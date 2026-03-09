يتم تداول الطائرات من أجل سلامة Pro Bowl Minkah Fitzpatrick قبل الوكالة المجانية

لم ينتظر المدير العام لشركة Jets دارين موجي فتح الوكالة المجانية لبدء التحرك.

وأكد مصدر أن الطائرات وافقت على مقايضة سلامة شركة Dolphins Minkah Fitzpatrick. لا يمكن إنهاء الصفقة حتى يوم الأربعاء عندما يبدأ عام الدوري. ترسل الطائرات لميامي اختيار الجولة السابعة، والذي كان في الأصل الشاحن.

ستمنح الطائرات فيتزباتريك صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 40 مليون دولار عند اكتمال التجارة.

يناسب فيتزباتريك، 29 عامًا، ما تبحث عنه الطائرات في هذا الموسم. مع تولي المدرب الرئيسي آرون جلين مهمة اللعب الدفاعي، فإنهم يتطلعون إلى إضافة بعض المحاربين القدامى إلى الدفاع للمساعدة في تجديد تلك الوحدة.

لعب فيتزباتريك، وهو من مواليد ولاية نيوجيرسي، لمدة ثماني سنوات مع فريق دولفينز وستيلرز. بدأ 14 مباراة لميامي العام الماضي وتعرض لاعتراض واحد. لديه اعتراضان فقط في مواسمه الثلاثة الأخيرة بعد أن حصل على ستة اعتراضات في عام 2022.

السلامة هي موضع الحاجة للطائرات وقد يظلون يضيفون إلى المجموعة. ومن المتوقع أن يغادر كل من أندريه سيسكو وتوني آدامز وكالة مجانية. أظهر ملاخي مور الوعد باعتباره مبتدئًا لكن الطائرات قد تعتبره نسخة احتياطية.