الصعب متابعته مع (توم ثيبودو) لكنه سيقوم بعمل رائع.”

قال ميتشل روبنسون إنه تبنى نظرة شاملة بشأن دقائقه المخفضة عندما سئل عما إذا كان الأمر صعبًا عقليًا.

قال روبنسون الذي سجل ثلاث نقاط فقط لكنه أسقط ثماني لوحات ليلة الأربعاء: “كان الأمر في البداية، ولكن بعد التفكير في الأمر كثيرًا، من الواضح أنني لا أريد تفويت التصفيات أو في وقت لاحق في المستقبل”. “كل ما هو أفضل، فقط سألتزم به.”

كان روبنسون يعمل بتقييد الدقائق منذ أن غاب عن المباريات الأربع الأولى للموسم بسبب ما أطلق عليه نيكس “إدارة الأحمال”. غالبًا ما لعب ثلاث أو أربع دقائق فقط في كل مرة ولم يتجاوز 20 دقيقة في أي مباراة قبل يوم الأربعاء.

ومع ذلك، قال براون إن قيود الدقائق المفروضة على روبنسون قد خففت وأصبح مؤهلاً للعب ما يصل إلى 27 دقيقة في خسارة يوم الاثنين أمام هيت.

بدأ روبنسون في المركز لكنه سجل 18 دقيقة فقط.

قال روبنسون: “أشعر وكأنني تأقلمت بشكل جيد، حيث خرجت من الملعب وألعب بقوة خلال الدقائق القصيرة القصيرة التي أمضيها، مهما كان الأمر”. “مجرد استيعاب كل شيء.”

الغرض من تقييد دقائق روبنسون هو الحفاظ على صحته في التصفيات بعد عمليتين جراحيتين في الكاحل في العامين الماضيين. وعندما سُئل عما أخبره به الطاقم الطبي بشأن الحد الأقصى لدقائقه، ادعى روبنسون مرة أخرى بالجهل.

قال: “أفعل ما يطلبه (براون) يا أخي”. “يفعل ما يطلبه.”