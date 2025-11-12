يتناول جوردان تشيليز مسألة ما إذا كانت العنصرية مرتبطة بإلغاء الميدالية الأولمبية

تحدثت لاعبة الجمباز الأولمبية الأمريكية جوردان تشيليز عن أفكارها حول ما إذا كانت العنصرية عاملاً في القرار الذي أدى إلى إلغاء ميداليتها البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

خلال مقابلة على البودكاست “حبيبي، هذه كيكي بالمر”، سُئلت تشيليز عما إذا كانت “قبلت” أنها “تعرضت للعنصرية” بعد أن ألغت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) تغييرًا في النتيجة وضع تشيليز في المركز الثالث على منصة ميدالية التمارين الأرضية للسيدات، وأوقعها في المركز الخامس.

وقال تشيليز رداً على ذلك: “في البداية، لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة حتى بدأت أتلقى تعليقات عنصرية تقريباً وأقول هذا وأقول ذلك وأقول بشكل أساسي أن الناس كانوا يطلبون مني أن أقتل نفسي، ووصل الأمر إلى نقطة صعبة للغاية”.

حصلت تشيليز على المركز الثالث في أول منصة تتويج أولمبية للجمباز للسيدات على الإطلاق والتي ضمت ثلاث فائزات بميداليات سوداء، إلى جانب زميلتها الأمريكية سيمون بايلز والبرازيلية ريبيكا أندرادي.

يقول تشيليز الآن إن منصة التتويج “السود بالكامل” كانت شيئًا “لا يحبه الناس”.

“اضطررت إلى الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت. لأنه كان، كما تعلمون، كان من الصعب حقًا رؤية ذلك، كرياضي، ناهيك عن رياضي، أنا في الأعلى، نعم، إنها منصة تتويج “سوداء بالكامل”، وهو أمر نادر جدًا، ومن الواضح أنه شيء لا يحبه الناس.

“كامرأة ملونة، بدأت أرى ذلك أكثر. لم يرغبوا في رؤية ذلك، ولم يرغبوا في رؤية ثلاث نساء سود جميلات يقفن على تلك المنصة. لم يرغبوا في رؤية حقيقة أننا كنا نسيطر فقط. وقد أخذت ذلك على محمل الجد”.

أنهت الرومانية آنا باربوسو في البداية بدرجة أعلى من تشيليز بمجرد أن أنهت الأمريكية روتينها.

في نهاية تمرين الأرضية في الألعاب الصيفية في أغسطس، حصل باربوسو على المركز الثالث ومكانًا على منصة التتويج بعد الانتهاء من التحكيم في البداية. كان من الواضح أن باربوسو شعرت بسعادة غامرة عندما شاهدت النتائج النهائية.

ولكن بعد ذلك، تحدث مدرب أمريكي إلى الحكام واستأنف على التسجيل في إحدى تحركات تشيلي. بعد المراجعة، ارتفعت نتيجة تشيليز، ووضع الأمريكي في المركز الثالث، وترك باربوسو خارج منصة التتويج.

وعندما نظرت باربوسو إلى الأعلى ورأت تغير النتيجة على السبورة، أسقطت العلم الروماني الذي كانت تحمله، وغطت وجهها بيديها وابتعدت وهي تبكي.

واصل تشيليز قبول الميدالية البرونزية وانضم إلى بايلز وأندرادي على منصة التتويج.

<br />

ثم، في اليوم الأخير من الألعاب الأولمبية، قضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بأن استئناف تشيلي قد تم تقديمه بعد الموعد النهائي المحدد بدقيقة واحدة، وغيرت النتيجة لتعيدها إلى المركز الخامس.

وفي اليوم التالي، 11 أغسطس 2024، قررت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) أنه يجب على تشيلي إعادة الميدالية.

زعمت تشيليز سابقًا أنها كانت تواجه “هجمات ذات دوافع عنصرية” من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بيان نُشر على موقع X.

وفي أول مقابلة لها بعد وقوع الحادث، أدلت بتعليقات مماثلة.

قالت تشيليز في مقابلة أجريت معها في سبتمبر 2024 خلال حلقة نقاش في قمة فوربس باور للسيدات: “بالنسبة لي، كل ما حدث لا يتعلق بالميدالية، بل يتعلق بلون بشرتي”.

جلب الجدل تدقيقًا دوليًا على الحكام الذين سجلوا الحدث. أصدرت CAS واللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية (USOPC) بيانًا مشتركًا يدين الاتحاد الدولي للجمباز (FIG) وطاقم التحكيم بسبب النتيجة.

وقالت اللجنة المخصصة لمحكمة التحكيم الرياضية في بيان لها: “لو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وضع مثل هذه الآلية أو الترتيب موضع التنفيذ، لكان من الممكن تجنب قدر كبير من وجع القلب”. “تعرب اللجنة عن أملها في أن يستخلص الاتحاد الدولي عواقب هذه القضية، فيما يتعلق بهؤلاء الرياضيين الاستثنائيين الثلاثة وأيضًا بالنسبة للرياضيين الآخرين والأفراد الداعمين لهم، في المستقبل، حتى لا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا.”

يشارك تشيليز وفريق الولايات المتحدة حاليًا في استئناف ضد محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لقرارها.

وجادل محامو تشيليز بأن مدربها قدم الطلب بالفعل في الوقت المناسب وأن هناك أدلة فيديو تثبت ذلك، وأشاروا أيضًا إلى أن المسؤول الذي اتخذ قرار تجريد تشيليز من ميدالية كانت له علاقات برومانيا.

كما قدم تشيليز استئنافًا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا لإلغاء قرار محكمة التحكيم الرياضية. وقالت إنها لم تُمنح فرصة عادلة للدفاع عن نفسها وأن محكمة التحكيم الرياضية لم تنظر بشكل صحيح في أدلة الفيديو.

حصلت باربوسو على ميداليتها البرونزية بعد وقت قصير من انتهاء الألعاب الأولمبية، وأعربت عن تعاطفها مع منافستها الأمريكية، وكذلك زميلتها الرومانية، سابرينا مانيكا فوينيا، التي تأثرت نهايتها أيضًا بالتغيير في التهديف ذهابًا وإيابًا.

وقال باربوسو في بيان: “لا يسعني إلا أن أفكر في سابرينا وجوردان الآن”. “إنه وضع صعب بالنسبة لنا، مع وجود الكثير من الشكوك والمشاعر الغامرة. أتمنى أن يفهم الجميع أننا لم نرتكب أي خطأ في الألعاب الأولمبية. وأن الروح الأولمبية أكثر أهمية من أي سوء تفاهم بين السلطات.

تتنافس باربوسو حاليًا في الجمباز النسائي في جامعة ستانفورد، بينما تتنافس تشيليز في جامعة كاليفورنيا. ومن المقرر أن يتواجه البرنامجان في 7 مارس.