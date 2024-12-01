يتمتع Kene Nwangwu بأول ظهور متفجر للطائرات مع عودة ركلة البداية من مسافة 99 ياردة لـ TD

الآن هذه هي الطريقة التي تقدم بها نفسك.

ظهر كين نوانغوو للخلف لأول مرة مع فريق Jets يوم الأحد مع عودة من مسافة 99 ياردة للهبوط ليمنح Gang Green تقدمًا بنسبة 21-7 على Seahawks في الربع الثاني.

كانت هذه هي النتيجة الرابعة له في مسيرته المهنية.

تم رفع نوانجوو، 26 عامًا، من تشكيلة الفريق التدريبي يوم السبت.

تمت صياغته في الأصل في الجولة الرابعة من قبل الفايكنج في عام 2021.

تنازلت عنه مينيسوتا خلال الصيف.

وقع Nwangwu مع فريق تدريب Jets في سبتمبر.

لقد كان الشوط الأول جامحًا على ملعب ميتلايف، حيث سجل ليونارد ويليامز – لاعب فريق جيتس آند ذا جاينتس سابقًا – هدفًا دفاعيًا لسي هوكس – حيث سجل هدفًا من اعتراض آرون رودجرز ليقلص تقدم جيتس إلى 21-13.

يخرج فريق Jets من أسبوع الوداع ويأملون في إنقاذ ما كان موسمًا مخيبًا للآمال 3-8 والذي شهد إقالة المدرب روبرت صالح والمدير العام جو دوجلاس.

دخل Seahawks مسابقة الأسبوع 13 بنتيجة 6-5.

وتقدمت الطائرات في الشوط الأول بنتيجة 21-16.