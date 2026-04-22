يتم إطلاق النار على الحارس الأسترالي أنيلي مالي في معسكر تدريب ليبرتي

كان لدى أنيلي مالي ثلاثة أيام فقط بين عودتها من فترة قصيرة من اللعب في الصين والتوجه إلى نيويورك للمشاركة في معسكر ليبرتي التدريبي.

حصل الحارس الأسترالي على فرصة بين الالتزامات للعب في مباراة لفريق بيرث ريدباكس من NBL1. لقد قررت تقريبًا البقاء في المنزل للراحة.

قال مالي يوم الثلاثاء: “لم أكن سألعب”. “ولكن بعد ذلك قلت لنفسي: “حسنًا، قد يكون الأمر ممتعًا.” وبعد ذلك كان الأمر ممتعًا.”

متعة حقا. سجل مالي رقماً قياسياً في التهديف في مباراة واحدة، حيث سجل 65 نقطة بنسبة تسديد 72.4 بالمائة. لقد استنزفت أربع من سبع محاولات ثلاثية النقاط وحصلت على 17 كرة مرتدة وقدمت خمس تمريرات حاسمة.

كانت مالي هي المهيمنة، وكان أداؤها سريريًا. لقد كانت نسخة مختلفة تمامًا وأكثر ثقة من مالي منذ ثلاث إلى أربع سنوات مضت عندما لم يكن تسجيلها متناسبًا مع براعتها في الارتداد والدفاع.

على أية حال، كانت هذه هي النغمة المناسبة للتوجه إلى معسكر تدريب ليبرتي هذا الأسبوع، حيث تقاتل من أجل الحصول على فرصة أخرى لبطولة WNBA.

على الرغم من أنه يبدو أن قائمة Liberty المكونة من 12 لاعبًا على وشك الانتهاء، إلا أن Maley قد يكون في المنافسة على المركز التطويري الأخير في نيويورك.

تم توقيع مالي على عقد معسكر تدريبي – المصطلح لمدة عام واحد كحد أدنى للعقد (غير مضمون).

سيتعين على Liberty التنازل عنها، وسيتعين عليها مسح التنازلات، قبل أن يتمكنوا من الرجوع وتوقيعها على عقد تطوير، والذي تم تقديمه في اتفاقية المفاوضة الجماعية الجديدة.

يحتوي كل فريق من فرق WNBA على نقطتين تطويريتين. حصلت حارسة النقطة الفرنسية Marine Fauthoux بالفعل على أول نقطة في Liberty.

تمت دعوة مالي إلى معسكرات تدريب WNBA في الماضي، بما في ذلك Chicago Sky في عام 2023. وهي ممتنة لفرصة العودة إلى هذا المزيج.

هذه المرة، قالت مالي إنها تخطط لتكون على طبيعتها.

وقالت: “ألعب بقوة، لذا فإن التسجيل ليس أولويتي الأولى”. “أنا حقًا لاعب جيد جدًا. أنا لاعب صاخب. أترك كل شيء هناك، مثل، أريد فقط أن ألعب بجدية أكبر من أي شخص آخر وأريد فقط أن أرى ذلك وآمل أن يبرز جزء من شخصيتي من خلال كل ذلك. “

المكافأة الإضافية لهذه الفرصة المحددة هي أنها ستشارك الملعب مع زملائها السابقين في فريق أوريغون، سابرينا إيونيسكو وساتو سابالي.

قال مالي، الذي لعب موسم 2017-2018 في ولاية أوريغون: “إنهم أشخاص رائعون وعظيمون”. “كنت سيئًا حقًا في الكلية. … لقد كان الأمر سيئًا نوعًا ما. لذلك جلست على مقاعد البدلاء وشاهدتهم وهم يقومون بعملهم. لكن بشر عظماء وهذا رائع. إنه شيء غريب … بعد تسع سنوات، أن أكون قادرًا على أن أكون في الملعب معهم عندما من بعيد، شاهدت حياتهم المهنية وهي مذهلة. … ونعم، مرة أخرى، لقد فشلت في الكلية، لذلك لا يزال من العشوائي حقًا أن ألعب في الدوري.”