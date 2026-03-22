يتمتع ميك كرونين من جامعة كاليفورنيا بروح شقيقة في دان هيرلي من جامعة كاليفورنيا

فيلادلفيا – ألقى أحد المدربين سترته، وأشاد بسخرية بدعوات الحكام وداس مسافة 10 أقدام على الملعب ليحصل على خطأ فني.

ربما يعتبر المدرب الآخر كل ذلك أمرًا سهلاً، بعد أن قارن الانهيار الأخير الذي تعرض له بحادث تشيرنوبيل.

يمكن أن ينبهر المشجعون بما يحدث على الخطوط الجانبية مثلما يحدث في الملعب مساء الأحد داخل Xfinity Mobile Arena.

مدرب جامعة كاليفورنيا، ميك كرونين ونظيره في UConn دان هيرلي هما من أكثر الشخصيات المتحركة – لوضعها بشكل جيد – في كرة السلة الجامعية متجهين إلى مواجهة فرقهم في الجولة الثانية في بطولة NCAA

توقع الكثير من الصراخ. مسؤولي الضغط. ينبح على لاعبيهم.

وذلك قبل انتهاء مهلة التلفزيون الأولى.

توقعًا لما قد يتكشف، وصفه المعجبون بأنه برنامج تلفزيوني يجب مشاهدته على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد تساءلوا عن عدد الأخطاء الفنية التي قد يتم احتسابها على المدربين المعروفين بالدين أكثر من الزن.

وواجه كلا المدربين انتقادات بسبب عدم ضبط النفس عند التعامل مع المسؤولين وأحيانا مع اللاعبين.

“ما الذي تتحدث عنه؟” كان كرونين جامدًا يوم السبت عندما سأل أحد المراسلين عن التدقيق في سلوك المدربين خارج الملعب، مما أثار ضحك المراسلين في الغرفة.

وقال كرونين إن معظم الانتقادات جاءت من وسائل الإعلام الوطنية، ووصفها بأنها “سخيفة”.

وتابع كرونين: “الجميع بحاجة إلى الحصول على حياة يا أخي”. “احصل على حياة يا رجل. هيا يا رجل. احصل على حياة يا أخي. هل تريد الفوز كثيرًا؟ لكن هل تعتقد أنه ليس من المفترض أن يكون المدرب هيرلي قويًا، لكنك تريد الفوز؟ هيا يا رجل. نحن لا ندرب الدوري الصغير، يا صديقي. الجميع لا يحصلون على ضربة مضرب. هيا يا رجل. ندفع لنا الكثير من المال للفوز بالمباريات.”

وردد هيرلي هذا الشعور، مذكرًا أسماء نخبة المدربين نيك سابان، وكيرت سيجنيتي، وجاي رايت، قائلًا إن أفضل الفرق تتطلب مستوى عالٍ من المساءلة.

وقال هيرلي: “إن إخضاع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا لهذه المعايير بشكل يومي هو ما يشكل فرق البطولة”. “إنه أيضًا ما يساعد على تطوير رجال أقوياء يدخلون عالم البالغين ويكونون أشخاصًا ناجحين، ويكونون قادرين ليس فقط على العمل على مستوى عالٍ، بل يكونوا منتجين وناجحين ويعيشون حياة منتجة.”

أظهرت إجابات المدربين مستوى تأملهم في اللحظات الأكثر هدوءًا. كما أظهر كرونين روح الدعابة لديه عندما قاطع أحد المراسلين وهو يسأل عن السمات المشتركة بين المدربين.

“شعر؟” قال كرونين، مما أثار المزيد من الضحك.

ربما ليس من قبيل الصدفة أن كلا المدربين ليس لديهما أي شيء بالنظر إلى تصرفاتهما الجانبية.

تم طرد هيرلي في الثواني الأخيرة من الخسارة الأخيرة أمام ماركيت بعد مواجهة مسؤول على مسافة قريبة من رائحة الفم الكريهة، وهو التبادل الذي أكسبه غرامة قدرها 25000 دولار من Big East Conference.

“لقد كان تشرنوبيل الخاص بي في نهاية اللعبة أثناء نهايتها مجرد إحباط لا يصدق”، كما أوضح هيرلي لاحقًا، في إشارة إلى انهيار المفاعل النووي الروسي.

تعرض كرونين لانتقادات واسعة النطاق لأنه طرد ستيفن جامرسون الثاني من اللعبة لاعتقاده أن مركز النسخ الاحتياطي كان يحاول إيذاء كارسون كوبر لاعب ولاية ميشيغان بخطأ فادح. (اعتذر المدرب لاحقًا لجامرسون، موضحًا أنه لم يلق نظرة أولية جيدة على المسرحية).

في خضم فترة صعبة في وقت سابق من هذا الموسم، تلقى كرونين مكالمة هاتفية من مدرب نوتردام السابق مايك بري.

الرسالة؟ ليس لديك ما تثبته.

قال كرونين إن بري أخبره: “لقد فزت بالفعل من خلال تواجدك في المكان الذي تتواجد فيه”. “لكن الأمر صعب لأنه في الوقت الحالي، الروح التنافسية التي تراها مني ومن دان هي سبب وجودنا في هذا المكان”.

أوجه التشابه السطحية ليست هي الروابط الوحيدة بين طاقم التدريب هؤلاء.

قال كرونين إنه كان صديقًا مقربًا لكيماني يونغ، المدرب المساعد لفريق الهاسكي. نشأ مساعد مدرب جامعة كاليفورنيا، دارين سافينو، في نفس المبنى في جيرسي سيتي، نيوجيرسي، حيث كان الأخوان دان وبوبي هيرلي، يترابطان حول الرياضة.

“لقد دمرت مسيرته في دوري البيسبول الصغير”، قال سافينو متذمرًا من دان هيرلي، “لأنني كنت أضربه بقوة عندما كان يرمي الكرة.”

رد هيرلي: “لقد كانت جولة كبيرة على أرضي تخليت عنها لدارين. لا أعتقد أنها كانت عدة جولات على أرضي. … أقدر مشاركة دارين في ذلك.”

كل من كرونين وهيرلي – أبناء مدربي المدارس الثانوية المتمرسين – مدفوعون بشدة، بعد أن كانوا يمزحون حول القفز من الجسور بعد الخسائر.

قال هيرلي ساخرًا: “إذا كنت لا تحبني، فسوف تكره والدي. أود أن أقول إن ميك سيقول نفس الشيء.”

ربما يكون هذا الشغف جزءًا من السبب وراء فوزهم كثيرًا، مما يحميهم من المزيد من الحرارة.

فازت UConn بالبطولات الوطنية المتتالية في عامي 2023 و24. حصل كرونين على الكثير من حسن النية من خلال جولة Final Four غير المتوقعة في عام 2021، على الرغم من أنه لم يحضر عطلة نهاية الأسبوع الثانية لبطولة NCAA منذ خروجه من Sweet 16 في عام 2023.

وهذا يزيد من الضغط على كرونين للتغلب على كلاب الهاسكي. وإلا فإن مواسمه الثلاثة الأخيرة ستنتهي بفقدان رصيف بطولة NCAA متبوعًا بخروجين متتاليين من الدور الثاني.

هذا ليس جيدًا بما يكفي في البرنامج الذي قاد فيه جون وودن إلى 10 ألقاب وطنية خلال 12 عامًا.

قال كرونين: “المعيار حقيقي”. “أعتقد أنه ليس لضعاف القلوب. لكنني أردت ذلك. لقد تركت المكان الذي أحببته، مدرستي، للحصول على فرصة الجلوس في مقعد في جامعة كاليفورنيا. لذلك كان هذا هو كل ما حلمت به.

“مزايا التوظيف لدينا مثل الطقس، والحرم الجامعي، والتقاليد، وPauley Pavilion – لدينا منشأة تدريب لا تصدق – كلها ذهبت أدراج الرياح عندما يتعلق الأمر بالدفع مقابل اللعب، ولكن عليك مواصلة القتال.”

ولحسن حظ فريق Bruins، فإن لديهم مدربًا مناسبًا تمامًا للقيام بذلك.