يتمسك البنغالز بزاك تايلور بعد إهدار المباراة الفاصلة للمرة الثالثة على التوالي

البنغالز متمسكون بمدربهم الرئيسي.

بعد موسم مخيب للآمال 6-11 غاب خلاله جو بورو تسع مباريات بسبب إصابة في إصبع القدم، سيعود زاك تايلور للموسم الثامن مع سينسيناتي، حسبما أعلن الفريق يوم الاثنين. وسيعود أيضًا مدير شؤون اللاعبين، ديوك توبين، الذي يدير عمليات كرة القدم بدون لقب جنرال موتورز، حيث وصف المالك مايك براون تايلور وتوبين بأنهما “القادة المناسبون لإرشادنا إلى الأمام”.

وقال براون في بيان بعد غياب فريق البنجالز عن التصفيات للموسم الثالث على التوالي “لقد أثبتوا أنهم قادرون على بناء وقيادة فرق تتنافس على البطولات. نحن نثق في خططهم ونتوقع العودة إلى المستوى المطلوب من النجاح”.

خلال فترة تايلور، وصل سينسي إلى التصفيات مرتين خلال سبع سنوات، حيث قاد فريق البنغالز إلى الظهور في بطولة السوبر بول خلال موسم 2021 ومباراة لقب الاتحاد الآسيوي في عام 2022.

ومع ذلك، فقد واجهوا صعوبات هذا الموسم بعد فوزهم في أول مباراتين هذا العام ثم خسارة 10 من أصل 12 مباراة تالية.

ظهرت تقارير خلال الموسم تفيد بأن تايلور كان متعاقدًا حتى موسم 2027 كجزء من التمديد الذي وقع عليه بعد مسيرة بنغلس 2022 إلى مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي.

وقال تايلور للصحفيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن عقده: “لا أعتقد أن الأمر مهم حقًا”. “أقوم بالتدريب كل يوم كما لو كان الأخير في حياتي، وقد مررت خلال الأعوام في 2019 و2020 حيث كنت تدرب كل مباراة حرفيًا معتقدًا أنها قد تكون آخر مباراة لك، وقد رأيت كيف استجبنا بعد ذلك. في 21-22 تنافس على ألقاب القسم والبطولات، وبالتالي فإن هذا العام ليس مختلفًا. بالنسبة لي، الأمر يمر بصعوبات في تدريب كل مباراة في هذه المهنة كما لو كانت الأخيرة.”

تميزت فترة تايلور بإصابات بورو، الذي تعرض لضربات في نهاية الموسم في عامي 2020 و2023 وغاب عن قدر كبير من الموسم الماضي بسبب مشكلة في إصبع القدم.

قبل وصوله إلى سينسيناتي، شملت محطات التدريب السابقة لتايلور تكساس إيه آند إم، والدلافين، وجامعة سينسيناتي، ورامز.

تولى تايلور مسؤولية البنغالز بعد أن انفصلت المنظمة عن المدرب الرئيسي مارفن لويس، الذي كان هناك في الفترة من 2003 إلى 2018.

يتمتع فريق Bengals بالاختيار رقم 10 في مسودة NFL 2026.