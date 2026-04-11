يتمتع Sonny Styles بفرصة أن يكون عمالقة يبلغون من العمر 42 عامًا أولاً في 2026 NFL Draft

لقد فعل العمالقة شيئًا ما منذ فترة طويلة ثم كسروا القالب لمدة 42 عامًا.

لقد اختاروا لاعبًا ظهيرًا خالصًا، كارل بانكس، مع الاختيار رقم 3 بشكل عام في مسودة 1984. لقد تحول إلى بطل Super Bowl مرتين، وتم الإعلان عنه كعضو في فريق All-Decade في الثمانينيات، ويظهر اسمه في Ring of Honor الخاص بالامتياز. لا يمكن إنكاره، اختيار عظيم.

منذ ذلك الحين؟ لا. ندى. لا شيء. لم يتم أخذ أي لاعب ظهير من قبل العمالقة في الجولة الأولى، سنة بعد سنة، مسودة بعد مسودة.

يبدو أن هذا بمثابة وسام شرف ترتديه البنوك بفخر.

“ليس حقًا،” قال بانكس لصحيفة The Post، “إنه أمر ملحوظ عندما تنظر إلى اللعب لهذا المركز لسنوات. لم تكن هذه أولوية في دفاع العمالقة. من الملاحظ حقيقة أنهم لم يفعلوا ذلك. لقد كنت الأخير، ومضى وقت طويل منذ أن لعبوا بشكل جيد في مركز الظهير.

هذا هو المكان الذي تتوقف فيه البنوك مؤقتًا.

وقال: “لا أعتقد أنه يمكننا استبعاد عبدول كارتر، لأنه لاعب ظهير، وهو الأول بعدي، في رأيي”.

الآن انتظر هناك. تم إدراج كارتر من قبل العمالقة باعتباره نهاية دفاعية، لكنه في الواقع لاعب ظهير خارجي. كان كارتر هو الاختيار رقم 3 بشكل عام في عام 2025، وقد يؤدي ذلك إلى جميع أنواع المقارنات مع البنوك. لكن كارتر هو في الواقع شخص متسرع يصطف أحيانًا في الداخل. ولم يكن ذلك البنوك. لعب هو وكارتر في مركزين مختلفين.

لا حجة.

“أنا أعرف بالضبط ما تقوله،” قال بانكس. “الرجل الذي تم تعيينه في مركز الظهير سيظهر في هذه المسودة، وهو الرجل الذي يصطف في كل مكان باعتباره ظهيرًا وهو متعدد الأوجه، لكنه لاعب ظهير شامل.”

هذا الرجل الذي ظهر في هذه المسودة هو Sonny Styles، ويمكن أن يكون أول لاعب ظهير حقيقي يتغلب عليه العمالقة في الجولة الأولى منذ السيد بانكس.

قال بانكس: “سأدافع بالتأكيد عن حصولهم على رجل مثله”.

هناك كل أنواع تحذيرات “القيمة الموضعية” حول أخذ لاعب ظهير خارج الكرة إلى مستوى عالٍ جدًا في المسودة. للذكاء: إنهم لا يتواجدون في الملعب في كثير من الأحيان بما يكفي للتخلي عن مثل هذا رأس المال الاستثماري الثمين. يمكن العثور عليهم في جولات لاحقة. أنت تستثمر في الاندفاعات الحادة والركنية، وليس داخل الظهير.

مع العمالقة، يمكن أن تذهب هذه المناقشة إلى أبعد من ذلك. أطلقوا سراح بوبي أوكيريكي ووقعوا على تريمين إدموندز عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 36 مليون دولار. إنه لاعب مخضرم لمدة ثماني سنوات (بيلز، بيرز) مع 900 تدخلات مهنية، طويل (6 أقدام و 4) وقوي (251 رطلاً) وسيبلغ 28 عامًا في 2 مايو. سيبدأ، فلماذا يعتبر الظهير مكانًا يحتاج إليه العمالقة؟

قال بانكس – المحلل الإذاعي المحترم الذي يقول ما يعتقده منذ فترة طويلة: “هذا هو الأمر. “لقد كنا نوعًا ما من عقلية الميكروويف مع المعجبين وحتى مع بعض الأشخاص من النوع الكشفي، كل شيء مرتبط جدًا بسقف الراتب. الوكالة الحرة، في رأيي، هي الآن في الوقت الراهن، والمسودة الآن في وقت لاحق.

“إنها حقيقة كرة القدم، اللاعبون يتقدمون في السن، ولديك لاعب أكبر سنًا لا يزال منتجًا للغاية في إدموندز، ولكن إلى متى، وهل ستتطلع إلى ترقية المركز في غضون عامين؟ حسنًا، لقد فهمت الآن إذا قمت بصياغة ستايلز. “

يوجد أيضًا ما يلي: سيتمكن ستايلز وإدموندز من اللعب معًا جنبًا إلى جنب. سيجد المنسق الدفاعي الجديد دينارد ويلسون بلا شك طريقة لإنجاز هذا العمل.

“سأقول هذا فقط عن المسودة،” قال ويلسون، عندما سُئل مباشرة عن ستايلز. “أنا أحب اللاعبين الجيدين، هذه النقطة. لا يهمني أين هم. لن أقول لا لأي لاعب جيد».

إذن هذا هو المفتاح الحقيقي لكل هذا: هل تستحق ستايلز الاختيار رقم 5؟

وقال ستايلز خلال جلسة إعلامية مثيرة للإعجاب في تجمع الكشافة: “بغض النظر عن الاختيار الذي سأختاره، فأنا أؤمن بأنني أستطيع أن أحدث فرقًا، مهما كان شكل هذا الدور”. “أيًا كان النادي الذي سأنضم إليه، اكتشف دوري وأكون بطلاً في هذا الدور.”

خلال أربع سنوات في ولاية أوهايو، لعب ستايلز 53 مباراة، وغاب عن ثلاث تدخلات. ثلاثة. لقد كان الرجل الذي يلعب في وسط دفاع فريق Buckeyes المليء بالمواهب، وكانت مواهبه البدنية غير عادية. بطول 6 أقدام و4 ووزن 244 رطلاً، قدم عرضًا في الجمع. أصبح أول لاعب يبلغ وزنه 230 رطلاً أو أثقل منذ عام 2003 يركض مسافة أقل من 4.5 40 ياردة، ويحقق قفزة رأسية تزيد عن 40 بوصة وقفزة عريضة تزيد عن 11 قدمًا.

إنه أكثر من مجرد رياضي عليا. ستايلز هو صانع ألعاب في الملعب، وقائد متواضع وناضج خارج الملعب.

قال ستايلز عن لقاء فرق اتحاد كرة القدم الأميركي: “أريد أن أظهر أنني أدرك ما أحتاج إلى تحسينه”. “أريد أن أظهر لهم أنني لاعب كرة قدم ذكي، ولست مجرد رجل يركض ويضرب.”

هل ستكون ستايلز أول اختيار لجون هاربو على الإطلاق مع العمالقة؟ طالب Harbaugh مرارًا وتكرارًا بأن يكون دفاعه لعام 2026 قادرًا على إيقاف السباق – كان عمالقة 2025 في المركز الحادي والثلاثين في اتحاد كرة القدم الأميركي في هذا القسم. اعتاد Harbaugh على اللعب النجمي داخل الظهير من Ray Lewis و CJ Mosley و Roquan Smith خلال ما يقرب من عقدين من الزمن مع فريق Ravens.

“لا يعتبر الظهير الداخلي دائمًا موقعًا قيمًا، ولكن لا يمكنك إيقاف الجري دون أن يقوم الظهير الداخلي بالتدخل في المنتصف، أليس كذلك؟ قال هاربو. “لا يمكنك فعل ذلك. لذلك يصبح هذا مهمًا جدًا.

ترى البنوك ميزة كبيرة أخرى عند تقييم الأنماط. كان منسقه الدفاعي في عام 2025 هو مات باتريشيا، وهو جزء من شجرة تدريب بيل بيليشيك التي ترسخت عندما كان بيليشيك يدير دفاع العمالقة الذي ضم لاعبي خط الوسط – بانكس ولورانس تايلور وهاري كارسون – في أدوار بارزة.

قال بانكس: “أنا من أشد المعجبين بمات باتريشيا، لذلك كنت أعرف الطريقة التي درب بها (ستايلز) ليكون لاعبًا ظهيرًا كاملاً. ولهذا السبب في رأيي هو أفضل رجل في المركز وربما يكون من بين الخمسة الأوائل، فقط بسبب مجموعة مهاراته”.

ولهذا السبب يمكن أن يكون سوني ستايلز، بعد 42 عامًا، الأول من نوعه للعمالقة، منذ كارل بانكس.