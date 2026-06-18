يتم بيع سلع Bootleg Knicks مثل الكعك الساخن في موكب شريط الشريط في مدينة نيويورك

رياضة
يتم بيع سلع Bootleg Knicks مثل الكعك الساخن في موكب شريط الشريط في مدينة نيويورك

هذه مبيعات ساحقة.

قام الباعة الجائلون في عرض الأشرطة الشريطية الذي أقيم في نيويورك نيكس ببيع بضائع غير مشروعة بطريقة قاتلة – حيث جمعوا آلاف الدولارات في غضون ساعات قليلة.

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باع وان علي، من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حوالي 40 قبعة دلو تحمل شعار نيكس في 45 دقيقة فقط – بسعر مذهل يتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا للقطعة الواحدة.

وقال علي، البالغ من العمر 53 عاماً، للصحيفة من موقعه السفلي في مانهاتن: “لقد قمنا بعمل رائع، لقد تجاوزنا مبلغ 10000 دولار هذا الصباح”. “أفضل من رأس السنة الجديدة، لأنني لم أتجمد في مكاني واضطررت إلى دفع ثمن غرفة في فندق مرتفعة التكلفة.”

قال أحد الحاضرين في العرض، د. سبين، من رالي بولاية نورث كارولينا، إنه تعرض لصدمة لاصقة في البداية، لكنه اختار بعد ذلك ارتداء القبعة.

قال: “مقابل 100 دولار، لم أكن متأكدًا، لكنني كنت أتلقى الكثير من الثناء على هذه القبعة (وكان علي أن أعود وأحصل على المزيد من الأشياء للناس في الوطن”.)

وكان بائع آخر يبيع نسخًا من غلاف صحيفة The Post يوم الخميس – مع عبارة “KINGS OF THE CITY” الخشبية – احتفالًا بحفل البطولة مقابل 20 دولارًا رائعًا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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