يتم عرض نمو داني وولف نتس خلال أفضل مباراة في مسيرته

تلقى داني وولف تعليمات بإهدار رمية حرة عمدًا في الثواني الأخيرة من خسارة يوم الأحد أمام كافالييرز، لكن محاولة اللاعب الصاعد “الصعبة للغاية” أخطأت الحافة تمامًا بسبب الانتهاك الذي أنهى بشكل أساسي فرصة النيتس الأخيرة للعودة والفوز.

مازحه المدربون وزملاؤه في الفريق بعد ذلك، لكنهم اتفقوا على أن الخطأ لا ينبغي أن ينتقص مما كان على الأرجح أقوى أداء في حملة وولف الأولية في الدوري الاميركي للمحترفين.

حقق المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و11 نقطة أفضل 23 نقطة في مسيرته مع ثلاث رميات ثلاثية وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وسرقتين في 27 دقيقة من مقاعد البدلاء.

قال المدرب جوردي فرنانديز بعد المباراة: “من الواضح أنك ترى النقاط، لكنها تسع متابعات، وخمس تمريرات حاسمة، ودوران واحد؛ هذا هو النخبة”. “سعيد جدًا من أجله. عن جدارة. لقد كان واثقًا منذ البداية، كل التسديدات بدت جيدة حقًا.

“يمكنه التعامل مع الكرة والوصول إلى الحافة. ​​لقد فعل كل شيء، ولا يمكنك التحكم طوال الوقت إذا كنت ستتمكن من التسجيل على هذا المستوى، لكن الأشياء الجيدة والنوايا الحسنة كانت موجودة.

“لقد تطور بشكل كبير في هذه اللعبة بالنسبة له، وأنا سعيد برؤيته لأنه يستحق ذلك.”

كان وولف البالغ من العمر 21 عامًا هو الأخير من بين خمسة اختيارات في الجولة الأولى من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في عام 2025، وتم اختياره في المركز 27 بشكل عام من ميشيغان.

بدأ كل منهم خمس مباريات على الأقل، بقيادة اختيار اليانصيب إيجور دمين رقم 45.

بدأ وولف ثماني مرات لكنه يحتل المرتبة الثانية بعد دمين بين الخماسي بمتوسط ​​8.9 نقطة في 20.5 دقيقة خلال 46 مباراة تدخل مباريات متتالية الثلاثاء والخميس ضد هيت في ميامي.

وخسر فريق نتس المقيد باليانصيب ثماني مباريات متتالية ليهبط في نصف مباراة أمام بيسرز مسجلا أسوأ سجل في المنطقة الشرقية.

وقال وولف: “لدي (22) مباراة أخرى لتحسين هذا العام لإنهاء عامي الأول، لكن يجب أن أتعامل مع كل مباراة على حدة، وآمل أن نتمكن من تحقيق بعض الانتصارات معًا”. “أعتقد أن لديك مجموعة من اللاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين، ومعظمهم يأتون من فرق فائزة، أيًا كان مستواها. مهما كانت المدة التي أستطيع أن أفكر فيها في مسيرتي في كرة السلة، فقد كنت جزءًا من الفرق الفائزة، وأنت تعرف هذا الشعور.

“هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها جزءًا من – لا أريد أن أقول إننا فريق خاسر، من الواضح أن سجلنا هو 15-45 – لكننا أصغر فريق في الدوري الاميركي للمحترفين، وهناك الكثير من الدروس القيمة.”

أحد هذه الأشياء بالنسبة لوولف هو عدم تكرار خطأه في الرمية الحرة الضائعة عمدًا إذا نشأ هذا الموقف مرة أخرى.

قال وولف: “إن تفويت الفرصة بالطريقة التي أخطأتها أصعب من تنفيذ رمية حرة”. “بعد أن صنعت الكرة الأولى، كانت عملية تفكيري هي ضرب الجزء الأمامي من الحافة، لكنني بالتأكيد رميتها بقوة أكبر من اللازم.

“أنت تعيش وتتعلم؛ إنه شيء جديد كنت بحاجة إلى معرفته وأحتاج إلى العمل عليه ولم أكن أعرفه من قبل. لذا، هذا بالتأكيد يقع على عاتقي.”

وأضاف وولف أن مساعد المدرب جوان هوارد شوهد وهو يتحدث ويضحك مع اللاعب الصاعد مباشرة بعد اللعب، “وهذا أمر مفهوم”.

قال زميله مايكل بورتر جونيور إنه مازح أيضًا مع وولف قائلاً “ربما كان في غرفة الأثقال أكثر من اللازم”، لكن قائد التهديف في الفريق شدد أيضًا على أنه لا ينبغي التركيز على ذلك بعد الأداء العام للمبتدئ يوم الأحد.

قال بورتر: “لعبته الشاملة – اللعبة الخارجية، 3 ثوانٍ، الوصول إلى الممر، رمي الكرة، رمي الدايمات، عمليات النشر – اعتقدت أنه كان مذهلاً ولعب بمحرك عالي وكان في كل مكان على الأرض”. “لذا عليه أن يكون قادرًا على تكرار ذلك، ومن خلال الأخطاء والحركات، يكون قادرًا على اللعب بهذه الطريقة.

“اعتقدت أنه لم يبدأ المباراة بأول تسديدتين له، لكن لا يزال بإمكاني رؤية طاقته وعدوانيته أنه سيقدم مباراة جيدة، بغض النظر.”

يبقى دامين (إدارة اللفافة الأخمصية) خارج مباراة الثلاثاء، في حين أن نيك كلاكستون (الإبهام) محتمل.